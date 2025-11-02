Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali

Românii care au achiziționat locuințe prin celebra lege a vânzării caselor din 1995 sau care dețin construcții ridicate înainte de 1990 pot deveni acum proprietari cu acte în regulă și asupra terenului pe care se află locuința. Statul oferă posibilitatea obținerii titlului de proprietate pentru terenul aferent gospodăriei, printr-o procedură administrativă derulată la nivelul primăriei.

Ce acte sunt necesare pentru a obține terenul

Noua reglementare vine în sprijinul a zeci de mii de cetățeni care, deși sunt proprietari legali ai caselor în care locuiesc, nu au primit până acum dreptul de proprietate și asupra terenului de sub construcție. Potrivit legislației în vigoare, terenul poate fi atribuit prin ordin al prefectului, la propunerea primăriei, după verificarea situației juridice a imobilului.

„Cetățenii pot depune cererea la primăria localității unde se află terenul, iar atribuirea în proprietate se face prin ordinul prefectului, emis la solicitarea primăriei, după analizarea documentelor justificative”, prevede legea.

Pentru a obține terenul aferent casei, proprietarul trebuie să depună la primărie o cerere însoțită de acte doveditoare, care să arate calitatea de proprietar al construcției. Printre documentele solicitate se numără:

actul de proprietate asupra casei (contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);

înscrierea construcției în registrele agricole sau cadastrale;

dovada că imobilul figurează în evidențele fiscale ale primăriei;

acte de identitate și, după caz, documente care atestă calitatea de moștenitor.

După depunerea documentației, primăria verifică situația juridică a terenului și înaintează propunerea către prefectură. În final, prefectul emite ordinul de atribuire în proprietate, document care are valoare de titlu de proprietate.

Această procedură simplificată este destinată mai ales persoanelor care dețin case construite pe terenuri ale statului, cooperativei sau ale fostelor întreprinderi de stat, pentru care nu s-au emis acte de proprietate la momentul cumpărării locuinței.

Cum se aplică uzucapiunea

Pentru cei care folosesc un teren fără acte, dar îl îngrijesc și plătesc impozit de mulți ani, legea oferă o altă soluție: dobândirea proprietății prin uzucapiune, adică prin posesia de lungă durată. Pentru a putea cere notarea posesiei în Cartea Funciară, solicitantul trebuie:

să fie înscris în evidențele fiscale ca plătitor al impozitului pentru terenul respectiv;

să prezinte dovada plăților efectuate;

să obțină un proces-verbal de bună vecinătate, semnat de toți vecinii;

să deschidă o acțiune în instanță, asistat de un avocat specializat în uzucapiune.

În proces trebuie să fie audiați doi martori care să confirme posesia neîntreruptă a terenului. În funcție de tipul de uzucapiune, dreptul de proprietate se poate dobândi după 5, 10, 20 sau chiar 30 de ani de folosință publică și continuă.

Odată emis titlul de proprietate, terenul poate fi înscris în Cartea Funciară, vândut, moștenit sau ipotecat, oferind proprietarilor stabilitate juridică și siguranță patrimonială.