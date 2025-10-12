România – Austria, meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Ce post TV transmite partida

Naționala României se află în fața unui meci crucial în drumul spre Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii întâlnesc selecționata Austriei, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, într-o confruntare care poate decide soarta calificării. Partida va fi transmisă în direct la Antena 1.

România are nevoie de o victorie

Selecționata condusă de Mircea Lucescu are nevoie disperată de o victorie pentru a avea șanse reale la locul al doilea în grupa H. După remiza surprinzătoare dintre Bosnia și Cipru (2-2), România a avut parte de o gură de oxigen în lupta pentru calificare, însă situația rămâne complicată.

Înaintea duelului cu Austria, clasamentul arată astfel:

Austria – 15 puncte în 5 meciuri jucate

Bosnia-Herțegovina – 13 puncte în 6 meciuri jucate

România – 7 puncte în 5 meciuri jucate

Cipru – 5 puncte în 6 meciuri jucate

San Marino – 0 puncte în 6 meciuri jucate

Un succes contra liderului grupei ar aduce România la 10 puncte, cu două meciuri rămase de disputat, și ar menține vie speranța unui loc de baraj. După această rundă, tricolorii vor juca pe 15 noiembrie cu Bosnia, în deplasare, și pe 18 noiembrie cu San Marino, pe teren propriu.

Peste 35.000 de suporteri pe Arena Națională

Interesul pentru această partidă este uriaș. Potrivit Federației Române de Fotbal, peste 35.000 de bilete au fost deja vândute, iar atmosfera se anunță una electrizantă. Arena Națională va fi plină, iar fanii speră că România va reuși o victorie care să readucă entuziasmul în jurul echipei naționale.

Meciul va fi arbitrat de italianul Davide Massa, unul dintre cei mai experimentați centrali din Serie A, cu meciuri arbitrate și în Champions League.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul final pentru partida cu Austria, iar surprizele nu au întârziat să apară. Șase jucători care au fost convocați la amicalul cu Republica Moldova (scor 2-1 pentru România) nu mai fac parte din planurile tehnicianului pentru acest meci decisiv.

Astfel, Cristi Manea, Alex Dobre, David Miculescu, Raul Opruț, Bogdan Racovițan și Cătălin Cîrjan au fost lăsați în afara lotului. Decizia arată clar intențiile lui Lucescu de a miza pe un nucleu de jucători cu experiență și consistență fizică, capabili să reziste unui duel tactic intens cu austriecii.

Sursele din cadrul FRF spun că selecționerul a pus accent pe organizarea defensivă și pe contraatacuri rapide, mizând pe jucători precum Dennis Man, Răzvan Marin și Ianis Hagi, care pot face diferența prin execuții individuale.

Austria, liderul grupei și una dintre favoritele calificării

Austria vine la București din postura de lider detașat, cu 15 puncte din 5 meciuri, și un joc solid, bazat pe disciplină tactică și forță fizică. Selecționerul austriac se bazează pe vedete consacrate din Bundesliga, precum David Alaba, Konrad Laimer sau Marko Arnautović, dar și pe tinerii din noua generație. Pentru România, misiunea este dificilă, dar nu imposibilă.

Partida România – Austria va fi transmisă în direct pe Antena 1, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.