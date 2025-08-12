Românii pot călători fără viză în Vietnam timp de 45 de zile. Lista completă a țărilor și condițiile aplicate

Vietnamul face un pas important în direcția atragerii turiștilor europeni, anunțând eliminarea vizelor pentru cetățenii din 12 state, inclusiv România. Măsura, care intră în vigoare la 15 august 2025, le va permite vizitatorilor să stea până la 45 de zile fără a solicita documente suplimentare, în încercarea de a stimula turismul și colaborarea internațională.

12 țări europene beneficiază de noua măsură

Conform hotărârii adoptate de guvernul vietnamez la 8 august, cetățenii din România, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Elveția, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria vor putea călători în Vietnam fără viză pentru perioade de maximum 45 de zile. Facilitățile se aplică indiferent de tipul de pașaport deținut – simplu, temporar sau diplomatic – și vor rămâne valabile până pe 14 august 2028.

Această relaxare a regimului de intrare este parte a programului național de promovare și dezvoltare a turismului din Vietnam, care are ca obiectiv creșterea numărului de vizitatori străini și extinderea piețelor sursă de turiști. În contextul în care țara asiatică concurează cu destinații populare precum Thailanda sau Indonezia, facilitarea accesului pentru cetățenii europeni este văzută drept o strategie eficientă de atragere a călătorilor cu putere mare de cumpărare.

Excepții speciale pentru categorii de persoane considerate „benefice”

Pe lângă extinderea listei de țări scutite de viză, guvernul vietnamez a introdus și o scutire pe termen limitat pentru cetățenii străini din categorii speciale, a căror prezență este considerată de interes național. Printre aceștia se numără:

invitați ai conducerii politice de vârf a țării,

oameni de știință, cercetători și profesori universitari,

specialiști în tehnologia digitală, ingineri și investitori,

directori ai unor corporații internaționale,

personalități culturale, artistice și sportive,

consuli onorifici ai Vietnamului în alte state.

Invitațiile pot fi trimise de oficiali de rang înalt – de la secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez și președintele țării, până la miniștri, lideri provinciali și directori ai unor institute de cercetare sau universități aprobate. În anumite cazuri, și agențiile guvernamentale sau ministerul securității publice pot declara persoane eligibile pentru intrare fără viză, în scopuri diplomatice sau socioeconomice.

Această decizie ar putea avea un impact semnificativ asupra fluxului de turiști europeni către Vietnam. Eliminarea vizelor reduce nu doar costurile și timpul de pregătire a unei călătorii, ci și barierele psihologice care pot descuraja vizitatorii ocazionali. În plus, perioada de ședere de 45 de zile oferă flexibilitate pentru vacanțe extinse, excursii în mai multe regiuni sau călătorii combinate cu alte țări din Asia de Sud-Est.

Pe plan diplomatic și economic, măsura semnalează o deschidere mai mare a Vietnamului către partenerii din Uniunea Europeană, încurajând schimburile culturale, investițiile și colaborările în domenii precum educația, tehnologia și turismul. Beneficiile se pot extinde și în direcția business-ului internațional, dat fiind că oamenii de afaceri pot vizita mai ușor Vietnamul pentru a explora oportunități.

Dacă această inițiativă va avea rezultatele scontate, este posibil ca Vietnamul să extindă în viitor lista țărilor eligibile sau să crească perioada maximă de ședere fără viză. Pentru moment, însă, decizia din 2025 oferă românilor și altor cetățeni europeni o oportunitate excelentă de a descoperi una dintre cele mai vibrante și diverse destinații din Asia fără complicațiile birocratice obișnuite.