Educație
Rezultate Bac 2025, sesiunea de toamnă: la ce oră se afișează notele finale
Emoțiile absolvenților de liceu care au susținut sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2025 ajung astăzi la final. Ministerul Educației a anunțat că rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate marți, 26 august, până la ora 12.00. Notele vor fi afișate atât online, pe platforma dedicată – bacalaureat.edu.ro – cât și la avizierele liceelor și centrelor de examen.

Condițiile de promovare

Pentru a respecta normele de confidențialitate, rezultatele nu sunt prezentate nominal, ci pe baza unor coduri individuale. Acestea au fost distribuite fiecărui candidat la prima probă, în schimbul unei semnături de primire, și reprezintă cheia prin care elevii își pot identifica mediile și notele finale.

Pentru a obține diploma de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească simultan mai multe criterii:

  • să fi susținut toate probele de competențe;
  • să fi participat la toate probele scrise;
  • să fi obținut minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • să aibă o medie generală de cel puțin 6.

În lipsa oricăreia dintre aceste condiții, examenul nu este promovat, indiferent de notele individuale.

Situația înainte de contestații

Conform datelor comunicate de Ministerul Educației, înainte de soluționarea contestațiilor, rata generală de promovare la nivel național în sesiunea august–septembrie 2025 a fost de 28,4%.

În cifre, asta înseamnă că din totalul de 25.710 candidați prezenți la examene (din 30.279 înscriși inițial), doar 7.306 au reușit să promoveze. Distribuția arată o egalitate între generații: atât promoția curentă, cât și promoțiile anterioare au înregistrat exact aceeași rată de promovare – 28,4%.

Astfel, 4.508 dintre absolvenții generației 2025 au obținut medii peste pragul de 6, iar 2.798 de candidați din seriile precedente au reușit, în cele din urmă, să obțină diploma.

Ce urmează pentru candidați

Nu toți cei înscriși au avut parte de un examen fără probleme. Ministerul a raportat că 69 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Conform regulamentului, aceștia nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului – o sancțiune severă menită să descurajeze comportamentele neconforme.

Pentru cei care vor descoperi astăzi că au trecut examenul, afișarea rezultatelor marchează începutul drumului spre facultate sau spre piața muncii. Cei care nu au reușit nici acum să promoveze vor mai avea la dispoziție sesiunea din vara anului 2026, însă doar după o nouă înscriere și reluarea examenelor.

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului rămâne, și în 2025, una dificilă, cu o rată de promovare mult sub media celei din vară. Totuși, pentru mii de tineri, ziua de 26 august înseamnă confirmarea efortului depus și obținerea unui act esențial pentru viitor – diploma de Bacalaureat.

