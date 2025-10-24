REVIEW „The Northman” de pe Netflix, pe primul loc în topul preferințelor utilizatorilor – o epopee nordică ce merită văzută

Rar mi se întâmplă să închid un film și să rămân tăcută câteva secunde bune, fără să știu ce să spun. Așa am pățit după ce am terminat filmul de pe Netflix The Northman. Mă așteptam la o poveste de răzbunare tipic vikingă, cu mult sânge și lupte, dar ce am primit a fost o experiență cinematografică complexă – una care îmbină brutalitatea cu poezie vizuală, instinctul animalic cu mitologia și destinul cu nebunia.

Regizat de Robert Eggers, același cineast care a semnat The Lighthouse (il ador) și The Witch, filmul de pe Netflix e dovada că se poate face artă și într-un film de acțiune. Nu e o poveste de weekend, ci una care te lovește direct, crud și sincer.

Povestea lui Amleth, un prinț pierdut între furie și destin

Amleth (Alexander Skarsgård) este fiul regelui Aurvandill (Ethan Hawke), un copil care asistă neputincios la uciderea tatălui său de către unchiul său, Fjölnir (Claes Bang). Într-o scenă care mi s-a întipărit pe retină, Amleth fuge, urlând promisiunea care îl va defini: „Îl voi răzbuna pe tatăl meu, o voi salva pe mama mea, îl voi ucide pe Fjölnir”.

Ani mai târziu, îl regăsim pe Amleth crescut, transformat într-un războinic aproape inuman. Tot filmul de pe Netflix gravitează în jurul acestei dorințe de răzbunare care se transformă, treptat, într-o confruntare între ceea ce ești și ceea ce ți se spune că ești.

Mi s-a părut fascinant modul în care Eggers combină realismul istoric cu elemente mitice – ritualuri, vedenii, simboluri runice. Totul are un aer mistic, dar și visceral. Fiecare cadru e încărcat de sens și tensiune, iar luptele, deși dure, nu par făcute pentru spectacol gratuit. E o violență care spune o poveste.

Actorii care transformă filmul într-o experiență

Alexander Skarsgård este, fără îndoială, inima filmului de pe Netflix. E aproape animalic în felul în care se mișcă, respiră și urlă, dar în același timp reușește să transmită o fragilitate neașteptată. Are momente de tăcere în care expresia din priviri spune totul.

Nicole Kidman, în rolul reginei Gudrún, oferă probabil una dintre cele mai neașteptate interpretări ale carierei sale. Relația ei cu fiul e complexă, tensionată și șocantă. Claes Bang este un antagonist excelent – carismatic, dar și profund detestabil. Anya Taylor-Joy, în rolul Olgăi, aduce o energie feminină magnetică, un contrapunct delicat într-o lume dominată de brutalitate.

Ce mi-a plăcut enorm este faptul că nimeni nu joacă „pe frumos”. Toți par autentici, murdari, înrăiți de viață și de vreme. Totul e brut și real. E un film în care actorii nu se tem să fie vulnerabili, dar nici monstruoși.

O capodoperă vizuală care merită toată atenția

Robert Eggers construiește o lume completă, de la peisajele sumbre ale Islandei până la ritualurile războinice care par desprinse dintr-un vis tulburător. Imaginea semnată de Jarin Blaschke e una dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut recent într-un film de acțiune. Fiecare cadru pare o pictură nordică, iar coloana sonoră amplifică perfect sentimentul de destin implacabil.

De multe ori, am avut impresia că asist la o piesă de teatru antic, spusă printr-un film modern. Există o scenă – fără spoilere – în care Amleth stă în fața unei creaturi mitologice, iar realul și imaginarul se contopesc atât de natural încât nu mai știi dacă e o viziune sau o amintire.

Filmul de pe Netflix The Northman nu e doar o poveste de răzbunare; e o meditație despre putere, familie, soartă și identitate. Despre cum dorința de a îndeplini o promisiune te poate consuma până la autodistrugere.

Verdictul meu personal

The Northman e un film greu, dar în cel mai bun sens al cuvântului. Nu e pentru cei care caută distracție ușoară, ci pentru cei care apreciază o poveste spusă cu intensitate și respect pentru artă. E brutal, dar frumos. Dur, dar poetic.

Mi-a plăcut enorm că filmul de pe Netflix nu încearcă să te flateze, ci te provoacă. Te obligă să simți. Și exact asta face cinematografia bună: te scoate din zona de confort, îți arată frumusețea și groaza din om, și te lasă, la final, gol, dar fascinat.

Dacă vrei o experiență care îți pune mintea și sufletul la treabă, The Northman e genul de film pe care îl ții minte mult timp după ce s-au terminat genericele.