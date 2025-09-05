Românul care a alergat 1.400 de kilometri în 23 de zile pentru o cauză nobilă. „Mama m-a părăsit când aveam 2 ani”. Traseul spectaculos urmat de Adrian Șovea

În România există oameni care aleg să-și transforme durerea personală într-o misiune pentru ceilalți. Unul dintre ei este Adrian Șovea, un tânăr de 26 de ani din Iași, care a pornit într-o aventură extremă: a alergat 1.400 de kilometri pe traseul Via Transilvanica, totul pentru a strânge bani destinați copiilor aflați în situații dificile.

De la copil vulnerabil la susținător al altora

Adrian nu a avut o copilărie ușoară. El mărturisește că:

„Eu am fost un copil vulnerabil. M-a părăsit mama când aveam doi ani și am trăit o perioadă doar cu tata și cu familia unei mătuși. Acea familie a fost toxică, am trăit printre alcool, certuri și violență. Cu timpul, am dezvoltat o ambiție. A trebuit să muncesc de mic, să mă lupt cu propria depresie și cu propriile dureri. Alergarea m-a ajutat să mă vindec. Am scăpat de acel mediu toxic, am plecat pentru a oferi vieții mele un alt scop. Astfel, de la 18 ani am început să ajut copiii vulnerabili. Am o motivație foarte profundă. Știu cum este să fii acolo și am încercat cât de cât să îi mai ridic și pe ceilalți.”

Această experiență l-a determinat să se implice în campanii de sprijin, iar în ultimul an a colaborat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany, contribuind la programe dedicate copiilor cu nevoi speciale.

Traseul: de la Putna la Drobeta-Turnu Severin

Pe 15 august, Adrian a pornit din Putna, județul Suceava, cu scopul clar de a ajunge la Drobeta-Turnu Severin. După 23 de zile de efort continuu, el a reușit să străbată țara de la nord la sud, trecând prin munți, păduri și sate. A avut zile cu 56, 70 și chiar 85 de kilometri alergați, purtând un rucsac de 8 kilograme și petrecând zilnic între 12 și 14 ore pe drum.

Chiar dacă și-a propus inițial să finalizeze cursa în 30 de zile, a terminat-o cu o săptămână mai devreme.

„Am zis că nu dau înapoi, trebuie să îmi termin traseul”, a spus el cu hotărâre.

Un exemplu de anduranță este ziua de 31 august, când a parcurs 63 de kilometri, în ciuda ploii și a condițiilor dificile.

O cauză nobilă: strângerea de fonduri pentru terapii

Cursa lui Adrian a avut un obiectiv precis: 100.000 de euro pentru copiii sprijiniți de Fundația Bethany. Acești bani sunt destinați terapiilor pentru copii cu autism, ADHD și alte tulburări de dezvoltare.

„Scopul este susținerea copiilor din Fundația Bethany care au autism, ADHD și alte tulburări de dezvoltare. Noi le spunem copii cu calități diferite, fiindcă, până la urmă, sunt și ei copii ca toți ceilalți. Prin această cursă încerc să strâng bani pentru terapiile de care ei au nevoie pentru a depăși aceste diagnostice”, a explicat el pentru Ziarul de Iași.

Până la începutul lunii septembrie, tânărul reușise să adune 4.000 de euro din 206 donații. Deși suma nu este încă cea propusă, campania continuă, iar exemplul său rămâne unul de curaj și solidaritate.

Planuri de viitor și motivație personală

Adrian este absolvent al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași și are o experiență sportivă de peste 12 ani. De-a lungul timpului a participat la maratoane și ultramaratoane, dar niciodată nu depășise 70 de kilometri într-o singură zi. Prin acest efort uriaș a reușit să doboare propriile limite și să inspire o comunitate întreagă.

„Nu a mai parcurs nimeni din România o distanță atât de mare. Eu încă din pandemie am început să alerg pentru copii. În total, am 12 ani de când alerg. Am făcut performanță sportivă la un moment dat. M-am gândit, însă, să ajut copiii, iar pasiunea pentru alergare am transformat-o pentru a-i ajuta pe aceștia”, a declarat el.

Pe viitor, Adrian visează să înființeze o asociație sportivă care să aducă împreună mai mulți oameni dornici să sprijine cauze sociale.

„Dacă o singură persoană poate alerga 1.400 de kilometri, 50 de sportivi ar putea face și mai mult”, spune el cu optimism.

Pe parcursul cursei, Adrian a ținut legătura cu susținătorii săi prin postări zilnice pe rețelele sociale, unde a împărtășit momentele dificile, kilometrii parcurși și motivația sa.