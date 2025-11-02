Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 12:34
de Daoud Andra

Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali

Legislație
Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali
FOTO: Arhivă

Românii care au achiziționat locuințe prin celebra lege a vânzării caselor din 1995 sau care dețin construcții ridicate înainte de 1990 pot deveni acum proprietari cu acte în regulă și asupra terenului pe care se află locuința. Statul oferă posibilitatea obținerii titlului de proprietate pentru terenul aferent gospodăriei, printr-o procedură administrativă derulată la nivelul primăriei.

Ce acte sunt necesare pentru a obține terenul

Noua reglementare vine în sprijinul a zeci de mii de cetățeni care, deși sunt proprietari legali ai caselor în care locuiesc, nu au primit până acum dreptul de proprietate și asupra terenului de sub construcție. Potrivit legislației în vigoare, terenul poate fi atribuit prin ordin al prefectului, la propunerea primăriei, după verificarea situației juridice a imobilului.

„Cetățenii pot depune cererea la primăria localității unde se află terenul, iar atribuirea în proprietate se face prin ordinul prefectului, emis la solicitarea primăriei, după analizarea documentelor justificative”, prevede legea.

Pentru a obține terenul aferent casei, proprietarul trebuie să depună la primărie o cerere însoțită de acte doveditoare, care să arate calitatea de proprietar al construcției. Printre documentele solicitate se numără:

Vezi și:
Cum se face dezmembrarea unui teren. Când e nevoie de cadastru nou
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
  • actul de proprietate asupra casei (contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
  • înscrierea construcției în registrele agricole sau cadastrale;
  • dovada că imobilul figurează în evidențele fiscale ale primăriei;
  • acte de identitate și, după caz, documente care atestă calitatea de moștenitor.

După depunerea documentației, primăria verifică situația juridică a terenului și înaintează propunerea către prefectură. În final, prefectul emite ordinul de atribuire în proprietate, document care are valoare de titlu de proprietate.

Această procedură simplificată este destinată mai ales persoanelor care dețin case construite pe terenuri ale statului, cooperativei sau ale fostelor întreprinderi de stat, pentru care nu s-au emis acte de proprietate la momentul cumpărării locuinței.

Cum se aplică uzucapiunea

Pentru cei care folosesc un teren fără acte, dar îl îngrijesc și plătesc impozit de mulți ani, legea oferă o altă soluție: dobândirea proprietății prin uzucapiune, adică prin posesia de lungă durată. Pentru a putea cere notarea posesiei în Cartea Funciară, solicitantul trebuie:

  • să fie înscris în evidențele fiscale ca plătitor al impozitului pentru terenul respectiv;
  • să prezinte dovada plăților efectuate;
  • să obțină un proces-verbal de bună vecinătate, semnat de toți vecinii;
  • să deschidă o acțiune în instanță, asistat de un avocat specializat în uzucapiune.

În proces trebuie să fie audiați doi martori care să confirme posesia neîntreruptă a terenului. În funcție de tipul de uzucapiune, dreptul de proprietate se poate dobândi după 5, 10, 20 sau chiar 30 de ani de folosință publică și continuă.

Odată emis titlul de proprietate, terenul poate fi înscris în Cartea Funciară, vândut, moștenit sau ipotecat, oferind proprietarilor stabilitate juridică și siguranță patrimonială.

Câte zile va mai fi vremea frumoasă. De când revin frigul și ploile
Recomandări
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că au înjunghiat 10 persoane într-un tren din Marea Britanie. Ce a anunțat Poliția
Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că au înjunghiat 10 persoane într-un tren din Marea Britanie. Ce a anunțat Poliția
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
Alertă la Băile Felix: zeci de copii s-au îmbolnăvit la un turneu de fotbal. DSP a deschis o anchetă epidemiologică
Alertă la Băile Felix: zeci de copii s-au îmbolnăvit la un turneu de fotbal. DSP a deschis o anchetă epidemiologică
Cadou de la Paris pentru America, la 250 de ani de independență. Francezii vor să ridice cea mai înaltă statuie din Occident
Cadou de la Paris pentru America, la 250 de ani de independență. Francezii vor să ridice cea mai înaltă statuie din Occident
Revista presei
Adevarul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Playtech Știri
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Playtech Știri
Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...