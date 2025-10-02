Românii, furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele: ”Seiful era blocat. Iau puţin, dar de la mulţi”

Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 11:20
de Daoud Andra

FOTO: Profimedia Images

Chiar și atunci când alegi destinații de lux, cu resorturi de cinci stele și pachete all-inclusive, vacanța poate fi umbrită de experiențe neplăcute. Este și cazul unei turiste din România care a povestit cum a fost victima unui furt chiar în camera de hotel, la unul dintre cele mai mari resorturi din Turcia.

Turista acuză personalul hotelului

Incidentul s-a petrecut la Grand Park Lara Hotel, un nume cunoscut printre turiști, unde românca spune că s-a trezit cu bani lipsă chiar din seif. Într-o postare pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Turcia, femeia a povestit cu lux de amănunte întâmplarea.

„SE FURĂ LA GRAND PARK LARA HOTEL!!! NU RECOMAND! AU FURAT DIN SEIF! Când am vrut să scot bani din seif, hopa, era blocat, adică nu mi-a mai recunoscut parola introdusă de mine. Am anunțat la recepție, a venit cineva de la Security, care cu o șurubelniță a desfăcut seiful! Când am numărat bănuții, ce să vezi, lipseau 35 de euro!!!”, a scris turista.

Aceasta susține că hotelul nu a putut rezolva problema, chiar dacă a cerut verificarea camerelor video: „Mi-au spus că nu a intrat nimeni în cameră, doar noi și camerista”. Mai mult, femeia afirmă că nu a fost singura păgubită, un alt cuplu din grupul lor reclamând dispariția a 40 de euro și 35 de dolari dintr-un geamantan încuiat cu lacăt.

O practică repetată

Relatările din comentarii arată că problema nu este izolată. Mai mulți turiști au povestit experiențe similare, la alte hoteluri din Antalya. „Același lucru am pățit și eu, dar la hotel Megasaray. Seiful nu a mai recunoscut parola, a venit cineva cu șurubelnița să-l deschidă. Era ultima zi, nu am numărat banii atunci. Când am ajuns la Istanbul, am constatat că lipseau 1500 de euro. Am sunat la hotel, dar degeaba”, a scris un alt turist.

Un alt comentariu întărește ideea unei metode bine puse la punct: „Se fură puțin, dar de la mai mulți, să nu își dea seama turiștii. Chiar dacă își dau seama, se gândesc că au numărat greșit sau ignoră”. Unii turiști au explicat că au găsit soluția pentru a evita aceste situații: „Un alt motiv pentru care plătesc doar cu cardul! Am foarte puțin numerar la mine, iar portofelul îl țin mereu în geantă”.

Pe lângă problema furtului, românca a povestit și despre dificultăți la cazare. Inițial, pentru doi adulți și un copil, li s-a oferit o cameră standard foarte mică. Hotelul le-a propus un upgrade la cameră family, contra cost: „Ni s-a cerut 350 de euro, după negocieri am ajuns la 150 de euro, dar doar din a doua zi. Prima noapte am stat două familii într-un apartament”.

