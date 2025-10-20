Ultima ora
20 oct. 2025 | 08:36
de Iulia Kelt

Roci rare din această parte a lumii ar putea fi fragmente ale Pământului de dinaintea formării Lunii

ȘTIINȚĂ
Roci rare din această parte a lumii ar putea fi fragmente ale Pământului de dinaintea formării Lunii
Noi detalii interesante despre rocile de pe Pământ / Foto: New Scientist

Noi analize ale izotopului potasiu-40 sugerează că unele roci din Réunion, Canada, Groenlanda și Hawai’i provin din proto-Pământul existent înainte de impactul cu Theia, corpul ceresc care a format Luna.

Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) cred că anumite formațiuni geologice ar putea fi ultimele rămășițe necontaminate ale Pământului primordial, scrie IFL Science.

Studiul, coordonat de dr. Nicole Nie, a arătat că rocile din Réunion, Canada, Groenlanda și Hawai’i conțin niveluri mult mai scăzute de izotop potasiu-40 decât restul planetei, un indiciu că acestea ar putea proveni din perioada anterioară coliziunii care a dus la formarea Lunii.

Evenimentul catastrofal s-a produs în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, când un corp ceresc de mărimea lui Marte, denumit Theia, a lovit proto-Pământul.

Coliziunea a aruncat o parte din materialul planetar în spațiu, care ulterior s-a aglutinat și a devenit Luna. Impactul a topit suprafața planetei, amestecând aproape complet materialele celor două corpuri, astfel încât specialiștii credeau că nicio urmă pură a Pământului original nu mai putea supraviețui.

Analizele izotopice dezvăluie urme din Pământul primordial

Echipa MIT a analizat compoziția izotopică a mai multor mostre de roci, comparând proporțiile dintre potasiu-39, potasiu-40 și potasiu-41.

S-a constatat că Pământul are, în general, mai puțin potasiu-40 decât meteoriții analizați. Deoarece acest izotop radioactiv reprezintă doar 0,01% din potasiul din scoarța terestră, o concentrație chiar mai mică decât media planetară este extrem de rară.

Mostrele provenite din Groenlanda, Canada și din insulele vulcanice Réunion și Hawai’i au arătat niveluri de potasiu-40 cu aproximativ 65 de părți per milion mai scăzute decât restul probelor testate.

Conform cercetătorilor, aceste valori indică faptul că respectivele roci ar proveni din straturi adânci ale mantalei, formate înainte ca materialul adus de Theia să se amestece complet cu proto-Pământul.

„Este posibil să fi identificat primele dovezi directe ale materialelor proto-terestre”, a explicat dr. Nicole Nie. „Faptul că un astfel de semnal chimic a supraviețuit miliarde de ani este uimitor.”

Misterele care rămân nerezolvate

Descoperirea ridică însă întrebări majore. Nu este clar de ce proto-Pământul era atât de sărac în potasiu-40 comparativ cu alte corpuri din Sistemul Solar.

Niciun meteorit analizat până acum nu prezintă aceeași semnătură izotopică. O ipoteză este că un meteorit cu o compoziție asemănătoare ar putea exista, dar nu a fost încă descoperit.

De asemenea, cercetătorii nu știu cum au reușit aceste fragmente să rămână izolate de amestecul cu materialul provenit de la Theia. O posibilitate ar fi ca ele să fi fost „protejate” în adâncurile mantalei, fiind aduse la suprafață abia prin activitatea vulcanică din ultimele sute de milioane de ani.

Rezultatele sugerează că Pământul încă ascunde indicii despre originile sale cele mai timpurii. Dacă ipoteza se confirmă, rocile descoperite ar putea reprezenta o fereastră rară către o perioadă de dinaintea Lunii, o lume pierdută, dar parțial păstrată în structura planetei noastre.

