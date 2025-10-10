Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
10 oct. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

ROBOR și IRCC, pe final de an – ce se întâmplă cu creditele românilor în octombrie, cu ratele și dobânzile din spate

ROBOR și IRCC, pe final de an - ce se întâmplă cu creditele românilor în octombrie, cu ratele și dobânzile din spate
Pe final de 2025, românii cu credite în lei primesc vești amestecate: indicele ROBOR continuă să scadă ușor, în timp ce IRCC – indicatorul utilizat pentru împrumuturile noi – se pregătește să crească în următorul trimestru. Ambele evoluții reflectă tensiunile și echilibrele fragile din sistemul financiar românesc, aflat între inflație temperată și o economie încă presată de costuri ridicate.

Potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a României (BNR), ROBOR la trei luni – folosit în calculul dobânzilor pentru creditele de consum cu rată variabilă – a scăzut vineri la 6,52% , de la 6,54% în ziua precedentă. La începutul anului, valoarea acestui indice era de 5,92%, ceea ce arată o volatilitate moderată, dar o tendință generală de stabilizare.

În paralel, ROBOR la șase luni , utilizat pentru creditele ipotecare mai vechi, a coborât ușor la 6,67% , iar ROBOR la 12 luni a rămas constant, la 6,85% .

Trei monede noi, lansate de BNR pentru Centenarul Patriarhiei Române. Cât vor costa
Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani – de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR

De ce scade ROBOR și ce înseamnă pentru debitori

Scăderea ușoară a indicilor ROBOR este o consecință a politicilor monetare mai prudente ale BNR și a faptului că inflația a început să se tempereze. După doi ani de dobânzi record, piața interbancară reacționează pozitiv la semnalele de stabilitate venite din zona euro și la încetinirea creșterilor de prețuri pe plan intern.

Pentru românii care au contractat credite mai vechi, calculate în funcție de ROBOR, vestea este una bună: ratele lunare ar putea scădea ușor în următoarele luni, în special dacă această tendință se menține. Cu toate acestea, diferența nu va fi semnificativă, pentru că dobânzile din sistem rămân ridicate față de perioada pre-pandemie.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este un indicator calculat zilnic de BNR și reprezintă rata medie a dobânzilor la care băncile comerciale își acordă împrumuturi între ele. Atunci când inflația crește, băncile cer dobânzi mai mari, iar ROBOR urcă automat.

IRCC crește din octombrie: impact pentru creditele noi

Dacă ROBOR arată o ușoară relaxare, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) urmează o direcție inversă. Pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025 , IRCC este de 5,55% , dar va crește la 6,07% pentru trimestrul următor.

IRCC este indicatorul folosit pentru toate creditele acordate după mai 2019 și se calculează trimestrial, pe baza dobânzilor medii zilnice din piața interbancară. Particularitatea sa este întârzierea aplicării – modificările se resimt cu un decalaj de trei luni. Cu alte cuvinte, creșterea decisă acum va afecta ratele efective ale debitorilor abia în ianuarie 2026.

Această diferență explică de ce mulți români observă variații în ratele lunare cu un anumit decalaj față de anunțurile economice.

Dobânzile în scădere lentă și perspectiva de final de an

Economiștii estimează că BNR va continua politica de stabilitate monetară până la începutul lui 2026, evitând reduceri bruște ale dobânzii de referință. Chiar dacă inflația este în scădere, banca centrală vrea să prevină un nou val de creșteri de prețuri și să mențină încrederea investitorilor.

Pentru debitori, aceasta înseamnă că ratele vor rămâne relativ mari , dar fără salturi bruște. Cei cu credite vechi bazate pe ROBOR ar putea simți o ușoară ușurare în ratele din iarnă, în timp ce românii cu împrumuturi mai noi, calculate după IRCC, se vor confrunta cu o creștere de aproximativ jumătate de punct procentual la începutul lui 2026.

Pe termen mediu, scăderea constantă a inflației și o eventuală reducere a dobânzii-cheie de către BNR ar putea aduce o nouă etapă de relaxare pentru piața creditelor din România.

Cum va fi vremea în Bucureşti, în weekend? Temperaturile încep să urce
