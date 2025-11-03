Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă

Românii ar putea beneficia, începând cu anul 2026, de o nouă zi liberă legală, dedicată unui moment important pentru milioane de familii: prima zi de școală. Inițiativa legislativă depusă recent la Senat prevede ca părinții să aibă dreptul, la cerere, la o zi liberă pentru a-și însoți copiii la festivitatea de început de an școlar. Demersul vine în sprijinul familiilor care, în prezent, sunt nevoite să își ia concediu sau învoire pentru a participa la acest moment.

De ce ar putea apărea această nouă zi liberă

Proiectul de lege a fost inițiat de un senator PSD, care subliniază importanța emoțională și socială a primei zile de școală pentru copii și părinți.

În documentul depus la Senat, parlamentarul explică faptul că mulți părinți se află în imposibilitatea de a lipsi de la locul de muncă pentru a-și însoți copiii, ceea ce poate genera stres și dificultăți în familie.

În expunerea de motive se arată:

”Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. De cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii (…) Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. (…) Drept urmare, prin prezenta propunere legislativă, vă propun ca prima zi a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, să fie acordată, la cerere, ca zi liberă.”

Ce pași sunt necesari pentru ca legea să intre în vigoare

Pentru ca această zi liberă să devină realitate, inițiativa trebuie adoptată atât de Senat, cât și de Camera Deputaților, urmată de promulgarea Președintelui și publicarea în Monitorul Oficial.

Dacă toate etapele sunt parcurse în timp util, părinții ar putea beneficia de această zi liberă din septembrie 2026, odată cu debutul noului an școlar.

Câte zile libere au românii și cum ar arăta calendarul din 2026

În prezent, Codul muncii prevede 17 zile libere legale pentru angajații cu program de luni până vineri. În 2025, majoritatea acestor sărbători au coincis sau vor coincide cu zile lucrătoare, oferind angajaților perioade mai lungi de repaus.

Pentru anul 2026, calendarul zilelor libere include deja sărbători precum 1 și 2 ianuarie, Paștele (12-13 aprilie), 1 mai, Rusaliile (31 mai – 1 iunie), 15 august, 30 noiembrie, 1 decembrie și Crăciunul (25-26 decembrie).

Dacă proiectul va fi adoptat, părinții vor avea încă o zi dedicată familiei — una menită să marcheze emoțiile începutului de drum pentru cei mici și o gură de aer pentru adulți, care își pot susține copiii fără stresul programului de la serviciu.