România riscă să devină victima de serviciu în noua ordine economică mondială trasată de Donald Trump

Controversatul magnat american reales la Casa Albă ia decizii care reașază regulile economice globale pe o nouă linie, una pentru care România trebuie să fie pregătită, ca să nu devenim un simplu pion pe tablă de șah mondială.

Reputatul economist Adrian Negrescu vorbește despre conditțile imprevizibile și destul de periculoase ale economiei globale, în fața cărora România are nevoie de o strategie clara, bine pusă la punct, pentru a nu ajunge să fim o țară importantă doar pe plan militar si atat.

Ei bine, conform acestuia, „devine tot mai evident că America lui Trump va reseta modul în care se face business la nivel mondial și România trebuie să fie conștientă de aceste modificări structurale. Retragerea SUA din Pactul de la Paris, focusul tot mai mare pus de Trump pe extragerea petrolului, a gazelor și a celorlalte resurse cu ignorarea țintelor de reducere a poluării, va determina tot mai multe țări să urmeze acest model.

Focusul americanilor pe exploatarea resurselor, de la petrol la gaze și alte minereuri, probabil va genera și creșteri de prețuri la nivel internațional și cred că este absolut necesar să fim pregătiți pentru această realitate”.

În plus, nu este exclus ca președintele să dea din nou drumul la tiparnița de bani pentru a susține economia americană , iar problemele generate să fie exportate într-un nou val inflaționist care, cu siguranță, ne va afecta și pe noi, în România”, mai noteaza Negrescu.

Din nefericire, specialistul nu vede ca în acest moment țara noastră să fie pregătită pentru asemenea schimbări.

„La cum arată perspectivele, pare că nu. Noi suntem, în continuare, focusați să urmăm țintele privind poluarea, cu orice preț, iar asta deja ne costă.

Am închis mare parte din producția de energie pe bază de cărbune și am ajuns să tremurăm de fiecare dată când consumul de electricitate crește. Am devenit dependenți de importuri, la fel cum suntem, în prezent, și în sectorul gazelor. Acolo, din fericire, avem resursele din Marea Neagră și mai avem zăcăminte pe care le putem exploata. Însă avem o strategie? Suntem capabili să anticipăm măsurile impuse de americani în piața energiei, modul în care își vor promova agresiv investitorii și mai ales tarifele în dolari?

Sunt întrebări la care Guvernul trebuie să răspundă cum, de altfel, trebuie să găsească soluții și la noul trend pe care Trump încearcă să îl impună în industria auto – renunțarea la subvențiile pentru mașinile electrice va duce la modificări semnificative în piața auto și nu este exclus ca modelul Trump să fie preluat și de alte țări”, puncteaza Negrescu.