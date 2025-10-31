Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Românii cu pensia de peste 5.000 de euro își cumpără o Dacia la două luni. Explicația pentru realitatea magistraților

ACTUALITATE
Românii cu pensia de peste 5.000 de euro își cumpără o Dacia la două luni. Explicația pentru realitatea magistraților
Mulți magistrați stau pe un teanc de bani la vârste ”fragede” / foto: Playtech

Ideea că o singură pensie lunară ar putea echivala, teoretic, cu un avans consistent sau chiar cu prețul de pornire al unei Dacia, la fiecare două luni, spune multe despre disproporțiile din sistem. Nu vorbim doar despre excepții, ci despre mii de foști magistrați care încasează lunar peste 5.000 de euro, în timp ce o parte dintre ei nu au contribuit la sistemul public de pensii. E o realitate confirmată de datele oficiale și amplificată de eșecul politic al reformei pensiilor de serviciu pentru magistrați.

În tot acest tablou, cifrele nu spun doar o poveste despre venituri la vârsta a treia, ci și despre presiunea pe bugetul de stat, despre principiul contributivității și despre încrederea publică în corectitudinea regulilor. Ca să înțelegi cum s-a ajuns aici, e util să privești atât mecanismul juridic al acestor pensii, cât și contextul politic și instituțional care a făcut posibilă perpetuarea lor.

Cât de mari sunt pensiile și de unde vin banii

În prezent, pensia medie încasată de foștii magistrați depășește 5.000 de euro pe lună, în timp ce componenta calculată strict pe contribuții ar fi, în medie, de câteva ori mai mică. Diferența substanțială provine din bugetul de stat, adică din taxe și impozite plătite de toți contribuabilii. Asta explică de ce dezbaterea nu e una strict tehnică, ci una cu încărcătură socială și politică evidentă.

Pentru o parte importantă dintre beneficiari, contribuția efectivă la sistemul public a fost absentă sau modestă, însă legea specială le-a garantat un nivel de venit mult peste media națională. Aici este miezul controversei: nu mărimea în sine, ci ruptura față de principiul ”cât ai cotizat, atât primești”, principiu pe care se sprijină restul pensionarilor.

De ce nu s-a făcut reforma și ce a decis ccr

România s-a angajat prin PNRR să reformeze pensiile de serviciu, inclusiv pe cele ale magistraților, tocmai pentru a reechilibra sistemul și a reduce presiunea pe deficit. Proiectul adoptat de Parlament a fost însă oprit de Curtea Constituțională, din motive de formă: Executivul nu a solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii pe varianta finală a legii. Consecința practică este simplă: reforma a fost împinsă din nou în viitor, iar statu quo-ul rămâne, cel puțin pentru moment, neschimbat.

Această blocare procedurală a alimentat percepția că subiectul este greu de rezolvat, indiferent de presiunile externe sau de costurile interne. Până la o nouă inițiativă legislativă, cu toate avizele la zi și cu un conținut care să treacă testul constituțional, plățile curg în continuare din bugetul public, iar discrepanța față de pensiile obișnuite rămâne la fel de vizibilă.

Ce înseamnă pentru buget și cum interpretezi comparația „o Dacia la două luni”

Impactul bugetar nu e doar o sumă pe o linie de cheltuieli; el se traduce în spațiu fiscal mai mic pentru investiții, servicii publice sau ajustări necesare în perioadele cu deficit ridicat. Când mii de pensii depășesc de câteva ori media națională, povara pe buget devine semnificativă, mai ales într-o perioadă cu presiuni mari pe cheltuieli și venituri fiscale modeste raportat la PIB.

Comparația din titlu are rolul de a face inteligibilă disproporția: la nivel teoretic, o pensie de peste 5.000 de euro pe lună poate echivala, în aproximativ două luni, cu prețul de pornire al unei mașini de volum. Nu înseamnă că fiecare beneficiar cumpără efectiv un autoturism la acest interval, ci că diferența față de veniturile obișnuite e suficient de mare încât să o percepi în termeni concreți de putere de cumpărare.

Ce ar putea urma și la ce să fii atent în dezbaterea publică

Dacă va exista o nouă lege, două teste vor conta: respectarea procedurilor (inclusiv avizele obligatorii) și compatibilitatea cu principiile constituționale. Dincolo de formă, fondul trebuie să răspundă echilibrat la două exigențe: protejarea statutului și independenței magistraților și, simultan, reașezarea sistemului pe criterii de sustenabilitate și echitate. Fără aceste două ancore, orice nou demers riscă să se blocheze din nou.

Când urmărești subiectul, privește trei elemente: sursa finanțării (cât vine din contribuții și cât din buget), traiectoria angajamentelor din PNRR (ce s-a promis și ce se livrează) și efectele pe termen lung asupra deficitului. Așa vei putea evalua dacă uniformizarea regulilor se face cu adevărat și dacă noul cadru, atunci când va apărea, are șanse să reziste în fața controlului constituțional.

