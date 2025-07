REVIEW ZTE nubia Focus 2 Ultra – telefonul ieftin și bun care ar putea să te lase cu gura căscată. Cum e posibil să coste doar 1.600 de lei

Nu am mai testat de mult timp un telefon Nubia de la ZTE și am fost foarte curios ce minuni poate să facă, în contextul în care înainte să încep testele știam că valoarea de achiziție gravitează în jurul pragului de 300 de euro sau aproximativ 1600 de lei. Interesant este că atunci când îl iei în mână ești convins că are un preț de achiziție de cel puțin două ori mai mare datorită finisajelor, carcasei și detaliilor de construcție. Pe partea de performanță brută s-ar putea să sesizezi câteva minusuri, dar ce pot spune cu încredere este că, mai ales în condiții bune de iluminare, face o treabă grozavă în a aduce abilități bune de captură în mâna celor mulți. Nu de alta, dar bugetele generoase din spatele celui mai nou iPhone sau Galaxy S nu sunt disponibile tuturor și oricum terminalele de la Apple și Samsung nu mai sunt de mulți ani de referință în domeniul fotografiei pe mobil.

Ce m-a entuziasmat însă la Nubia Focus 2 Ultra și de ce este foarte ușor de recomandat ține, în opinia mea, de design. Butonul dedicat de captură de pe margine, inelul de focus manual de pe spate care aduce aminte de DSLR-urile clasice, marginea metalică sau imitația de piele de pe spate pentru aderență sporită, toate conlucrează pentru o experiență premium. E o plăcere să-l manevrezi, să navighezi pe internet sau să faci câteva poze și în niciun moment nu ai crede că are un preț de achiziție de 1600 de lei.

REVIEW nubia Focus 2 Ultra 5G – specificații tehnice și performanță brută

Dincolo de impresia excelentă lăsată la prima atingere, Nubia Focus 2 Ultra 5G rămâne, totuși, un telefon de buget mediu, iar asta se vede în testele sintetice, dar mai ales în modul în care își dozează resursele. Sub capotă se află platforma Unisoc T760, un octa-core 5G tactat la 2,2 GHz (cu clustere care coboară până la 2 GHz pentru eficiență energetică). În combinație cu 8 GB RAM fizici, care pot fi extinși virtual până la 20 GB cu ajutorul memoriei interne, și cu un spațiu de stocare generos de 512 GB, telefonul are suficientă „respirație” pentru multitasking, editare foto-video la nivel mediu și gaming rezonabil.

În PCMark am atins un scor total de 13.157 de puncte, o valoare care ne arată că vorbim de-un device echilibrat pentru sarcini cotidiene, dar capabil să urce lejer în scenarii ceva mai intensive. Secțiunile individuale au arătat astfel: la Web Browsing, Focus 2 Ultra a bifat 11.589 de puncte; la Video Editing s-a oprit la 8.355; la Writing a mers neașteptat de sus, cu 14.199; Photo Editing a atins 32.413, iar Data Manipulation s-a stabilizat la 8.847. Discret, dar relevant, testul Storage 2.0 din PCMark s-a încheiat cu 28.418 – semn că memoria internă și controlerul de stocare sunt suficient de rapide pentru a nu-ți pune piedici în utilizarea curentă.

Autonomia este un alt capitol în care m-a surprins plăcut. În testul de baterie PCMark, cu luminozitatea ecranului fixată la 50%, telefonul a rezistat 11 ore și 48 de minute în scenarii care combină editare foto/video, manipulare de date și browsing constant. Traducând acest rezultat în viața reală, unde majoritatea oamenilor petrec 7-8 ore în fața ecranului, poți spune fără rezerve că este improbabil, dacă nu chiar imposibil, să rămâi fără energie într-o singură zi de utilizare normală. Bateria de 5.000 mAh și încărcarea rapida de 33W își fac treaba în liniște, fără să te simți „legat” prea mult de priză.

Pe frontul AI, încă un reper important în 2025, AI Benchmark a returnat 267 de puncte și calificativul „Not Bad!”. Nu e un scor de top, dar este suficient pentru asistența în cameră, traduceri în timp real și câteva funcții de editare foto îmbunătățite algoritmic. Geekbench 6 a confirmat aceeași poziționare în zona medie: 742 de puncte în Single Core și 2.253 în Multi-Core, iar la GPU testul a marcat 2.094 de puncte. În Geekbench AI, quantized score-ul s-a oprit la 1.238, destul pentru a demonstra că telefonul poate duce sarcini de inferență pe dispozitiv, fără să depindă exclusiv de cloud.

