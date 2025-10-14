Românii care muncesc în Italia, vizați de noile reguli de pensionare anunțate de Guvern

Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 09:47
de Daoud Andra

Social
Aproximativ 1,1 milioane de români stabiliți în Italia ar putea fi afectați de modificările pregătite de autoritățile de la Roma în sistemul public de pensii. Guvernul italian lucrează, în toamna lui 2025, la un nou cadru de reformă a pensionării, într-un context economic tensionat – marcat de îmbătrânirea populației, presiuni asupra bugetului și nevoia de sustenabilitate financiară a sistemului.

Schimbări majore în sistemul de pensii italian

Executivul italian promite „mai multă flexibilitate” în ieșirea la pensie, dar sindicatele avertizează asupra efectelor negative. Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL) a criticat dur planul guvernului de a folosi TFR-ul (Trattamento di Fine Rapporto) – indemnizația de sfârșit de contract – ca sursă de finanțare pentru pensionarea anticipată.

Liderul sindical Maurizio Landini a acuzat Guvernul că „transferă responsabilitatea de la stat la individ”, subliniind că măsura ar lovi în categoriile vulnerabile și ar slăbi sistemul public. CGIL a anunțat o mare manifestație la Roma, pe 25 octombrie 2025, cerând garanții pentru lucrători și respingând ideea ca salariații să-și folosească propriile economii pentru a ieși mai devreme la pensie.

Ce înseamnă TFR și de ce îi interesează pe românii din Italia

TFR-ul este indemnizația de sfârșit de raport de muncă – o sumă acumulată anual de angajator pentru fiecare angajat, echivalentă cu o parte din salariul brut (calculată prin împărțirea acestuia la 13,5 și actualizată anual în funcție de inflație). Este un drept garantat prin lege pentru toți salariații, fie că lucrează part-time, fie full-time.

Mulți români din Italia se bazează pe această sumă atunci când își schimbă locul de muncă, se întorc în țară sau se pensionează. Propunerea Guvernului de a permite accesarea anticipată a TFR-ului ridică temeri că lucrătorii ar putea rămâne fără economii la finalul carierei, crescând riscul de sărăcie la bătrânețe și transformând sistemul public de pensii într-un model bazat mai mult pe contribuții individuale.

Crește vârsta de pensionare

Conform Legii Fornero, deja în vigoare, Italia ajustează automat vârsta de pensionare în funcție de speranța de viață certificată de Institutul Național de Statistică (ISTAT). Astfel, din 2027, vârsta standard va crește la 67 de ani și 3 luni, ceea ce va aduce economii estimate la circa 3 miliarde de euro anual.

Ministerul Muncii ia în calcul trei scenarii:

  • Excepția pentru cei de peste 64 de ani la intrarea în vigoare a noilor reguli;
  • Creșterea treptată, cu o lună în 2026, două în 2027 și trei în 2028;
  • Aplicarea diferențiată doar pentru anumite categorii profesionale, menținând mecanismul automat pentru restul.

În Italia, un bărbat se pensionează la 67 de ani și are o speranță de viață de 81,7 ani — adică trăiește, în medie, 14,7 ani după pensionare. În România, vârsta de pensionare este 65 de ani, iar speranța de viață a bărbaților este de doar 72,9 ani, ceea ce înseamnă sub 8 ani de viață după ieșirea din activitate — una dintre cele mai scăzute medii din Europa.

Pentru femei, diferențele sunt ceva mai mici: în România, vârsta de pensionare este de 61 de ani, iar speranța de viață de 80,5 ani — aproximativ 19,5 ani de trai după pensionare, dar tot sub media occidentală (Franța: 23,9 ani, Spania: 20, Suedia: 19).

