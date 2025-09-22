Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
22 sept. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

România nu mai este grânarul Europei. Recoltele sunt și cu 30% mai mici, cât ne costă seceta din 2025

Perioada de glorie a agriculturii românești a apus

România trece printr-o nouă criză agricolă, iar fermierii resimt deja efectele secetei care a compromis o mare parte din culturi. Estimările pentru 2025 arată că producțiile de porumb și floarea-soarelui vor fi considerabil reduse, cu scăderi de până la 30% față de anul trecut. Dintr-o țară care obișnuia să fie numită „grânarul Europei”, România riscă acum să devină importator net de anumite produse agricole, cu impact direct asupra prețurilor și balanței comerciale.

Cantitatea redusă de precipitații din ultimele luni a transformat câmpurile într-un peisaj arid. În județul Timiș, de exemplu, au căzut doar 80 de litri pe metru pătrat din 1 mai până la mijlocul lui august, adică mai puțin decât într-o lună obișnuită. Rezultatul se vede în recoltele compromise: fermierii raportează producții de doar 500 de kilograme la hectar, în loc de cele 10–12 tone dintr-un an normal.

Pierderi masive la porumb și floarea-soarelui

Departamentul de Agricultură al SUA a redus drastic prognoza pentru porumbul românesc: 7,6 milioane de tone, față de cele 9 milioane estimate inițial. Diferența de aproape două milioane de tone reflectă severitatea secetei pedologice care afectează aproximativ două treimi din țară. Situația nu e mai bună nici la floarea-soarelui, unde producția a fost revizuită la 2,24 milioane de tone.

ANAF pune tunurile pe micii fermieri. De la lapte la zarzavat și borcane cu zacuscă, doar asta nu raportasei la Fisc
Raul a făcut facultatea și a dat lovitura într-un domeniu care nu are moarte. Afacerea de familie făcută din pasiune

Fermierii confirmă că pierderile sunt deja evidente. „Avem o diferență de producție, față de anul trecut, în jur de 30%”, spune Nicolae Apopi, agricultor din vestul țării. În unele zone, porumbul nu a ajuns nici măcar la faza normală de dezvoltare, ceea ce înseamnă că pierderile reale pot fi și mai mari la momentul recoltării.

Mai grav, suprafețele cultivate cu porumb au început să se reducă. În zona Nădlac, fermierii estimează că s-a semănat doar un sfert din terenurile disponibile, iar anul viitor proporția ar putea fi chiar mai mică, din lipsă de rentabilitate.

Consecințe economice și sociale

Reducerea producției agricole nu este doar o problemă pentru fermieri, ci și pentru economie în ansamblu. Specialiștii avertizează că lipsa de marfă se va vedea în toamnă în terminalele goale din portul Constanța, acolo unde România exportă de obicei porumb și floarea-soarelui. „Vom vedea în această toamnă mai puțină marfă operată, iar acest lucru va afecta serios piața internă și balanța comercială”, avertizează analistul Cezar Gheorghe.

Pe termen scurt, grâul salvează parțial situația, având producții mai bune în acest an, dar pierderile la culturile afectate de secetă vor duce la scumpiri în lanț. Prețurile la furaje cresc deja, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru zootehnie, iar consumatorii finali se pot aștepta la scumpiri la carne, lactate și ulei.

Ministerul Agriculturii a început inventarierea culturilor afectate, dar fermierii cer mai mult decât constatări: sprijin financiar, investiții în sisteme de irigații și măsuri clare pentru adaptarea la schimbările climatice. Fără aceste soluții, riscul ca România să își piardă definitiv statutul de mare exportator agricol devine realitate.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
