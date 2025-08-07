Românii care lucrează în străinătate ar putea obţine certificat de calificare profesională chiar dacă nu au studii în domeniu. Condiţii puse

Ultima ora
07 aug. 2025
de Vieriu Ionut

Mii de români au plecat în străinătate și au învățat o meserie muncind, dobândind o experiență valoroasă în diverse domenii. Deși priceperea lor este incontestabilă, mulți nu au avut niciodată o diplomă sau un certificat care să le ateste oficial calificările. O nouă inițiativă a statului român schimbă radical această situație, oferindu-le o șansă unică de a-și valida munca de o viață și de a obține o recunoaștere oficială în întreaga Uniune Europeană.

O șansă unică pentru românii cu experiență practică

Statul român vine cu o veste excelentă pentru numeroșii români care au dobândit o meserie în străinătate, dar fără a deține un act doveditor. Această măsură revoluționară le permite să-și valorifice experiența practică obținută în domenii precum construcții, electricitate, bucătărie sau frizerie, obținând un certificat de calificare profesională. Cel mai important aspect este că acest document este recunoscut oficial în întreaga Uniune Europeană, o decizie aliniată la Directiva europeană 2005/36/EC, care facilitează recunoașterea calificărilor profesionale.

Noutatea principală constă în simplitatea procesului. Românii nu mai sunt nevoiți să urmeze un curs de formare profesională clasic. În schimb, pot susține direct o evaluare teoretică și practică în fața unei comisii autorizate. Acest sistem, pe cât de simplu, pe atât de eficient, permite validarea rapidă a cunoștințelor și abilităților dobândite prin muncă. Oportunitatea se adresează în special celor care s-au întors acasă și doresc să se angajeze legal sau să își deschidă propria afacere, dar este valabilă și pentru cei care își doresc să lucreze din nou în spațiul european, având acum un certificat oficial.

Peste 200 de meserii disponibile, cu o cerere în creștere

Pentru a facilita acest proces, în România au fost înființate peste 30 de centre de evaluare, care acoperă o gamă vastă de peste 200 de meserii. Această rețea extinsă oferă acces la program în diverse zone ale țării, eliminând obstacolele logistice pentru cei interesați.

Procedura de evaluare este transparentă și constă în două etape esențiale. Candidații trebuie să susțină un test scris, care le verifică cunoștințele teoretice, și o probă practică, unde trebuie să-și demonstreze abilitățile reale în meseria respectivă. Cei care reușesc să promoveze ambele probe primesc un certificat de competență profesională. Datele publicate recent arată că în anul 2024 au fost eliberate deja peste 12.000 de astfel de certificate, iar estimările pentru 2025 prevăd o creștere a cererii cu peste 50%. Acest interes crescut demonstrează necesitatea și utilitatea măsurii.

Un pas important spre stabilitate și recunoaștere

Această inițiativă reprezintă o adevărată rampă de relansare profesională pentru zecile de mii de români care au muncit cu seriozitate în străinătate. Fără costuri mari sau birocrație inutilă, munca lor este în sfârșit recunoscută în mod oficial. CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) este instituția din România care coordonează procedurile, asigurând un cadru legal și transparent pentru întregul proces.

Certificatul de competență profesională devine o poartă deschisă spre stabilitate, oferindu-le posibilitatea de a se integra mai ușor pe piața muncii din România sau de a-și continua cariera în Uniunea Europeană, dar de această dată cu toate actele în regulă. Practic, românii care „au furat meserie” în afara granițelor primesc validarea oficială pe care o meritau de mult, transformând experiența lor neoficială într-o calificare recunoscută pe plan internațional.