AnTuTu, care bate la uși din toate direcțiile (CPU, GPU, memorie și UX), a afișat 487.146 de puncte. Structurându-le: 139.441 pe CPU, 77.943 pe GPU, 138.342 la MEM și 121.420 la UX. În 3DMark Wild Life am înregistrat 1.662 de puncte, iar în Wild Life Extreme 475 de puncte. Steel Nomad Light a bifat 192, în timp ce Sling Shot Extreme a oferit 3.144. Mai important decât o cifră punctuală a fost comportamentul în timp: aceleași teste 3DMark rulate în buclă (Stress Test) timp de 20 de minute au produs o stabilitate a scorurilor de aproximativ 99%. Asta dovedește că sistemul de răcire implementat de ZTE pe acest model este cu adevărat eficient, menținând frecvențele și temperaturile în limite stabile, fără throttling agresiv. În practică, o sesiune intensă de Call of Duty Mobile, cu setări grafice medii, s-a derulat fluid, fără drop-uri vizibile de framerate sau spike-uri de temperatură care să deranjeze.

REVIEW nubia Focus 2 Ultra 5G – inteligența artificială face valuri chiar și într-un telefon ieftin în 2025

Deși rulăm pe un hardware mid-range, partea de AI nu lipsește, iar ZTE nu se ferește să scrie cu litere mari „NEOVISION AI Photography System”. Aici vorbim de o integrare hardware-software în care senzorul mare și deschiderea generoasă lucrează în tandem cu algoritmii de calcul pentru a livra imagini curate, expuse corect și bogate în detalii, chiar și când lumina nu este ideală. AI-ul intervine agresiv în modul de noapte, reduce zgomotul vizual fără să transforme scenele în acuarele și păstrează textura obiectelor sau a pielii. În același timp, modul HDR bazat pe AI reușește să extindă în mod eficient plaja dinamică, astfel încât zonele luminoase să nu „ardă”, iar umbrele să rămână lizibile.

Integrarea AI nu se oprește la fotografie. Focus 2 Ultra 5G oferă traducere în timp real în apeluri, folosind o combinație de recunoaștere vocală și interpretare semantică locală și în cloud. Practic, interlocutorul poate auzi ce spui în limba lui, iar tu vei recepționa răspunsurile în limba ta. Conversațiile față în față se pot bucura de același beneficiu, printr-un modul dedicat de „AI Conversation Translate”, care suportă atât voce, cât și text. Pentru cei care adoră să editeze fotografii direct pe telefon, Magic Eraser și Magic Editor bazate pe AI pot elimina rapid elemente nedorite din cadre sau pot ajusta anumite zone fără a recurge la aplicații terțe complicate.

Nu în ultimul rând, tot AI-ul este responsabil pentru o sumedenie de filtre contextuale în modul Street Photography, sport sau portret, dar și pentru un control fin al focalizării și expunerii în modurile video. Mai mult, funcția de Multi-Camera Simultaneous Recording (filmarea cu ambele camere în același timp) este posibilă tot cu ajutorul algoritmilor care aliniază cadrele, balansează expunerea și sincronizează stream-urile pentru un rezultat final coerent.

REVIEW nubia Focus 2 Ultra 5G – abilități de captură

ZTE nubia Focus 2 Ultra 5G se vinde cu sloganul „Better Photography For All” și, după testele mele, nu este doar o frază marketing. Camera principală se bazează pe un senzor mare de 1/1.55” cu o diafragmă f/1.47 – un combo pe care îl vezi mai degrabă pe modele de top. Această arhitectură ajută nu doar în lumină slabă, ci și în controlul profunzimii de câmp și al zgomotului de imagine. Cei „cinci pași” de focală incluse în aplicație acoperă toate scenariile comune: unghi larg pentru peisaje, distanță standard pentru cadre de zi cu zi, o focală ideală pentru portrete, respectiv tele pentru subiecte aflate la distanță. Nu este vorba, desigur, de cinci camere diferite, ci de o simulare inteligentă asistată de AI, completată de un sistem optic bun și un inel de zoom care te încurajează să fotografiezi ca și cum ai avea un aparat tradițional.

În practică, experiența de fotografiere este neașteptat de intuitivă. Butonul fizic dedicat declanșării, plasat ergonomic, îți oferă o stabilitate superioară și scade riscul de blur din cauza atingerilor ecranului. Inelul rotativ de pe modulul camerei, folosit pentru zoom sau funcții rapide, contribuie la precizia cadrării. Zoom-ul, de altfel, mi-a depășit așteptările: la 10X, nivelul de detaliu este peste media segmentului, iar diferențele de expunere nu sunt deranjante, chiar dacă, în unele cadre (precum cele realizate în cetate, unde cerul își schimbă nuanța), poți observa mici variații. Asta ține de algoritmul HDR care încearcă să echilibreze scena, dar în final prefer această abordare unei imagini „turtite” tonal.

Instantaneele la 1X, cele mai uzuale, fac exact ceea ce promite sloganul: detaliile blănii pisicii sunt bine conturate, iar blur-ul natural al fundalului nu pare artificial sau exagerat. Cromatica este echilibrată, culorile ies din cadru fără să te orbească, iar plaja dinamică se simte generoasă. Scenele cu lumină puternică din spate, care de regulă ridică probleme telefoanelor din acest segment, sunt rezolvate corect: nu se taie zone mari din imagine, iar subiectele umane nu devin siluete. Ai aici încă o victorie a algoritmilor HDR asistat de AI.

Modul portret cere, în teorie, o distanță de aproximativ 1,5 metri între tine și subiect, însă în practică m-am declarat mulțumit și la distanțe mai mici. Separarea subiectului de fundal se face bine, fără „scăpări” în păr sau margini, iar bokeh-ul digital este consistent. În condiții dificile de lumină, în semi-întuneric, telefonul expune corect chiar dacă își ia câteva momente în plus pentru captură. Pe scările acoperite ale cetății Sighișoara poți observa cât de fidel sunt păstrate texturile lemnului, pietrei sau ale textilelor trecătorilor. Nu vezi acel efect de „pictat” sau desen animat care apare frecvent pe alte telefoane când lumina lipsește.

Selfie-urile, în schimb, mi-au plăcut din alt motiv: opțiunile de „înfrumusețare” bazate pe AI sunt la un tap distanță, dar nu sunt activate implicit. Din punctul meu de vedere, este exact abordarea corectă. Prefer să văd textura pielii, liniile fine și luminile naturale, iar Focus 2 Ultra a livrat fix asta. Nici măcar un soare puternic din spate nu a „ars” cerul sau detaliile Turnului cu Ceas din cetate, iar fețele au rămas lizibile fără a fi albe ca făina.

REVIEW nubia Focus 2 Ultra 5G – experiență de utilizare și concluzie

Când tragi linie, îți dai seama că Focus 2 Ultra 5G nu este un „vârf” în sensul clasic – nu te va impresiona cu un scor de un milion în AnTuTu sau cu un CPU care rivalizează cu flagship-urile – dar nici nu are nevoie. Este, în schimb, un pachet foarte coerent. Gamingul rulează la o calitate bună, fără overheating supărător, iar sesiuni de Call of Duty sau alte titluri populare pe mobil se desfășoară fără întreruperi. Stabilitatea de 99% în testele stresate 3DMark vorbește clar despre o arhitectură termică sănătoasă: patru ventilatoare nu vei găsi, dar soluția de răcire internă își face simțită eficiența.

Calitatea construcției rămâne încântătoare. Spatele din imitație de piele Forest Green este nu doar plăcut la vedere și la atingere, ci și practic: nu alunecă, nu adună amprentele cu aceeași voluptate ca sticla și conferă acel „grip” necesar când fotografiezi. Inelul roșu din jurul camerei, butonul de captură, marginile metalice – toate sunt elemente cu care te-ai aștepta să te întâlnești pe un telefon de peste 3.000 de lei. Ecranul AMOLED de 6,8 inci cu 120 Hz rată de refresh, 2800 de nits peak și rezoluție FHD+ se vede foarte bine chiar și în soare puternic, iar culorile sunt vibrante fără a fi saturate artificial. Insula „Live Island 2.0” din partea superioară a ecranului este discretă și utilă, notificările acolo făcându-și treaba fără a te distrage de la conținut.

Sunetul stereo, cu reglaje DTS:X Ultra, este alt punct forte. Volumul urcă sus, iar distorsiunile nu-și fac apariția nici la nivel maxim. Filmele, clipurile de pe YouTube și jocurile se aud plin, fără să simți nevoia imediată de căști. Pachetul de conectivitate este complet: 5G, Wi-Fi dual-band, NFC, Bluetooth 5.2, senzor de amprentă în ecran și suport Dual SIM. Soft-ul este Android 15, iar ZTE a făcut o treabă bună să nu încarce inutil interfața.

Raportul preț-performanță este, la final, argumentul-cheie. ZTE nubia Focus 2 Ultra 5G costă 1.599 de lei în România, în varianta Forest Green, cu 8 GB RAM (extensibili la 20 GB cu spațiul din memoria internă) și 512 GB stocare. În perioada de precomandă, până la 31 iulie, a venit chiar și cu un TV Stick ZTE Google TV cadou, ceea ce nu strică niciodată dacă vrei să transformi un televizor mai vechi în Smart TV. Într-o lume în care multe telefoane de buget sunt plictisitoare, fără personalitate și cu camere „de umplutură”, Focus 2 Ultra reușește să fie un „telefon ieftin și bun” care te poate lăsa cu gura căscată. Arată scump, se simte scump, fotografiază ca un mid-high și se mișcă suficient de rapid pentru cei mai mulți dintre noi. Dacă nu vânezi scoruri și nu-ți trebuie Snapdragon 8 Gen 3 ca să răspunzi la mailuri și să postezi pe Instagram, Nubia Focus 2 Ultra 5G merită pus serios pe lista scurtă. Într-o frază: este acel telefon de 1.600 de lei care arată, se aude și fotografiază ca unul de două ori mai scump.