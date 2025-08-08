Ultima ora
de Ana Ionescu

Românii cu datorii nu vor mai putea vinde sau cumpăra locuințe și mașini. Amenzile neplătite vor crește la trei luni. Noi măsuri pregătite de Guvern

Proiectul prevede suspendarea permisului dacă amenzile nu sunt achitate la timp FOTO: Arhiva

Ministerul Dezvoltării a publicat joi, în transparență decizională, un proiect de lege care aduce schimbări majore în reforma administrativă. Printre măsurile propuse se numără sancțiuni mai dure pentru românii care nu își achită datoriile către stat și amenzile de circulație.

Interdicții pentru cei cu datorii și majorări automate ale amenzilor

Potrivit noilor propuneri, cei care au datorii restante nu vor mai putea vinde sau cumpăra o locuință ori o mașină. În plus, amenzile neplătite vor crește automat în valoare: o majorare de 30% dacă nu sunt achitate în 3 luni de la termenul inițial și încă o majorare de 30% după 6 luni. Neplata lor poate duce și la suspendarea permisului de conducere.

Autoritățile vor putea cesiona creanțele rezultate din neplata amenzilor către executori judecătorești sau firme specializate în recuperarea datoriilor, cu includerea unor cheltuieli și profit. Detaliile vor fi consemnate în contracte, ceea ce ar trebui să crească eficiența colectării.

Suspendarea permisului și măsuri pentru recuperarea datoriei

Proiectul prevede suspendarea permisului dacă amenzile nu sunt achitate în termen de 90 de zile. Reducerea perioadei de suspendare va fi posibilă doar după plata tuturor datoriilor către bugetul local, inclusiv amenda care a generat sancțiunea.

Ministerul Dezvoltării susține că aceste modificări au scopul de a încuraja responsabilitatea civică și fiscală, dar și de a asigura o stabilitate mai bună a bugetelor locale.

Totodată, sunt aduse completări privind verificarea cunoștințelor despre regulile de circulație, procedurile pentru suspendarea dreptului de a conduce și condițiile pentru redobândirea acestuia.

