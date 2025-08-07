Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 14:22
de Mădălina Bahrim

Riscuri noi pentru IMM-urile românești, din cauza scumpirilor de la 1 august: litigii fiscale, insolvență, reziliere de contracte – sfatul avocațilot fiscali pentru firmele cu dificultăți

ECONOMIE
Riscuri noi pentru IMM-urile românești, din cauza scumpirilor de la 1 august: litigii fiscale, insolvență, reziliere de contracte - sfatul avocațilot fiscali pentru firmele cu dificultăți
Avertisment pentru IMM-uri: cum să eviți insolvența

De la 1 august, România a intrat într-o etapă economică tensionată, în care valul de scumpiri fiscale și administrative pot afecta profund mediul de afaceri. Potrivit unei analize realizate de Pavel, Mărgărit și Asociații – Societate Românească de Avocatură, întreprinderile mici și mijlocii sunt printre cele mai expuse riscurilor generate de majorarea accizelor, a TVA-ului și a contribuțiilor sociale.

„Companiile, în special IMM-urile, trebuie să reacționeze rapid. Renegocierea clauzelor contractuale și structurarea eficientă a obligațiilor fiscale devin priorități pentru prevenirea blocajelor financiare”, avertizează Dr. Av. Radu Pavel, Avocat Coordonator în cadrul Pavel, Mărgărit și Asociații.

Ce s-a schimbat de la 1 august: taxe, accize și contribuții mai mari

Noul pachet fiscal intrat în vigoare la 1 august presupune modificări semnificative în mai multe domenii economice. Accizele aplicate carburanților au fost majorate, determinând creșteri în lanț ale prețurilor de transport și distribuție, cu impact direct asupra costurilor operaționale ale firmelor.

Totodată, TVA-ul pentru vânzarea de locuințe noi a fost crescut, ceea ce ar putea afecta sectorul imobiliar și dezvoltatorii care nu își mai pot onora contractele în aceleași condiții. În paralel, sectorul jocurilor de noroc se confruntă cu noi taxe și cu reglementări administrative mai stricte impuse de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

O altă categorie vizată este cea a profesiilor liberale, medici, avocați, contabili, care sunt nevoite să plătească contribuții sociale (CASS) mai mari, inclusiv pentru indemnizațiile de maternitate. De asemenea, pensiile speciale de peste 3.000 de lei sunt supuse unui regim fiscal progresiv, cu contribuții suplimentare.

IMM-urile, în prima linie a riscului: insolvență, rezilieri și litigii

Pe fondul presiunii fiscale crescute, IMM-urile sunt cele mai vulnerabile. În lipsa unor măsuri prompte de adaptare juridică și financiară, acestea riscă:

• Intrarea în insolvență;
• Rezilierea contractelor comerciale;
• Creșterea litigiilor fiscale, în contextul intensificării controalelor ANAF.

„Într-un context economic dominat de scumpiri accelerate și instabilitate fiscală, prevenția prin clauze contractuale adaptate și acțiuni rapide de recuperare a creanțelor devin esențiale pentru companii”, explică Dr. Av. Radu Pavel.

Soluțiile propuse de avocații fiscali: renegociere și revizuire contractuală

Specialiștii în drept fiscal recomandă companiilor să nu aștepte agravarea situației, ci să adopte o strategie juridică proactivă. Printre măsurile urgente:

• Renegocierea clauzelor contractuale afectate de scumpiri, cu accent pe adaptabilitatea prețurilor și a termenelor de plată;
• Revizuirea structurii fiscale a contractelor pentru a optimiza taxele și contribuțiile;
• Implicarea unui avocat fiscal în deciziile comerciale, mai ales pentru prevenirea unor eventuale conflicte legale cu partenerii sau cu instituțiile statului.

Ce pot face companiile și consumatorii?

Dincolo de acțiunile legale pe care le pot întreprinde companiile, și consumatorii pot reacționa. Reclamațiile la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor sau participarea în acțiuni colective inițiate de ONG-uri sau case de avocatură pot contribui la reglarea relațiilor comerciale afectate de scumpiri.

