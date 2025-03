REVIEW Realme 14 Pro+ – dovada că telefonul ieftin și bun există. Face poze grozave, este perfect pentru gaming și nu-ți cade din mână

În urmă cu aproximativ un an, ajunsesem la concluzia că cea mai interesantă categorie de telefoane disponibile pe piață la acea vreme gravitează în jurul valorii de 500 de euro. În acea zonă de preț se inovează cel mai mult, se muncește enorm pentru a bifa cât mai multe puncte cheie pentru utilizator, iar modelele disponibile fac o treabă mult mai bună în a justifica fiecare leu din investiție. Cel mai nou argument că am avut dreptate vine sub forma unui smartphone surprinzător de aproape de ideal sub numele Realme 14 Pro+, un gadget care duce raportul preț/performanță la un nivel superlativ.

Ca referință, motivul pentru care dezvoltasem teoria cu pricina avea legătură cu faptul telefoanele scumpe și exagerat de scumpe, gen Galaxy S25 Ultra sau iPhone 16 Pro Max, cu prețuri de 3-4 ori mai mari decât smartphone-ul testat azi, sunt aproape exclusiv cumpărate la abonament de la furnizorul de telefonie. Asta implică de cele mai multe ori o achiziție în rate pe factură sau o plată pe loc ancorată într-un contract pe 2 ani cu un discount semnificativ. Cu alte cuvinte, oamenii nu plătesc deseori 8000 – 9000 de lei pe un telefon dintr-un foc, iar acele achiziții sunt făcute deseori din virtutea inerției sau ca manifestare de fidelitate față de brand, mai mult decât din argumente pragmatice sau motive de performanță brută.

Pe de altă parte, în zona de 2.000 – 2.500 de lei, acest dispozitive trebuie să fie grozav în a-și justifica prețul pentru că, în majoritatea cazurilor este cumpărat cu ”banii jos”, iar oamenii sunt atenți să compare opțiunile din piață, să citească review-uri, să fie atenți la ”megapixeli”, particularități de anduranță și elemente de design. Decizia este influențată și de conținutul pachetului, o folie gata montată pe ecran sau o husă inclusă în pachet, devenind și ele motive de cumpărare. Uite aici strălucește Realme și din aceste motive este incredibil de ușor să lauzi și implicit să recomanzi un telefon precum noul Realme 14 Pro+. Cred în mod autentic că, pentru peste 90% dintre utilizatorii, acesta este telefonul perfect în 99% dintre scenarii. Hai să-ți explic de ce.

REVIEW Realme 14 Pro+ – de ce ar putea fi telefonul perfect pentru mulți

Să găsești un telefon echilibrat, care să-ți ofere performanță de top, autonomie generoasă și un sistem foto/video peste medie, pare o misiune complicată. Totuși, Realme demonstrează din nou că poate oferi aceste atuuri la un preț mai mult decât accesibil. Prin noul Realme 14 Pro+, compania aduce un mix de tehnologii de ultimă generație, inclusiv un chipset construit pe 4nm, un sistem inovator de răcire pentru a preveni supraîncălzirea și un setup de cameră convingător pentru majoritatea scenariilor. Ca să nu mai spun că vine într-o culoare Suede Grey cu un spate din imitație de piele, plăcut la atingere și mult mai practic decât majoritatea suprafețelor lucioase de pe alte telefoane. În plus, poți alege și varianta Pearl White, care folosește un design termo-cromatic pentru a se colora în albastru la temperaturi scăzute.

Este un smartphone care țintește direct la raportul calitate-preț, lucru confirmat de prețul aproximativ de 2500 de lei. Am petrecut câteva zile cu Realme 14 Pro+ și am sintetizat mai jos tot ce te-ar putea interesa despre design, performanță, abilități de captură și experiența de utilizare de zi cu zi. După cum vei vedea, are câteva atuuri serioase, suficient de multe încât să concureze cu terminale semnificativ mai scumpe de la Samsung, Apple, Xiaomi și alții.

REVIEW Realme 14 Pro+ – specificații tehnice și forță brută

Pentru început, merită să lămurim ceea ce se află la interior. Realme 14 Pro+ integrează o platformă hardware Snapdragon 7s Gen 3, un chipset realizat pe 4nm, optimizat pentru consum energetic redus și capabil să livreze performanțe fluide aproape în orice scenariu. Practic, este aceeași arhitectură folosită de unele modele mult mai scumpe, doar că aici plătești o fracțiune din preț. În combinație cu 12GB RAM și până la 512GB de memorie internă, ai toate premisele să rulezi jocuri la setări înalte, să editezi documente, să consumi conținut 4K și să treci rapid de la o aplicație la alta fără întârzieri.

