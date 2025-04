Roblox le permite părinților să blocheze jocurile și prietenii copiilor. Care este vârsta limită

Platforma de jocuri Roblox, una dintre cele mai populare din lume, introduce noi măsuri de siguranță pentru a proteja copiii. De acum, părinții vor putea bloca accesul copiilor lor la anumite jocuri sau experiențe considerate inadecvate și vor avea mai mult control asupra listei de prieteni a acestora. Noile funcții se aplică exclusiv conturilor de utilizator ale copiilor sub 13 ani, care au controale parentale activate.

Schimbările vin pe fondul criticilor tot mai frecvente privind conținutul accesibil minorilor pe platformă. Cu peste 80 de milioane de utilizatori zilnic, dintre care aproximativ 40% au sub 13 ani, Roblox a fost acuzată că permite expunerea copiilor la conținut explicit sau dăunător. Într-un interviu recent, CEO-ul companiei, Dave Baszucki, a declarat că părinții ar trebui să nu le permită copiilor accesul la Roblox dacă nu se simt confortabili cu ceea ce oferă platforma. Totodată, el a subliniat că „zeci de milioane” de utilizatori au experiențe pozitive.

Ce pot face părinții concret?

Prin aceste actualizări, părinții care și-au conectat contul la cel al copilului vor putea:

Bloca anumite jocuri și experiențe care nu sunt potrivite pentru vârsta copilului;

care nu sunt potrivite pentru vârsta copilului; Bloca sau raporta prieteni din lista copilului, împiedicând astfel trimiterea de mesaje directe;

din lista copilului, împiedicând astfel trimiterea de mesaje directe; Vizualiza cele mai jucate titluri din ultima săptămână, precum și timpul petrecut în fiecare joc.

Unele jocuri controversate, precum „Shoot down planes… because why not?” sau „Late Night Boys and Girls Club RP”, au fost recomandate chiar și copiilor de 11 ani, potrivit unei investigații BBC. Acum, părinții pot elimina astfel de sugestii din experiența de joc a celor mici.

Reacții din partea părinților

Reacțiile din partea părinților sunt împărțite. Unii, ca Sally din Scoția, al cărei copil a fost victima unei tentative de racolare pe platformă, consideră că noile funcții sunt un „început”, dar că Roblox trebuie să facă mai mult, în special în privința autentificării utilizatorilor. Alții, precum Kathryn din Anglia, spun că vor folosi noile opțiuni pentru a monitoriza activitatea copiilor și pentru a preveni interacțiunile nedorite.

Pe de altă parte, unii părinți apreciază și impactul pozitiv al platformei. Kirsty Solman, mama unui băiat cu ADHD și autism, susține că Roblox l-a ajutat pe fiul ei să socializeze mai ușor. Chiar și așa, ea salută opțiunea de a bloca accesul la jocuri nesigure.

Alte schimbări anunțate

Pe lângă aceste măsuri de control parental, Roblox a extins și sistemul său de moderare vocală asistat de inteligență artificială, acum disponibil în șapte limbi noi. În plus, compania lucrează la un nou model de publicitate care va permite utilizatorilor să fie recompensați cu monedă virtuală pentru vizionarea reclamelor.

Ofcom, autoritatea britanică de reglementare în domeniul comunicațiilor, consideră măsurile „încurajatoare”, dar avertizează că platformele tehnologice trebuie să facă mai mult pentru protecția copiilor online. Deocamdată, Roblox pare să fi făcut un pas important în această direcție, dar provocările rămân.