Riscuri noi pentru IMM-urile românești, din cauza scumpirilor de la 1 august: litigii fiscale, insolvență, reziliere de contracte – sfatul avocațilot fiscali pentru firmele cu dificultăți

De la 1 august, România a intrat într-o etapă economică tensionată, în care valul de scumpiri fiscale și administrative pot afecta profund mediul de afaceri. Potrivit unei analize realizate de Pavel, Mărgărit și Asociații – Societate Românească de Avocatură, întreprinderile mici și mijlocii sunt printre cele mai expuse riscurilor generate de majorarea accizelor, a TVA-ului și a contribuțiilor sociale.

„Companiile, în special IMM-urile, trebuie să reacționeze rapid. Renegocierea clauzelor contractuale și structurarea eficientă a obligațiilor fiscale devin priorități pentru prevenirea blocajelor financiare”, avertizează Dr. Av. Radu Pavel, Avocat Coordonator în cadrul Pavel, Mărgărit și Asociații.

Ce s-a schimbat de la 1 august: taxe, accize și contribuții mai mari

Noul pachet fiscal intrat în vigoare la 1 august presupune modificări semnificative în mai multe domenii economice. Accizele aplicate carburanților au fost majorate, determinând creșteri în lanț ale prețurilor de transport și distribuție, cu impact direct asupra costurilor operaționale ale firmelor.

Totodată, TVA-ul pentru vânzarea de locuințe noi a fost crescut, ceea ce ar putea afecta sectorul imobiliar și dezvoltatorii care nu își mai pot onora contractele în aceleași condiții. În paralel, sectorul jocurilor de noroc se confruntă cu noi taxe și cu reglementări administrative mai stricte impuse de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

O altă categorie vizată este cea a profesiilor liberale, medici, avocați, contabili, care sunt nevoite să plătească contribuții sociale (CASS) mai mari, inclusiv pentru indemnizațiile de maternitate. De asemenea, pensiile speciale de peste 3.000 de lei sunt supuse unui regim fiscal progresiv, cu contribuții suplimentare.

IMM-urile, în prima linie a riscului: insolvență, rezilieri și litigii

Pe fondul presiunii fiscale crescute, IMM-urile sunt cele mai vulnerabile. În lipsa unor măsuri prompte de adaptare juridică și financiară, acestea riscă:

• Intrarea în insolvență;

• Rezilierea contractelor comerciale;

• Creșterea litigiilor fiscale, în contextul intensificării controalelor ANAF.

„Într-un context economic dominat de scumpiri accelerate și instabilitate fiscală, prevenția prin clauze contractuale adaptate și acțiuni rapide de recuperare a creanțelor devin esențiale pentru companii”, explică Dr. Av. Radu Pavel.

Soluțiile propuse de avocații fiscali: renegociere și revizuire contractuală

Specialiștii în drept fiscal recomandă companiilor să nu aștepte agravarea situației, ci să adopte o strategie juridică proactivă. Printre măsurile urgente:

• Renegocierea clauzelor contractuale afectate de scumpiri, cu accent pe adaptabilitatea prețurilor și a termenelor de plată;

• Revizuirea structurii fiscale a contractelor pentru a optimiza taxele și contribuțiile;

• Implicarea unui avocat fiscal în deciziile comerciale, mai ales pentru prevenirea unor eventuale conflicte legale cu partenerii sau cu instituțiile statului.

Ce pot face companiile și consumatorii?

Dincolo de acțiunile legale pe care le pot întreprinde companiile, și consumatorii pot reacționa. Reclamațiile la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor sau participarea în acțiuni colective inițiate de ONG-uri sau case de avocatură pot contribui la reglarea relațiilor comerciale afectate de scumpiri.

Pentru mediul de afaceri însă, apelarea la consultanță juridică specializată este esențială.

„Este nevoie de o abordare riguroasă, documentată juridic, în fața unui context legislativ tot mai complex. IMM-urile trebuie să ia în calcul revizuirea urgentă a obligațiilor fiscale și comerciale, pentru a preveni blocajele operaționale sau riscurile juridice”, conchide Dr. Av. Radu Pavel, avocat specializat în drept fiscal și comercial.

Așadar, valul de scumpiri fiscale din august 2025 poate avea implicații directe pentru companiile românești, în special pentru IMM-uri. În lipsa unor măsuri juridice adaptate, riscurile de insolvență, litigii și instabilitate contractuală sunt reale și imediate. Prin urmare, consultanța juridică specializată, renegocierea contractelor și ajustarea fiscală sunt nu doar opțiuni, ci necesități urgente pentru supraviețuirea economică.