Dincolo de specificațiile pe hârtie, am trecut telefonul printr-o serie de teste sintetice ca să verific exact cât e de puternic și dacă se încălzește în situații limită. Rezultatele au fost peste așteptările mele:

AnTuTu V10 : 829.629 puncte (CPU – 277.016, GPU – 198.890, MEM – 186.253, UX – 167.470). E o performanță lăudabilă, ținând cont că îl plasează cu mult peste majoritatea smartphone-urilor mid-range, chiar dacă nu sună impresionant ca scor absolut față de flagship-urile de top.

: 829.629 puncte (CPU – 277.016, GPU – 198.890, MEM – 186.253, UX – 167.470). Geekbench 6 : 1179 puncte în Single-Core, 3221 în Multi-Core și 3355 în testul de GPU. Se confirmă faptul că aplicațiile și jocurile care pun accent pe procesor grafic sau pe multi-threading (de exemplu editare foto/video, redare 4K) merg strună.

: 1179 puncte în Single-Core, 3221 în Multi-Core și 3355 în testul de GPU. Geekbench AI : 921 în Single Precision, 830 Half Precision, 1500 Quantized Score. Asta evidențiază implementarea capabilităților de inteligență artificială, utile pentru modul foto AI, recunoașterea scenelor, denoising și alte funcții mai avansate.

: 921 în Single Precision, 830 Half Precision, 1500 Quantized Score. 3DMark : 1078 puncte în Wild Life Extreme, 4111 în Wild Life și 370 în Steel Nomad, cu o stabilitate de peste 99% la testele de stres. Practic, chiar și la sesiuni extinse de gaming, performanța rămâne constantă, fără scăderi bruște și fără supraîncălzire vizibilă.

: 1078 puncte în Wild Life Extreme, 4111 în Wild Life și 370 în Steel Nomad, cu o stabilitate de peste 99% la testele de stres. PCMark Work 3.0 : 15.613 puncte (Web Browsing – 19.172, Video Editing – 8081, Writing – 17.318, Photo Editing – 30.785, Data Manipulation – 11.231). Acest test combină diverse activități de tip office și multimedia, iar scorul foarte bun confirmă că telefonul se descurcă excelent la multitasking.

: 15.613 puncte (Web Browsing – 19.172, Video Editing – 8081, Writing – 17.318, Photo Editing – 30.785, Data Manipulation – 11.231). PCMark Storage 2.0: 32.840 de puncte, semn că memoria internă este ultra-rapidă, reducând semnificativ timpii de încărcare la jocuri sau la transferul de fișiere mari.

Autonomia e încă un capitol unde Realme 14 Pro+ excelează. În același PCMark, de data asta la testul de baterie cu ecranul la 50% luminozitate, am obținut 17 ore și 13 minute de utilizare continuă (editare foto/video, navigare web, lucru cu documente), ceea ce se traduce cu ușurință în două zile de autonomie la un regim normal de folosire. Bateria are 6000mAh și se încarcă la 80W, suficient de rapid încât să fii rapid gata de treabă. Adaugi și faptul că, indiferent câte teste am rulat și câte partide de Call of Duty am bifat la setări maxime, telefonul a rămas la temperaturi mai mult decât decente. Niciodată nu s-a pus problema de fierbite, sistemul său de răcire și-a făcut treaba exemplar.

În plus, se dovedește rezistent și la apă sau praf, dispunând de certificare IP69, o raritate în acest segment. Este promovat ca un smartphone rugged, capabil să reziste la scufundări de până la 2 metri pe durată de 48 de ore, iar Realme chiar a menționat că poți face poze sub apă în modul dedicat. Pentru un dispozitiv care nu-ți răstoarnă bugetul, acest mix de anduranță și performanță îl face atrăgător pentru cei care-și doresc să “împingă limitele” fără să-și facă griji legate de protecție.

REVIEW Realme 14 Pro+ – abilități de captură foto/video peste medie

La un telefon accesibil, te-ai aștepta să găsești un sistem foto modest, dar Realme 14 Pro+ surprinde plăcut și la acest capitol. Vorbim despre un ansamblu triple-camera cu un senzor principal Sony IMX896 de 50MP (OIS), o cameră periscopică tot de 50MP cu zoom optic 3x și până la 120x zoom digital, plus o a treia ultra-wide de 8MP, utilă pentru peisaje. Pe lângă asta, telefonul se laudă cu un sistem de iluminare inovator, MagicGlow Triple Flash, care te ajută să obții cadre mai luminoase în condiții slabe de iluminare.

