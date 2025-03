Robotul umanoid care îți pregătește micul dejun. Care sunt șansele să-l ai acasă, în viitor

Un video recent publicat de compania chineză de robotică Dobot a captat atenția tuturor printr-o demonstrație uimitoare a robotului humanoid, Atom, care pregătește un mic dejun sofisticat.

Clipul, intitulat „Rise and Shine with Atom, Your New Breakfast Buddy!”, arată cum robotul folosește brațele lungi și flexibile pentru a așeza pe o farfurie felii de șuncă, cârnați, pâine și cireșe. De asemenea, Atom toarnă lapte într-un pahar și ridică tava pentru a servi micul dejun.

Robotul care te-ar putea ajuta la sarcinile cotidiene

Deși filmarea pare să fie realizată într-un studio controlat, ceea ce ridică întrebări despre aplicabilitatea acestor abilități într-o bucătărie reală și mai haotică, robotul Atom demonstrează un nivel impresionant de dezvoltare tehnologică.

Cu o precizie de mișcare a brațelor de doar 0,05 mm, Atom se prezintă ca fiind un robot capabil să îndeplinească sarcini delicate și precise.

Sistemul AI, Robot Operator Model-1, îi permite să se adapteze autonom la mediul înconjurător, iar puterea de calcul este echivalentă cu cea a unui card grafic modern de gaming, conform informațiilor raportate de South China Morning Post, scrie Futurism.

Pe lângă pregătirea meselor, Dobot susține că Atom poate și să sudeze componente electronice sau să calibreze instrumente de precizie, activități care necesită o stabilitate și o precizie extremă a brațelor.

Cât de credibilă este integrarea roboților umanoizi în viețile noastre

În ciuda entuziasmului din industrie privind potențialul roboților umanoizi care ar putea asista în diverse activități casnice, rămâne de văzut dacă aceștia vor deveni accesibili pentru omul de rând.

De exemplu, compania chineză Unitree oferă deja roboți cvadrichelici la un preț mult mai mic decât cel al Spot Mini de la Boston Dynamics, iar robotul humanoid G1 este disponibil pentru 16.000 de dolari.

Dobot anunță că robotul Atom va fi disponibil pentru vânzare la prețul de 27.500 de dolari.

În ciuda costurilor încă ridicate, unii roboți umanoizi au început deja să fie folosiți la scară largă în industrii, cum ar fi depozitele, pentru a îndeplini sarcini umane.

Adrian Stoch, director de automatizare al GXO Logistics, a declarat recent că roboții umanoizi, precum Digit de la Agility Robotics, sunt deja utilizați pentru diverse sarcini, cum ar fi descărcarea unui camion dimineața, selectarea produselor în timpul zilei și încărcarea camioanelor seara.

Cu toate acestea, rămâne de văzut cum vor evolua prețurile și utilitatea acestor tehnologii, în condițiile în care roboții humanoizi pot transforma treptat modul în care trăim și lucrăm. Evident, aici avem inclusiv componenta etică, un „cartof fierbinte” al omenirii zilelor noastre.