Ridicarea greșită pe cric poate costa până la 50.000 € la mașinile electrice: avertismentul venit din Norvegia

În Norvegia, piața cu cea mai mare penetrare a vehiculelor electrice din lume, asigurătorii și service-urile trag un semnal de alarmă înaintea sezonului de schimbare a anvelopelor: o ridicare greșită pe cric sau pe elevator poate produce deformări ale carcasei bateriei și facturi catastrofale pentru proprietari, de la zeci de mii de euro până la sume care depășesc valoarea mașinii la mâna a doua. Avertismentul a fost reiterat în contextul aglomerării sezoniere din ateliere, când riscul de erori crește, iar consecințele pot deveni dramatice.

Toate mașinile au puncte dedicate de ridicare, însă la multe modele electrice acestea sunt amplasate foarte aproape de carcasa bateriei de înaltă tensiune. Dacă brațul elevatorului sau platoul cricului alunecă ori este poziționat greșit, contactul se poate face cu carcasa bateriei. O aparentă „îndoitură minoră” nu este deloc minoră: poate obstrucționa canalele de răcire sau poate compromite etanșeitatea și integritatea structurală a modulului. Din acest moment, bateria – cel mai scump ansamblu al mașinii – ajunge, în practică, la înlocuire.

Particularitatea EV-urilor amplifică problema. Greutatea lor este mai mare decât la un model echivalent pe benzină sau motorină, ceea ce înseamnă că presiunea concentrată într-un singur punct de sprijin poate fi cu ușurință de 450–700 kg. Chiar dacă o caroserie clasică mai „înghite” o ridicare imperfectă, carcasa bateriei nu a fost concepută să funcționeze ca un lonjeron. Consecința: deformări locale cu efecte sistemice și costuri uriașe de remediere.

Cazuri concrete și costuri: de la 48.000 € până la sume absurde

Compania de asigurări norvegiană Gjensidige a semnalat încă din primăvară primele serii de dosare de daună rezultate din ridicări incorecte, iar odată cu începutul sezonului de iarnă, incidența a crescut din nou. În unele cazuri, estimările de înlocuire a bateriei au urcat către 48.000–50.000 €, în funcție de model. Situațiile raportate arată că anumite modele – inclusiv unele mărci chinezești – par mai vulnerabile din cauza construcției și materialelor mai puțin rigide ale scuturilor inferioare sau a proximității foarte mici dintre punctul de ridicare și baterie.

Există și exemple extreme. În Finlanda, un Jaguar I-Pace cu o îndoitură la marginea carcasei bateriei – provocată acolo de atingerea unei rampe, nu de cric – a primit de la service o deviză de circa 128.000 €, pe fondul unui recall extins și al unei lipse acute de baterii. Deși acesta este un caz de piață special, arată cum o avarie aparent „minoră” poate declanșa un cost care depășește cu mult valoarea de piață a unui exemplar second-hand. Transpusă în scenariul banal al unui cric montat greșit, lecția este aceeași: riscurile sunt disproporționate față de gestul inițial.

Cum previi daunele și ce trebuie să ceri la service

Primul pas este atenția obsesivă la poziționarea cricului sau a brațelor elevatorului strict pe punctele indicate de constructor. Manualul vehiculului și marcajele vizuale de pe praguri/șasiu sunt ghidul obligatoriu. Pentru ridicare, folosește tampoane/inserturi din cauciuc sau adaptoare dedicate modelului pentru a distribui încărcarea și pentru a preveni derapajul punctului de contact.

Alege ateliere cu experiență reală în lucrul cu electrice. În Norvegia, mecanicii veterani deja cunosc riscul, dar în multe alte piețe (inclusiv la service-uri universale) contactul cu EV-urile este încă sporadic. Întreabă explicit dacă folosesc adaptoare pentru ridicare la modelul tău, dacă au proceduri interne pentru EV și dacă personalul a fost instruit pe poziționarea punctelor de sprijin. O fotografie făcută înainte și după ridicare, din zona inferioară, poate documenta corecta execuție.

În situații de pană pe marginea drumului, evită pe cât posibil ridicarea improvizată în condiții de frig, întuneric sau teren denivelat. Dacă vehiculul nu are roată de rezervă (caz frecvent la electrice), e mai sigur să soliciți o platformă decât să riști o poziționare grăbită a cricului. „Economia” de timp se poate transforma într-o gaură bugetară de zeci de mii de euro.

Verifică polițele: garanția de producător nu acoperă, de regulă, avariile produse prin ridicare greșită. Ce te poate salva este o poliță CASCO care include daune survenite în unități de reparații sau o asigurare de răspundere profesională a service-ului. Nu presupune că există; cere dovada acoperirii înainte de intervenție.

Concluzie: un risc tehnic, o disciplină operațională

Ridicarea unui vehicul pe cric sau elevator este, în aparență, o operațiune banală. La mașinile electrice, aceleași gesturi capătă o încărcătură tehnică superioară, pentru că zona „sensibilă” – bateria de tracțiune – se află mult mai aproape de punctele de sprijin și suportă consecințe disproporționate în cazul unei erori. Statistica dintr-o piață matură precum Norvegia arată că problema nu este teoretică: ea există, se vede în dosarele de daună și produce costuri cu potențial destabilizator pentru bugetul unei familii.

Pe termen scurt, soluția ține de rigoare: puncte corecte de ridicare, accesorii adecvate, personal instruit și prudență sporită în situațiile improvizate de pe marginea drumului. Pe termen mediu, producătorii ar trebui să proiecteze scuturi inferioare și zone de ghidare la ridicare mai tolerante la erori, să îmbunătățească marcajele vizuale și să includă adaptoare standard în trusele vehiculului. Până atunci, însă, responsabilitatea practică rămâne la proprietar și la atelier: o secundă de neatenție poate costa cât o mașină întreagă.

În plin sezon de anvelope, regula e simplă: la electrice, ridicarea corectă nu este o formalitate, ci asigurarea vieții bateriei. Iar viața bateriei, în cifre, înseamnă zeci de mii de euro pe care îi păstrezi sau îi pierzi, în funcție de cât de exact a fost așezat cricul.