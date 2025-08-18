Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Rata de promovare este de 28,4%, când se fac contestaţii

Rata cumulată de promovare înregistrată în a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2025 este de 28,4%, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. În total, 7.306 candidați au reușit să promoveze.

A doua sesiune a examenului de bacalaureat: rata de promovare 28,4%

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat astăzi, 18 august, ora 12:00, rezultatele iniţiale înregistrate în a doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2025. Sinteza acestor rezultate relevă următoarele date: rată cumulată de promovare (toți candidații): 28,4% | număr total de candidați promovați: 7.306. Ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%”, a transmis instituția.

Din totalul celor 30.279 de candidați înscriși, s-au prezentat la examen 25.710, ceea ce înseamnă o rată de participare de 84,9%. Un număr de 69 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor mai putea participa la următoarele două sesiuni.

Contestații și afișarea rezultatelor finale

Candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestații luni, 18 august, până la ora 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații sunt programate luni între orele 14:00 – 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august 2025.

Cei care formulează contestații trebuie să completeze și să transmită o declarație-tip, prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota finală, stabilită în urma reevaluării, poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 26 august.

Pentru a promova bacalaureatul, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6. Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzându-i și pe cei eliminați pentru fraudă.