România inaugurează prima fermă de stridii din Marea Neagră: cum arată producția după un an de teste

În timp ce cererea pentru fructe de mare crește tot mai mult în restaurantele românești, o premieră istorică promite să schimbe piața locală. După ani de cercetări și adaptări, România marchează un pas important în acvacultură: prima fermă de stridii din Marea Neagră. Rezultatele primului an de testare sunt deja vizibile, iar specialiștii spun că stridiile crescute în apele românești au atins o calitate surprinzător de bună.

Primele stridii românești, un succes după un an de testare

La un an de la lansarea proiectului, fermierii marini au reușit să obțină primele exemplare de stridii de dimensiuni impresionante, unele depășind chiar 150 de grame. Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța confirmă că rezultatele sunt peste așteptări, mai ales ținând cont de condițiile specifice Mării Negre.

„Această apă foarte tropică a mării pune stridiile puțin în dificultate pentru că, după cum observați, se pun organisme de diferite feluri. Aceste organisme trebuie curățate, pentru a avea un aspect comercial. În mod general, stridiile sunt mai curate, dar sunt și mai mici”, explică Victor Niță, cercetător în cadrul institutului.

Deși mediul local le pune la încercare rezistența, primele loturi s-au adaptat cu succes. În plus, procesul de curățare și monitorizare constantă contribuie la obținerea unei calități comerciale comparabile cu cea a produselor din import.

O specie japoneză, adaptată la apele românești

Proiectul aduce o premieră și din punct de vedere biologic. Stridiile cultivate în această fermă nu fac parte din fauna nativă a Mării Negre, ci provin dintr-o specie japoneză, recunoscută pentru rezistența și gustul său rafinat.

„Această stridie este una japoneză și ea nu se află în fauna Mării Negre, ci este adusă special pentru acvacultură”, explică biologul Victor Niță.

Adaptarea lor a fost posibilă datorită condițiilor controlate create în cuști subacvatice și unui proces riguros de aclimatizare. În prezent, echipa de cercetători continuă testele pentru a monitoriza evoluția și randamentul acestei specii în mediul marin local.

60 de hectare dedicate dezvoltării acvaculturii

Proiectul fermei se întinde pe o suprafață considerabilă, destinată exclusiv dezvoltării acvaculturii și exploatării sustenabile a resurselor marine.

„Totalul suprafeței adjudecate este de 60,6 hectare din cele 166 de hectare, adică 36,18%, și sunt destinate pentru dezvoltarea activităților economice și exploatării ecosistemului marin”, a transmis pentru Digi24 purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu.

În prezent, activitatea din fermă este în plină desfășurare.

„Suntem primii care avem o fermă autorizată de midii și stridii. Acum a început partea de muncă: amplasăm cuștile, punem corectorii, vedem furnizorii. În primăvară, când o să fie vremea bună, deja o să plantăm aceste stridii”, explică Matei Datcu, unul dintre responsabilii proiectului.

Rezultatele obținute până acum oferă speranțe mari pentru extinderea producției, iar cercetătorii spun că următorii ani vor fi esențiali pentru stabilirea unei baze solide a acvaculturii românești.

Stridiile românești, pe meniurile restaurantelor din 2025

Deși în prezent restaurantele din România folosesc exclusiv stridii de import, care costă peste 200 de lei kilogramul, lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Producția autohtonă ar putea reduce semnificativ prețurile și ar oferi clienților o alternativă locală, mai proaspătă și mai accesibilă.

„Până acum, am reușit să oferim clienților doar midii, dar din sezonul următor avem promisiunea fermelor autorizate din România că vom comercializa și stridii”, spune managerul unei cherhanale de pe litoral.

Creșterea cererii pentru fructe de mare, în special în sezonul estival, face ca interesul pentru astfel de produse să fie din ce în ce mai mare. Fermierii și restaurantele de la malul mării văd în această inițiativă o șansă reală de dezvoltare a gastronomiei marine autohtone.