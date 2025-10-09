Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 14:08
de Ozana Mazilu

România, prezentă în analiza Financial Times despre ascensiunea globală a inteligenței artificiale

TEHNOLOGIE
România, prezentă în analiza Financial Times despre ascensiunea globală a inteligenței artificiale
AI, noul asistent personal al lumii moderne

Inteligența artificială nu mai este o tehnologie a viitorului, ci o parte integrantă a vieții cotidiene. Într-o amplă analiză publicată de Financial Times, România este menționată în contextul transformării rapide prin care trece omenirea, odată cu adoptarea masivă a instrumentelor de tip AI. Conform publicației britanice, țara noastră se află la mijlocul clasamentului mondial care măsoară utilizarea inteligenței artificiale în viața de zi cu zi — un semn că interesul românilor pentru noile tehnologii este în creștere, dar încă există un decalaj față de statele aflate în fruntea inovației digitale.

În timp ce Emiratele Arabe Unite conduc topul cu o rată de adopție de 59% din populație, România se situează în zona de mijloc a clasamentului, alături de alte state europene care încearcă să echilibreze dezvoltarea tehnologică cu reglementările de protecție a datelor și eticii AI.

Potrivit analizei Financial Times, peste 18 miliarde de mesaje sunt trimise către ChatGPT în fiecare săptămână — un volum uriaș, care reflectă ritmul cu care oamenii au integrat inteligența artificială în activitățile zilnice. În doar trei ani de la lansare, chatbot-ul OpenAI a fost folosit de mai mult de o zecime din populația globului, atingând o rată de adopție pe care internetul clasic a atins-o abia după un deceniu.

Vezi și:
Google plătește până la 30.000 de dolari pentru descoperirea erorilor din produsele sale de inteligență artificială
Inteligența artificială schimbă regulile jocului în recrutare: Cum candidații încearcă să păcălească algoritmii

Această expansiune fulgerătoare a schimbat nu doar modul în care oamenii lucrează, ci și felul în care gândesc, învață sau iau decizii. De la profesori care creează materiale educaționale și până la antreprenori care își scriu planurile de afaceri cu ajutorul AI-ului, tehnologia a devenit un „partener” discret, dar tot mai indispensabil.

Ronnie Chatterji, economist-șef la OpenAI, a declarat pentru Financial Times că „majoritatea oamenilor folosesc AI-ul nu pentru a-și înlocui munca, ci pentru a lua decizii mai bune”. El a subliniat că inteligența artificială a devenit, în esență, un instrument de sprijin decizional, nu doar o unealtă de automatizare.

De exemplu, utilizatorii apelează la AI pentru sarcini variate: redactarea de texte, traduceri rapide, analiză de date, sfaturi de carieră sau chiar sugestii privind relațiile personale. În același timp, companii precum Anthropic, dezvoltatorul chatbot-ului Claude, raportează că marea majoritate a conversațiilor sunt legate de programare și tehnologie, confirmând orientarea profesională a utilizatorilor.

România, parte din valul european al adopției AI

Un raport recent al AI for Good Lab, laborator de cercetare al Microsoft, a arătat că 15% din populația activă la nivel global folosește inteligența artificială în mod regulat. Studiul a mai evidențiat o corelație clară între utilizarea AI și produsul intern brut al unei țări: cu cât tehnologia este mai adoptată, cu atât crește și performanța economică.

Țările europene domină clasamentul global al adopției, datorită investițiilor consistente în educație digitală și infrastructură IT. România se află în zona de mijloc a topului, un rezultat explicabil prin contrastul dintre interesul ridicat pentru tehnologie și nivelul inegal de acces la instrumente moderne.

În marile orașe, tot mai mulți români folosesc AI pentru productivitate și educație. În mediul universitar, instrumentele de generare de text sunt folosite pentru redactarea lucrărilor academice și analiză de conținut, iar în mediul de afaceri, companiile românești adoptă ChatGPT, Copilot sau Claude pentru automatizarea sarcinilor repetitive.

Totuși, decalajul digital dintre mediul urban și cel rural rămâne o provocare. Lipsa unei infrastructuri solide de internet și a alfabetizării digitale limitează potențialul de creștere. În ciuda acestor obstacole, România are un avantaj competitiv important: o comunitate tehnologică activă și un nivel ridicat de competențe IT, recunoscute la nivel internațional.

Inteligența artificială – din birou, în viața personală

Raportul Financial Times arată că integrarea AI-ului în viața oamenilor a depășit deja granițele profesionale. Chatbot-urile și asistenții virtuali sunt folosiți pentru planificarea vacanțelor, organizarea bugetelor personale, redactarea mesajelor sau chiar pentru recomandări culinare. Pe scurt, inteligența artificială a devenit asistentul personal universal al lumii moderne.

De asemenea, țări precum Emiratele Arabe Unite, aflate în fruntea clasamentului, au făcut din AI o prioritate națională. Guvernul de la Abu Dhabi folosește deja modele de inteligență artificială pentru redactarea legilor, iar copiii învață noțiuni de AI încă de la vârsta de patru ani. Acest contrast evidențiază direcția globală în care se îndreaptă educația și administrația publică.

Pentru România, menționarea în analiza Financial Times confirmă că țara se află pe radarul internațional al transformării digitale. Deși nu este încă în fruntea valului, progresul este evident — iar următorul pas va fi trecerea de la utilizarea ocazională la integrarea constantă a AI-ului în educație, administrație și economie.

În doar câțiva ani, inteligența artificială a trecut de la statutul de curiozitate tehnologică la cel de instrument indispensabil. Iar dacă ritmul actual se menține, este probabil ca, în viitorul apropiat, fiecare român să interacționeze zilnic cu un AI, fără să-și mai dea seama — la birou, acasă sau chiar în deciziile mărunte de zi cu zi.

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Bula imobiliară din 2025, o radiografie a Europei. Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă
Bula imobiliară din 2025, o radiografie a Europei. Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă
Inteligența artificială, o mină de aur pe Google. 20% dintre site-urile recomandate, generate de AI
Inteligența artificială, o mină de aur pe Google. 20% dintre site-urile recomandate, generate de AI
Bucureștiul prinde viață în weekendul 10–12 octombrie: vin, lumină, muzică și gaming
Bucureștiul prinde viață în weekendul 10–12 octombrie: vin, lumină, muzică și gaming
Jocul video Clair Obscur: Expedition 33 primește un nou update-surpriză, în timp ce jocul depășește 5 milioane de copii vândute
Jocul video Clair Obscur: Expedition 33 primește un nou update-surpriză, în timp ce jocul depășește 5 milioane de copii vândute
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
Cu ce avere a rămas Klaus Iohannis, după ce ANAF a început să îi ia locuinţele. S-ar putea pune poprire pe conturile fostului preşedinte
Cu ce avere a rămas Klaus Iohannis, după ce ANAF a început să îi ia locuinţele. S-ar putea pune poprire pe conturile fostului preşedinte
Cum poate ieși o femeie la pensie anticipată în 2025 dacă are 35 de ani de vechime
Cum poate ieși o femeie la pensie anticipată în 2025 dacă are 35 de ani de vechime
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Romanian Fashion Week. Ținuta aleasă de prima-doamnă, semnată de un designer român
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Romanian Fashion Week. Ținuta aleasă de prima-doamnă, semnată de un designer român
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri
Playtech Știri
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Playtech Știri
Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...