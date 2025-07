Robotul umanoid care muncește nonstop și își schimbă singur bateria. Minunea tehnologică vine, ca de obicei, de la chinezi

Compania chineză UBTECH a prezentat o inovație impresionantă în domeniul roboticii: Walker 2, primul robot umanoid capabil să își înlocuiască singur bateria, fără nicio intervenție umană.

Într-un videoclip distribuit online, robotul demonstrează cum își scoate singur bateria din spate folosindu-și brațele mecanice, o așază într-o unitate specială de încărcare multiplă și, după finalizarea procesului, o reinstalează autonom în propriul sistem, scrie Latesly.com.

Performanța reprezintă un pas important pentru viitorul roboților umanoizi, care până acum depindeau de operatori umani pentru schimbarea sursei de energie.

Funcția oferă un avantaj major în scenariile unde roboții trebuie să funcționeze neîntrerupt, cum ar fi în fabrici, centre logistice, clădiri inteligente sau chiar în misiuni de salvare.

Demonstrând o coordonare avansată și un sistem de control extrem de precis, Walker 2 arată cum autonomia robotică începe să depășească simpla mobilitate și interacțiune cu mediul, intrând într-o zonă în care roboții își pot gestiona singuri resursele de energie.

Capacitatea de a schimba bateria fără asistență umană poate reduce drastic timpul de inactivitate al roboților și poate transforma modul în care aceștia sunt utilizați, robotul putând, practic, să muncească fără oprire.

În loc să fie scoși din funcțiune pentru mentenanță, roboții ca Walker 2 ar putea opera continuu prin rotația bateriilor încărcate, un proces similar celui folosit în logistica dronelor profesionale.

UBTECH a spus că Walker 2 folosește senzori de poziționare de înaltă precizie și algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a identifica cu exactitate locația unității de încărcare și pentru a efectua mișcările delicate necesare schimbării bateriei. În plus, designul modular al bateriei permite un proces sigur și eficient, minimizând riscurile de eroare.

Această inovație deschide noi posibilități pentru integrarea roboților în industrii unde autonomia totală este esențială.

De exemplu, în mediile periculoase pentru oameni, cum ar fi centralele nucleare, platformele petroliere sau zonele afectate de dezastre, roboții capabili să își gestioneze singuri energia ar putea lucra fără întrerupere și fără expunerea operatorilor umani.

Walker 2 este văzut ca o evoluție semnificativă față de generațiile anterioare de roboți umanoizi, demonstrând că tehnologia avansează spre un viitor în care mașinile nu doar interacționează cu mediul, ci își pot prelungi viața operațională fără ajutor extern.

UBTECH nu a oferit încă detalii despre momentul în care această funcționalitate va fi disponibilă comercial, dar demonstrația video sugerează că dezvoltarea este deja matură.

Chinese humanoid robot company UBTECH shows off its Walker 2 robot autonomously swapping its battery. pic.twitter.com/6Vz6lGy00e

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 17, 2025