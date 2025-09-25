România se laudă cu producții record la cereale și rapiță. De ce ar putea redeveni grânarul Europei

România a intrat din nou în atenția Europei prin anunțul oficial al ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care a confirmat o producție record la culturile de toamnă. În 2025, fermierii români au adunat cu peste 5 milioane de tone mai mult față de anul precedent, consolidând poziția țării drept unul dintre cei mai importanți jucători agricoli din regiune.

Datele publicate de minister arată o producție totală de 19,3 milioane de tone de cereale și rapiță, dintre care 2,5 milioane de tone provin doar din cultura de rapiță. Aceste cifre reconfirmă potențialul agricol uriaș al României, dar și impactul politicilor de sprijin acordate fermierilor în ultimii ani.

Agricultura românească, între tradiție și modernizare

România a fost adesea numită „grânarul Europei” în perioada interbelică, iar performanțele recente par să reînvie acest titlu. Totuși, diferența majoră față de trecut este dată de contextul actual: tehnologiile moderne de irigații, utilajele performante și accesul la programe de finanțare europeană. Toate acestea au permis fermierilor să obțină randamente mult mai mari pe hectar, chiar și în condiții climatice dificile.

Pe lângă factorii tehnologici, un rol esențial l-a jucat și stabilitatea prețurilor la nivel european, care a făcut ca investițiile în semințe de calitate, tratamente fitosanitare și fertilizare inteligentă să fie tot mai atractive. Fermierii care au mizat pe culturi rezistente și pe rotația inteligentă a terenurilor au fost cei care au beneficiat cel mai mult de pe urma acestor strategii.

Impact economic și geopolitic pentru România

Recoltele record nu reprezintă doar un succes intern, ci și un avantaj strategic pentru România la nivel european. În contextul crizelor alimentare globale și al presiunilor de pe piața cerealelor cauzate de conflictele din proximitatea Ucrainei, o producție solidă asigură României atât independența alimentară, cât și posibilitatea de a exporta semnificativ.

Exporturile de cereale rămân o sursă importantă de venit pentru economia națională, iar surplusul de producție permite României să-și consolideze rolul de furnizor stabil pentru țările vecine și pentru piețele europene. Mai mult, rapița – folosită atât în industria alimentară, cât și pentru producerea de biocombustibili – deschide oportunități de afaceri suplimentare și pentru sectorul energetic verde.

Totuși, pentru ca România să-și păstreze acest statut, este nevoie de investiții continue în infrastructura agricolă, în special în sistemele de irigații și depozitare. Fără acestea, dependența de condițiile meteo ar putea transforma un an bun într-unul mediu, iar potențialul agricol ar rămâne nevalorificat.