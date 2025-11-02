România, campioană mondială la dans sportiv pentru prima dată în istorie. Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat medalia de aur

România trăiește un moment istoric pe scena internațională a dansului sportiv. După ani de muncă, sacrificii și pasiune, o pereche de dansatori români a reușit să ducă tricolorul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial. Competiția care a consfințit această performanță remarcabilă a avut loc chiar la Sibiu, transformând orașul într-un simbol al excelenței și al eleganței.

România, pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv

Perechea formată din Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei a adus României primul titlu mondial la categoria Adulți Standard, un rezultat istoric obținut în cadrul Transylvanian Grand Prix 2025, competiție desfășurată la Sibiu. Performanța celor doi dansatori reprezintă o premieră absolută pentru sportul românesc și un moment de referință pentru Federația Română de Dans Sportiv (FRDS).

Reprezentanții federației au transmis că această reușită marchează „un moment de aur” pentru dansul sportiv românesc, confirmând valoarea și potențialul dansatorilor noștri pe scena mondială. Evoluția perechii Cojoc–Matei a fost caracterizată prin eleganță, precizie și o expresivitate artistică deosebită, elemente care le-au adus punctajul maxim din partea juriului internațional.

O competiție de elită desfășurată la Sibiu

Evenimentul Transylvanian Grand Prix 2025 a reunit cele mai bune perechi de dansatori din lume, transformând Sibiul într-un punct central al dansului sportiv internațional. România nu doar că a fost gazda unei competiții de prestigiu, dar a reușit să domine podiumul, demonstrând maturitatea și forța școlii românești de dans.

În finala mondială, Georgy Kalashnikov și Daria Grigore s-au clasat pe locul 4, o performanță care consolidează prezența României în elita mondială a dansului sportiv. Totodată, Luca Teodor Butnaru și Julia Denisa Bidică au încheiat competiția pe locul 15 mondial, completând un tablou impresionant al participării românești la acest campionat.

Performanță de echipă și recunoaștere internațională

Rezultatele obținute de dansatorii români la Sibiu au fost primite cu aplauze și recunoaștere din partea publicului și a oficialilor prezenți. Pentru FRDS, această victorie nu este doar un succes individual, ci și o confirmare a progresului pe care dansul sportiv românesc l-a făcut în ultimii ani.

Federația a transmis un mesaj de recunoștință pentru întreaga echipă națională și pentru antrenorii care au contribuit la această performanță, subliniind că titlul mondial obținut de Rareș Cojoc și Andreea Matei este rezultatul unei munci susținute, al disciplinei și al pasiunii pentru dans.