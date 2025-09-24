România, lăudată de un turist britanic. „Îi dau un 8 din 10, nota 3 pentru UK”. Oraşele care l-au impresionat

Un vlogger britanic, Steven Vern, a călătorit prin România și a comparat orașele românești cu Londra și Birmingham, concluzia sa fiind surprinzătoare. Turistul a apreciat siguranța, civilizația și autenticitatea românilor, oferind note mai mari României decât țării sale.

Un turist britanic se declară impresionat de România

Steven Vern a vizitat București, Cluj, Sibiu și Sighișoara, iar fiecare oraș i-a lăsat o impresie diferită.

”E o mare diferență între București și Birmingham sau Londra. Capitala României este foarte sigură. Nu simți că trebuie să te uiți mereu peste umăr. Aici e pur și simplu relaxare. Toată lumea e relaxată. Societatea e ok. Oamenii sunt decenți. Adevărați europeni”, a declarat britanicul.

Clujul l-a impresionat prin infrastructură, iar Sibiu prin frumusețea sa deosebită.

”Sibiu e pur și simplu fantastic. I-aș da nota 8,5 din 10. Clujul e acolo sus, i-aș da un 8, iar Bucureștiul are un nivel de siguranță mult mai ridicat decât Londra sau Birmingham”, a adăugat Steven Vern.

”România e un loc care deschide ochii”

Britanicul a remarcat și echilibrul și autenticitatea românilor, comparându-i cu britanicii: ”În Marea Britanie, oamenii exagerează cu politețurile și devin uneori falși. În România, oamenii sunt mai direcți și mai autentici.

Prea multă prietenie aici e considerată suspectă”. De asemenea, a subliniat că prejudecățile despre romi nu reflectă realitatea: ”România e un loc care deschide ochii. Când vii aici, îți dai seama cât de rău e în Anglia și cât de frumos e în România”.

Cu toate acestea, vloggerul a observat și aspecte mai puțin plăcute: clădirile neîngrijite, farmaciile și casele de pariuri răspândite la tot pasul, precum și saloanele de masaj și cluburile de striptease din centrul vechi al Bucureștiului. Totuși, aceste detalii nu i-au umbrit impresia pozitivă despre țară.

România versus Marea Britanie: nota finală

La finalul călătoriei, Steven Vern a oferit note pentru cele două țări. România a primit 8 din 10, în timp ce Marea Britanie doar 3.

”România nu poate fi perfectă, dar aici încă nu a fost stricată de ruinele guvernelor vestice. Marea Britanie se degradează rapid, iar țări precum România merg în sus”, a concluzionat britanicul.

Videoclipul postat pe YouTube a strâns peste 46.000 de vizualizări și aproape 1.000 de comentarii, stârnind reacții pozitive atât din partea străinilor, cât și a românilor.

Mulți au confirmat impresiile lui Steven Vern despre siguranța, frumusețea și autenticitatea orașelor românești, transformând experiența vloggerului într-un adevărat fenomen online.