Pentru mediul de afaceri însă, apelarea la consultanță juridică specializată este esențială.

„Este nevoie de o abordare riguroasă, documentată juridic, în fața unui context legislativ tot mai complex. IMM-urile trebuie să ia în calcul revizuirea urgentă a obligațiilor fiscale și comerciale, pentru a preveni blocajele operaționale sau riscurile juridice”, conchide Dr. Av. Radu Pavel, avocat specializat în drept fiscal și comercial.

Așadar, valul de scumpiri fiscale din august 2025 poate avea implicații directe pentru companiile românești, în special pentru IMM-uri. În lipsa unor măsuri juridice adaptate, riscurile de insolvență, litigii și instabilitate contractuală sunt reale și imediate. Prin urmare, consultanța juridică specializată, renegocierea contractelor și ajustarea fiscală sunt nu doar opțiuni, ci necesități urgente pentru supraviețuirea economică.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
România, sub radarul speculației imobiliare: Prețul casei tale a crescut cu 48% în 8 ani. Dar în Ungaria… cu 172%
România, sub radarul speculației imobiliare: Prețul casei tale a crescut cu 48% în 8 ani. Dar în Ungaria… cu 172%
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei și Tempting Fortune, mărturisiri din culisele reality show-urilor românești. Ce a ajuns să facă apoi cu cei 16.000 de euro câștigați. EXCLUSIV
SPECIAL
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei și Tempting Fortune, mărturisiri din culisele reality show-urilor românești. Ce a ajuns să facă apoi cu cei 16.000 de euro câștigați. EXCLUSIV
Google confirmă un nou atac cibernetic: datele unor clienți au fost expuse în urma unei breșe a bazei de date Salesforce
Google confirmă un nou atac cibernetic: datele unor clienți au fost expuse în urma unei breșe a bazei de date Salesforce
Mai mulţi clienţi au rămas fără păr, după ce au fost la un salon de coafură din Italia. Cu ce erau spălaţi pe cap oamenii care ajungeau aici: „Iritaţii grave”
Mai mulţi clienţi au rămas fără păr, după ce au fost la un salon de coafură din Italia. Cu ce erau spălaţi pe cap oamenii care ajungeau aici: „Iritaţii grave”
Când începe Asia Express – Drumul Eroilor? Marea premieră a show-ului de pe Antena 1, mai aproape decât se aşteptau telespectatorii
Când începe Asia Express – Drumul Eroilor? Marea premieră a show-ului de pe Antena 1, mai aproape decât se aşteptau telespectatorii
Cine sunt ascendenții şi colateralii privilegiați în cazul moştenirii. Legea succesiuni arată clar modul în care se împart bunurile şi banii
Cine sunt ascendenții şi colateralii privilegiați în cazul moştenirii. Legea succesiuni arată clar modul în care se împart bunurile şi banii
Unele gene pot avea efecte opuse în funcție de părintele de la care sunt moștenite. Cum te afectează, conform specialiștilor
Unele gene pot avea efecte opuse în funcție de părintele de la care sunt moștenite. Cum te afectează, conform specialiștilor
Tot ce trebuie să știi despre fondul de rulment. Când se plătește, ce reprezintă, cine-l administrează
Tot ce trebuie să știi despre fondul de rulment. Când se plătește, ce reprezintă, cine-l administrează
Revista presei
Adevarul
De ce a fost Iliescu îndepărtat de Ceaușescu. Secretele „divorțului” dintre dictator și „băiatul său de suflet”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Cum se pun vinetele coapte pentru iarnă? Metodele vechi care nu dau greş, rezistă luni de zile şi rămân gustoase
Playtech Știri
Ce să pui la rădăcina tufelor de lavandă pentru a înflori spectaculos. E un amestec natural care nu dă niciodată greş
Playtech Știri
Horoscopul sufletului pereche. Ce zodie îți e sortită, potrivit astrelor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei