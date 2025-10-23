REVIEW The Perfect Neighbor, documentarul de pe Netflix care a șocat toți utilizatorii. Rasism, violență și o lege care ucide într-o Americă ce și-a pierdut busola morală. De ce trebuie să-l vezi

Documentarul „The Perfect Neighbor”, disponibil pe Netflix, regizat de Geeta Gandbhir, îşi asumă provocarea de a expune, fără artificii, traseul tragic al unei dispute de cartier care degenerează în ucidere. Bazat aproape integral pe imaginile reale din camere de supraveghere şi camerele de corp ale poliţiştilor, filmul devine atât o investigaţie sociologică, cât şi un apel la conştientizare.

Formă şi construcţie – minimalistă, dar extrem de eficientă

Una dintre cele mai notabile trăsături ale documentarului de pe Netflix este structura sa: fără interviuri dramatice, fără reconstrucţii actoriceşti, doar material brut de arhivă – în mare parte filmări de tip body-cam şi CCTV – editat astfel încât să redea o tensiune crescândă, aproape claustrofobică.

Această abordare conferă documentarului o aură de veridicitate puternică: telespectatorul devine martor direct, nu doar spectator al unei poveşti „bine spuse”. Totuși, această austeritate narativă are şi efectul de a lăsa unele întrebări esenţiale în afara ecranului: cine este responsabil pentru amplificarea conflictului?, ce rol joacă privilegiul sau legea în declanșarea tragediei? Criticii menţionează că extremele sobrietăţii riscă să limiteze contextul larg al fenomenului.

Substanţă şi mesaj – rasism, frică şi legea „stand-your-ground”

Sub suprafaţa unei dispute aparent mărunte de cartier, documentarul de pe Netflix dezvăluie structuri mult mai adânci: tensiuni rasiale, dinamici de putere între vecini, o serie de apeluri constante la 911, până la un moment fatal. Cazul are loc în Ocala, Florida, unde Ajike Owens – o mamă a patru copii – îşi pierde viaţa împuşcată prin uşă de vecina ei, Susan Lorincz, în iunie 2023. Documentarul arată cum legea „Stand Your Ground” a devenit un spectru prezent în fundalul întregii evoluţii.

Deşi filmul spune povestea unui caz individual, el funcţionează ca parabolă asupra unui sistem care confundă frica cu dreptul de a acţiona violent, şi asupra unei societăţi unde prejudecăţile pot rămâne ascunse până când devin fatale. Criticul de la Roger Ebert.com nota: „The Perfect Neighbor face un caz convingător că Susan a greşit, iar acei copii au meritat mai mult decât să fie trataţi ca problema unui singur individ”.

Un studiu din 2022, publicat în JAMA Network Open, a constatat că legile de tip „Stand Your Ground” (Legea „Stand Your Ground” permite unei persoane să folosească forța letală pentru a se apăra, fără obligația de a se retrage, atunci când consideră că viața sa este în pericol, chiar și în afara propriei locuințe) sunt asociate cu o creștere de 8% până la 11% a ratei lunare a omuciderilor și a crimelor comise cu arme de foc în Statele Unite. Cercetarea a estimat că acest lucru se traduce prin aproximativ 700 de omucideri suplimentare în fiecare an. Anumite state, în special cele din sud, precum Alabama, Florida, Georgia și Louisiana, au înregistrat creșteri chiar mai mari, de peste 10%. În plus, aceste legi au fost criticate pentru că amplifică rasismul sistemic. În numeroase cazuri, ele au fost folosite pentru a justifica omoruri comise de persoane albe împotriva victimelor de culoare, fără ca autorii să fie trași la răspundere. Studiile și analizele judiciare arată că șansele ca o persoană albă să fie achitată după ce a ucis o persoană de culoare invocând „legitima apărare” sunt semnificativ mai mari decât în situațiile invers. Astfel, legea nu doar că duce la mai multe crime, ci și intensifică inegalitățile rasiale și tensiunile sociale, oferind o aparență de legalitate violenței motivate de prejudecăți rasiale.

Impact şi limite – de ce merită văzut (şi ce lasă neacoperit)

Documentarul de pe Netflix s-a bucurat de recenzii extrem de pozitive, intrând imediat în topurile Netflix şi fiind considerat de către unii critici drept unul dintre cele mai importante documentare de non-ficţiune ale anului 2025.

Pe partea pozitivă, filmul-documentar excelează în a transmite o stare: sentimentul de încredere în sistem înlocuit de frică, de „normalitate” care alunecă în violenţă. Utilizarea materialelor de arhivă fără intervenţie suplimentară creează o imersiune care rar este atinsă într-un documentar. Totodată, ridică întrebări esenţiale despre cât de protejaţi sunt cei vulnerabili în faţa legilor şi a prejudecăţilor.

Pe de altă parte, criticul de la The Daily Telegraph nota că filmul „lasă unele goluri” în înţelegerea completă a contextului – lipsesc interviuri cu vecini, cu sistemul de justiţie, cu familia victimei, ceea ce ar fi putut adăuga profunzime.

Dacă urmăreşti acest documentar, pregăteşte-te pentru o experienţă neplăcută, dar necesară. Nu este un film de divertisment, ci o oglindă incomodă: poate te va face să reevaluezi ce înseamnă „grijă pentru cartier” sau „protejat împotriva pericolului”. Dacă ai timp pentru o vizionare care să provoace gândirea, „The Perfect Neighbor” este un material care merită.

În concluzie, „The Perfect Neighbor” nu este doar o reconstituire a unei întâmplări tragice – este un studiu asupra fricii, privilegiului şi sistemelor care permit amplificarea violenţei. Dacă eşti interesat de documentare veritabile, care concomitent informează şi provoacă, acesta este unul pe care îl recomand.