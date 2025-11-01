Românii care nu trebuie să poarte centura de siguranță în mașină, conform legii. Lista completă cu categoriile exceptate

În mod normal, centura de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții unui autoturism sub 3,5 tone, indiferent dacă stai în față sau pe bancheta din spate. Regula are însă câteva excepții clare, stabilite în legislație și, mai nou, extinse printr-un ordin al Ministerului Sănătății care a actualizat lista afecțiunilor medicale ce permit scutirea. Ca să nu riști o amendă sau discuții inutile în trafic, e important să știi exact cine și în ce condiții poate renunța la centură.

Noutatea relevantă este introducerea, alături de afecțiunile deja prevăzute, a situațiilor în care ai trecut prin intervenții chirurgicale de stomizare. Asta nu schimbă principiul de bază: orice excepție medicală trebuie dovedită cu un document emis de medic, valabil la data controlului, nu doar invocată verbal.

Excepțiile medicale actualizate și cum le dovedești

Dacă te încadrezi într-una dintre afecțiunile expres prevăzute de Ministerul Sănătății, legea îți permite să nu porți centura când ești într-o mașină mică. Pe lângă cazurile introduse recent (intervenții chirurgicale de stomizare), rămân valabile diagnostice precum sindroame hemoragipare, sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive), leucemii acute și cronice, mielom multiplu, limfoame maligne, ciroză sau cancer hepatic cu ascită voluminoasă. Intră aici și situații postoperatorii (de exemplu, după toracotomii sau sternotomii, pe perioada indicată), bypass extraanatomic axilo-femural, pacemaker recent montat, afecțiuni acute ale sânului, precum și obezitatea care împiedică închiderea centurii.

Foarte important, scutirea nu este „implicita”. Ca să fie recunoscută la un control, ai nevoie de un certificat medical emis conform normelor, din care să rezulte explicit că te încadrezi într-una dintre afecțiunile din listă. Îl păstrezi la îndemână când conduci sau când ești pasager, pentru că polițistul îl poate solicita. Dacă nu poți dovedi la fața locului excepția, ești tratat ca orice alt participant la trafic care nu poartă centura.

Excepțiile operaționale prevăzute de Codul rutier

Chiar și fără motive medicale, există câteva situații în care legea te scutește temporar de centură. De exemplu, când execuți manevra de mers înapoi sau staționezi, nu ești obligat să rămâi cuplat în centură. La fel, dacă ești însărcinată și sarcina este vizibilă, poți conduce sau călători fără centură, însă rămâne decizia ta, împreună cu medicul, când e mai sigur să o porți.

Sunt exceptați, la transportul efectiv de pasageri, și șoferii de taxi (când au clienți în mașină), instructorii auto în timpul pregătirii practice și examinatorii în timpul probelor de traseu. Tu, ca elev în trafic sau ca pasager în taxi, rămâi însă obligat să porți centura, pentru că scutirea vizează doar acele roluri profesionale.

Ce riști dacă invoci greșit excepția și cum rămâi în siguranță

Nepurtarea centurii rămâne contravenție din clasa I de sancțiuni, cu 2–3 puncte-amendă și puncte de penalizare. În practică, asta înseamnă bani pierduți și un istoric care nu te ajută deloc dacă mai aduni abateri. Dacă nu poți prezenta un certificat valabil pentru o excepție medicală, agentul constatator aplică sancțiunea standard; nu te ajută să spui că îl vei aduce „mai târziu”.

Chiar dacă te încadrezi la excepții, gândește-te la siguranță. Centura rămâne principalul sistem pasiv care îți poate salva viața. Dacă medicul îți permite o purtare adaptată (centură poziționată diferit, dispozitive de confort aprobate), folosește opțiunea. Pentru copii, regulile despre scaune și înălțătoare nu se schimbă: sistemele de retenție omologate sunt obligatorii conform vârstei și înălțimii, iar excepțiile pentru adulți nu se transferă automat la minori.

Dacă ești administrator de flotă sau responsabil SSM, actualizează procedurile interne: instruirea periodică a șoferilor, verificarea documentelor medicale acolo unde este cazul și consemnarea excepțiilor în fișele de instruire te ajută să eviți conflicte și sancțiuni. Iar ca șofer, reține că „excepție” nu înseamnă „recomandare să nu o porți”, ci doar o derogare legală în cazuri bine delimitate.