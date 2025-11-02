Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 19:11
de Vieriu Ionut

România, campioană mondială la dans sportiv pentru prima dată în istorie. Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat medalia de aur

SPORT
România, campioană mondială la dans sportiv pentru prima dată în istorie. Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat medalia de aur
Rareș Cojoc și Andreea Matei

România trăiește un moment istoric pe scena internațională a dansului sportiv. După ani de muncă, sacrificii și pasiune, o pereche de dansatori români a reușit să ducă tricolorul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial. Competiția care a consfințit această performanță remarcabilă a avut loc chiar la Sibiu, transformând orașul într-un simbol al excelenței și al eleganței.

România, pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv

Perechea formată din Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei a adus României primul titlu mondial la categoria Adulți Standard, un rezultat istoric obținut în cadrul Transylvanian Grand Prix 2025, competiție desfășurată la Sibiu. Performanța celor doi dansatori reprezintă o premieră absolută pentru sportul românesc și un moment de referință pentru Federația Română de Dans Sportiv (FRDS).

Reprezentanții federației au transmis că această reușită marchează „un moment de aur” pentru dansul sportiv românesc, confirmând valoarea și potențialul dansatorilor noștri pe scena mondială. Evoluția perechii Cojoc–Matei a fost caracterizată prin eleganță, precizie și o expresivitate artistică deosebită, elemente care le-au adus punctajul maxim din partea juriului internațional.

O competiție de elită desfășurată la Sibiu

Evenimentul Transylvanian Grand Prix 2025 a reunit cele mai bune perechi de dansatori din lume, transformând Sibiul într-un punct central al dansului sportiv internațional. România nu doar că a fost gazda unei competiții de prestigiu, dar a reușit să domine podiumul, demonstrând maturitatea și forța școlii românești de dans.

În finala mondială, Georgy Kalashnikov și Daria Grigore s-au clasat pe locul 4, o performanță care consolidează prezența României în elita mondială a dansului sportiv. Totodată, Luca Teodor Butnaru și Julia Denisa Bidică au încheiat competiția pe locul 15 mondial, completând un tablou impresionant al participării românești la acest campionat.

Performanță de echipă și recunoaștere internațională

Rezultatele obținute de dansatorii români la Sibiu au fost primite cu aplauze și recunoaștere din partea publicului și a oficialilor prezenți. Pentru FRDS, această victorie nu este doar un succes individual, ci și o confirmare a progresului pe care dansul sportiv românesc l-a făcut în ultimii ani.

Federația a transmis un mesaj de recunoștință pentru întreaga echipă națională și pentru antrenorii care au contribuit la această performanță, subliniind că titlul mondial obținut de Rareș Cojoc și Andreea Matei este rezultatul unei munci susținute, al disciplinei și al pasiunii pentru dans.

„Această victorie reprezintă un moment de aur pentru sportul românesc și confirmă valoarea dansatorilor noștri pe scena internațională”, a transmis Federația Română de Dans Sportiv într-un comunicat oficial.

Vin din nou ninsorile în România. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii în toată țara. De când scad temperaturile
Recomandări
Cât e pensia de handicap pentru gradul 1, 2 sau 3. Toate sumele actualizate la zi
Cât e pensia de handicap pentru gradul 1, 2 sau 3. Toate sumele actualizate la zi
Tragedie în munții Italiei: cinci alpiniști germani au murit într-o avalanșă. Printre victime, o fată de doar 17 ani
Tragedie în munții Italiei: cinci alpiniști germani au murit într-o avalanșă. Printre victime, o fată de doar 17 ani
Cât costă curățarea și verificarea coșului de fum în 2025. Prețuri actualizate și ce servicii sunt incluse
Cât costă curățarea și verificarea coșului de fum în 2025. Prețuri actualizate și ce servicii sunt incluse
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie după ce au agresat un cuplu în București
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie după ce au agresat un cuplu în București
Reacția jandarmului care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”
Reacția jandarmului care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”
Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic
Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic
Bombele nucleare ale lumii, pe scurt: câte există și ce se schimbă în urma anunțului lui Trump privind reluarea testelor la 33 de ani
Bombele nucleare ale lumii, pe scurt: câte există și ce se schimbă în urma anunțului lui Trump privind reluarea testelor la 33 de ani
Explozie puternică într-un supermarket din Mexic: peste 23 de morți. Cauza deflagrației
Explozie puternică într-un supermarket din Mexic: peste 23 de morți. Cauza deflagrației
Revista presei
Adevarul
De ce suntem percepuți ca fiind mai atractivi atunci când mâncăm usturoi? Ce alimente produc cele mai puțin sexy mirosuri
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 noiembrie 2025. Cum influențează astrele dragostea, cariera și sănătatea ta astăzi
Playtech Știri
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Playtech Știri
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...