Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 15:29
de Andrei Simion

România a încasat 5,7 milioane de euro, „prețul” coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, după jaful din Olanda

ACTUALITATE
România a încasat 5,7 milioane de euro, „prețul” coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, după jaful din Olanda
Coiful dacic de aur de la Coțofenești.

Statul român a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire de asigurare după furtul din ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, Olanda, în care au dispărut celebrul Coif de la Coțofenești și trei brățări dacice. Suma, virată integral de asigurător conform poliței, reprezintă acoperirea financiară pentru pierderea temporară a celor patru artefacte expuse în străinătate, nu „prețul” lor real și nici o vânzare — formularea din titlu marchează costul jafului, nu evaluarea patrimoniului, informează News.ro.

Ce s-a întâmplat și cum s-au făcut plățile

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a confirmat că despăgubirea a fost achitată în două tranșe: 4,845 milioane de euro (85% din total) la 25 august și 855.000 de euro (15%) la 12 septembrie. Mecanismul este clasic în astfel de cazuri: după notificarea evenimentului asigurat, evaluatorii stabilesc valoarea eligibilă conform poliței, iar plata se efectuează etapizat, în funcție de termenele contractuale și de clarificările tehnice.

Conform legislației, banii sunt virați la bugetul de stat. Important: dacă bunurile sunt recuperate ulterior, asigurătorul are dreptul de regres — poate solicita restituirea sumelor plătite, pe care statul le va returna din buget. Cu alte cuvinte, despăgubirea nu „înlocuiește” artefactele, ci compensează temporar prejudiciul până la finalul anchetei și al eventualei recuperări.

Coiful dacic de aur de la Coțofenești

Coiful dacic de aur de la Coțofenești.

Reacția autorităților și revizuirea procedurilor

Ministerul Culturii a anunțat întărirea grupului de lucru comun cu MNIR, responsabil cu monitorizarea situației și informarea publică. Totodată, ministrul Andras Demeter a cerut revizuirea procedurilor pentru expuneri temporare ale obiectelor de patrimoniu, în special în afara țării, pentru a reduce riscul repetării unor incidente „extrem de grave”.

Ce poate însemna, concret, această revizuire? De la analize de risc mai stricte și condiții suplimentare în contractele de împrumut (securitate fizică, trasee, transport securizat, monitorizare 24/7), până la standarde ridicate privind infrastructura muzeală gazdă. Scopul nu este blocarea circulației patrimoniului, ci asigurarea că fiecare deplasare are un raport risc–beneficiu acceptabil și garanții solide de securitate.

De ce „prețul” e în ghilimele și ce urmează

Despăgubirea de 5,7 milioane de euro nu reflectă valoarea culturală sau istorică a artefactelor — aceea este inestimabilă. Este o sumă calculată contractual, menită să atenueze impactul financiar al pierderii. „Prețul” din titlu rămâne, așadar, o metaforă a costului jafului, nu o evaluare a pieselor. În paralel, partea olandeză și autoritățile române continuă colaborarea pentru recuperarea bunurilor și elucidarea cazului.

Dacă artefactele vor fi recuperate intacte, statul va restitui asigurătorului contravaloarea încasată, iar piesele vor reveni în circuitul muzeal. În lipsa unei recuperări rapide, despăgubirea oferă respiro instituțiilor implicate, dar nu rezolvă paguba de fond: dispariția temporară a unor simboluri identitare din patrimoniul național.

bratariledacic de aur de la Coțofenești

Brățările dacice de aur care au dispărut din muzeul din Olanda.

Ce înseamnă pentru muzee și public

Cazul Assen devine un semnal de alarmă pentru toate instituțiile care împrumută piese de valoare: standardele de securitate și clauzele din polițele de asigurare trebuie reașezate la nivelul riscurilor actuale. Publicul are un rol indirect, dar esențial: susținerea investițiilor în securitate muzeală, însoțită de o înțelegere realistă a faptului că mobilitatea patrimoniului aduce beneficii educaționale, dar implică și riscuri.

În același timp, transparentizarea etapelor — de la anunțul despăgubirilor la comunicarea măsurilor de prevenție — consolidează încrederea. Muzeele pot profita de acest context pentru a explica de ce unele piese nu vor mai pleca în turnee internaționale fără garanții suplimentare și cum se echilibrează misiunea publică cu protecția tezaurului.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Prognoza meteo până în 20 octombrie, anunțată de ANM. De când se răcește brusc în România și cât ține frigul
Prognoza meteo până în 20 octombrie, anunțată de ANM. De când se răcește brusc în România și cât ține frigul
Insula europeană scăldată în soare chiar şi în plină iarnă. Puţini profită de vremea caldă în sezonul rece
Insula europeană scăldată în soare chiar şi în plină iarnă. Puţini profită de vremea caldă în sezonul rece
VIDEO: Ochelarii cu inteligență artificială dau rateu fix când Zuckerberg îi laudă mai tare: două demo-uri se blochează pe scenă
VIDEO: Ochelarii cu inteligență artificială dau rateu fix când Zuckerberg îi laudă mai tare: două demo-uri se blochează pe scenă
Orele la care este bine să programezi mașina de spălat rufe ca să plătești mai puțin la curent. Programele care te ajută să economisești zeci de lei lunar
Orele la care este bine să programezi mașina de spălat rufe ca să plătești mai puțin la curent. Programele care te ajută să economisești zeci de lei lunar
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor
Diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Merită schimbarea
Diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Merită schimbarea
Nu arunca frunzele de toamnă la gunoi. Iată cum le poți folosi pentru binele grădinii tale la iarnă
Nu arunca frunzele de toamnă la gunoi. Iată cum le poți folosi pentru binele grădinii tale la iarnă
Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?
Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă mama lui Toto Dumitrescu. I se spunea „Monica Belluci de România”. A fost celebră în anii ’90
Playtech Știri
Horoscopul tarot pentru săptămâna 22-28 septembrie 2025. Cupidon stă la pândă pentru două zodii
Playtech Știri
Melania Trump, destăinuire neaşteptată. I-a spus lui Kate Middleton fără să îşi dea seama că se poate auzi: ”Îmi vine să nu mă mai întorc”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...