România, sub influența unui val de aer rece din Rusia. Temperaturile rămân scăzute până la sfârșitul săptămânii

După o perioadă neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie, România a intrat brusc sub influența unui val de aer rece venit dinspre Rusia. Schimbarea s-a resimțit în toate regiunile țării, iar temperaturile au coborât cu mai multe grade față de zilele anterioare. În București, diferența este una semnificativă: termometrele indică astăzi cu aproape 9 grade mai puțin decât ieri.

Vremea se schimbă radical în următoarele zile

Meteorologul Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie a explicat, marți dimineață, la Antena 3 CNN, că această răcire va persista pe tot parcursul săptămânii. Potrivit specialistei, vremea se va menține rece, cu posibile ploi slabe și episoade de ceață, în special în sudul și estul țării.

„Astăzi, mai rece decât în zilele anterioare, care ne-au obișnuit cu temperaturi foarte ridicate, am avut valori maxime și de 23-24 de grade, ceea ce înseamnă cu mult mai mult decât în mod normal la această dată. Temperaturile astăzi apropiate de un normal al perioadei, maxime de la 9-10 până la 15-16 grade, ușor mai ridicate de atât în Dobrogea, de 17-18 grade. Doar în restul țării, temperaturile se vor situa în limitele caracteristice acestei date. De altfel, acesta este un tablou termic care ne va însoți până la finalul săptămânii, chiar dacă temperaturile vor mai varia ușor de la o zi la cealaltă, de la o regiune la cealaltă, acestea se vor situa cam în aceleași limite, de la 9-10 la 15-16 grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și cel mult 8-9 grade. Și acestea, de altfel, într-un normal al perioadei, poate ușor mai scăzute de atât în depresiunile din estul Transilvaniei, în partea de sud și de est a teritoriului”, a declarat Alina Șerban, meteorolog ANM.

Cer predominant noros și precipitații

Această masă de aer rece a adus nu doar scăderi semnificative de temperatură, ci și o schimbare vizibilă a vremii. Norii s-au instalat în sud și est, iar ploile slabe și ceața vor deveni tot mai frecvente în următoarele zile. Meteorologul a confirmat că, deși nu vor fi precipitații abundente, atmosfera va rămâne predominant mohorâtă în aceste regiuni.

„Până la finalul săptămânii vor persista sisteme noroase care vor determina și ploi, însă acestea vor fi pe arii restrânse, neînsemnate cantitativ. Vom mai avea tot în aceste regiuni, în zonele extracarpatice în mod deosebit și ceață, mai ales dimineața și noaptea, în timp ce în celelalte regiuni, în vest, în nord-vest și în centru vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cu un cer variabil. Vom vedea și soarele mult mai mult timp decât în restul teritoriului”, a mai spus Alina Șerban.

În Capitală, schimbarea este mai evidentă decât oriunde. Dacă luni s-au înregistrat temperaturi de 21 de grade, astăzi maximele abia mai ating 14 grade.

„În Capitală, într-adevăr, o scădere semnificativă față de zilele anterioare. Abia acum ajungem la un normal al datei, cu maxime de 14 grade”, a completat meteorologul ANM.

Specialiștii spun că acest val rece este specific perioadei și nu indică o iarnă timpurie, dar reprezintă un semnal clar că anotimpul rece se apropie. Astfel, până la sfârșitul săptămânii, România va rămâne sub dominația aerului rece venit dinspre est, cu temperaturi modeste și un cer predominant noros.