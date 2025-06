Rolul și funcțiile Gărzii Naționale a SUA, apelată de Trump pentru înăbușirea protestelor din Los Angeles: între securitate internă și intervenții internaționale

Garda Națională a Statelor Unite reprezintă o componentă esențială a apărării și securității americane. Concepută pentru a răspunde rapid în situații de urgență, aceasta este chemată să intervină în dezastre naturale, crize sociale sau conflicte militare, având un rol extrem de versatil. Structura și funcțiile sale o plasează la intersecția dintre autoritatea guvernatorilor statelor și cea prezidențială.

Ce este Garda Națională?

Garda Națională este o forță de rezervă a Armatei și Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, creată oficial în 1903, prin Legea Miliției. Aceasta este compusă din două ramuri principale: Garda Națională a Armatei și Garda Națională Aeriană, cu un număr total de aproximativ 419.000 de membri în 2023. Rolul principal al acestei structuri este de a asigura sprijin intern statelor americane și, unde este cazul, de a contribui la operațiuni externe.

Ceea ce diferențiază Garda Națională de alte ramuri ale forțelor armate este poziția sa duală. Sub incidența legilor federale, soldații pot fi chemați să acționeze sub autoritatea guvernatorilor de stat sau sub conducerea președintelui, în funcție de natura misiunii, scrie DW.

Pe lângă teritoriul continental al SUA, Garda Națională are unități prezente și în teritorii afiliate, precum Puerto Rico, Guam sau Insulele Virgine, oferind o acoperire strategică în regiunile periferice.

Unde intervine Garda Națională?

Responsabilitățile Gărzii Naționale variază semnificativ, iar capacitatea sa de intervenție a fost dovedită în multiple situații. Cel mai frecvent, membrii acesteia sunt mobilizați pentru a oferi ajutor umanitar în timpul dezastrelor naturale, cum ar fi uraganele, incendiile forestiere sau inundațiile. În timpul incendiilor devastatoare din California, în ianuarie 2025, Garda Națională a oferit sprijin crucial pentru evacuări și operațiuni de salvare.

Un alt domeniu-cheie este menținerea securității interne. În timpul violențelor de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, peste 25.000 de membri ai Gărzii Naționale au fost desfășurați în Washington, D.C., pentru a proteja instituțiile și a preveni escaladarea conflictelor. De asemenea, Garda Națională a jucat un rol important în timpul protestelor din 2020, declanșate de moartea lui George Floyd, sprijinind forțele de poliție în mai multe state.

În afara granițelor, Garda Națională poate fi chemată să susțină operațiuni militare. Trupele sale au fost trimise în teatre de operațiuni precum Irak și Afganistan, contribuind la misiuni de luptă sau reconstrucție.

Cine decide desfășurarea și conducerea Gărzii Naționale?

Comanda Gărzii Naționale variază în funcție de natura și locația misiunii. În general, guvernatorii statelor coordonează activitatea Gărzii atunci când este desfășurată în interiorul granițelor statului. De exemplu, în cazul dezastrelor naturale, implicarea membrilor Gărzii este condusă de autoritățile locale, sub supervizarea guvernatorului.

Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, președintele SUA poate prelua controlul direct asupra Gărzii Naționale. Acesta este cazul intervențiilor la scară națională sau în situațiile care privesc securitatea națională. O astfel de decizie controversată a fost luată de fostul președinte Donald Trump, care a desfășurat Garda Națională în Los Angeles în timpul protestelor împotriva deportărilor legate de ICE, anulând autoritatea guvernatorului Californiei, Gavin Newsom.

Cine poate deveni membru al Gărzii Naționale?

Garda Națională este o opțiune accesibilă pentru cetățenii americani care îndeplinesc anumite criterii fizice, psihice și juridice. Majoritatea serviciului implică un angajament part-time, constând într-un weekend de activitate pe lună și două săptămâni de antrenament anual. Membrii primesc remunerație și beneficii, inclusiv suport educațional, asigurare de sănătate și pensii, în funcție de durata serviciului.

De asemenea, veteranii care încheie serviciul militar activ pot opta să servească în cadrul Gărzii, fără a necesita instruire suplimentară.

Garda Națională a SUA demonstrează versatilitate și adaptabilitate, fiind o parte integrantă a infrastructurii de securitate și protecție a țării. De la intervenții umanitare până la apărarea ordinii în stări de criză, rolul său rămâne fundamental în menținerea stabilității interne și internaționale.