Am testat în special modul Portret și modul Macro, iar rezultatele m-au uimit în cea mai mare parte a timpului. Culorile redate sunt apropiate de realitate, expunerea rămâne echilibrată, iar inteligența artificială nu intervine agresiv. Practic, dacă preferi cadre mai naturale, fără să fie supra-procesate și să pară „din desene animate”, Realme 14 Pro+ îți oferă exact asta. Se simte un plus de saturație în zonele cu verde și albastru, dar fără să pară ireal.

Macro : De la distanțe de doar câțiva centimetri, ghioceii sau alte detalii mărunte se disting clar, fundalul încețoșându-se lin, organic, fără margini „tăiate”.

: De la distanțe de doar câțiva centimetri, ghioceii sau alte detalii mărunte se disting clar, fundalul încețoșându-se lin, organic, fără margini „tăiate”. Zoom : Începând cu 0,6x (ultra-wide) și mergând până la 6x, am remarcat mici variații de expunere a cerului sau a unor zone foarte luminoase, dar coloristica e coerentă. Nu există distorsiuni vizibile pe la colțuri, iar aberațiile cromatice, dacă există, sunt greu de depistat cu ochiul liber.

: Începând cu 0,6x (ultra-wide) și mergând până la 6x, am remarcat mici variații de expunere a cerului sau a unor zone foarte luminoase, dar coloristica e coerentă. Nu există distorsiuni vizibile pe la colțuri, iar aberațiile cromatice, dacă există, sunt greu de depistat cu ochiul liber. Portret cu zoom : Am încercat câteva cadre cu pisici și detalii de pe blana lor. Mustățile și firele de păr răzlețe, zone care de obicei se pierd la un smartphone obișnuit, au rămas clare și bine separate de fundal.

: Am încercat câteva cadre cu pisici și detalii de pe blana lor. Mustățile și firele de păr răzlețe, zone care de obicei se pierd la un smartphone obișnuit, au rămas clare și bine separate de fundal. Fotografiere nocturnă : Telefonul dispune de un mod noapte care activează o expunere ceva mai lungă și mai multe cadre succesive combinate cu AI. Rezultatul este un cadru luminos, însă nu neautentic. Zidurile din cărămidă sau alte suprafețe cu texturi complexe arată realist, fără aspectul de „pictură” creat de o postprocesare agresivă.

: Telefonul dispune de un mod noapte care activează o expunere ceva mai lungă și mai multe cadre succesive combinate cu AI. Rezultatul este un cadru luminos, însă nu neautentic. Zidurile din cărămidă sau alte suprafețe cu texturi complexe arată realist, fără aspectul de „pictură” creat de o postprocesare agresivă. Selfie: Senzorul frontal de 32MP te ajută să obții poze clare, fie că ești afară pe soare puternic sau într-o cameră mai întunecată. AI-ul nu exagerează cu netezirea feței. Dacă vrei să se vadă unele imperfecțiuni sau texturi ale pielii, setările implicite nu le șterg complet, ceea ce e un plus pentru cei care nu vor o imagine „prefăcută”.

Realme 14 Pro+ valorifică și modul AI Snap pentru cadre cu subiecți în mișcare sau condiții de iluminare complicate. Rezultă un grad ridicat de claritate, iar dacă ai un animal de companie care nu stă niciodată locului, s-ar putea să fii impresionat de câte cadre reușite prinzi, față de un telefon clasic.

În concluzie, acest sistem foto-video face telefonul suficient de bun pentru majoritatea utilizatorilor. Evident, nu poți compara direct cu un DSLR, dar nu e exclus să te surprindă plăcut, în special la modul telephoto și la scenele de noapte. Poți foarte bine să dai share direct pe Instagram sau Facebook și să faci valuri în online, fără să mai simți nevoia să retușezi ulterior.

REVIEW Realme 14 Pro+ – experiență de utilizare și concluzie

Dincolo de specificații și de rezultate în benchmark-uri, contează mult și cum te înțelegi cu telefonul în viața de zi cu zi. Aici, Realme 14 Pro+ dovedește că e foarte rapid și plăcut de folosit.

Interfața : Vine cu realme UI 6.0, bazat pe Android 15. Are un stil de navigare fluid, ușor de înțeles, fără să fie încărcat de bloatware. Orice animație se derulează lin, timpul de răspuns al ecranului este imediat, iar setările sunt relativ intuitive.

: Vine cu realme UI 6.0, bazat pe Android 15. Are un stil de navigare fluid, ușor de înțeles, fără să fie încărcat de bloatware. Orice animație se derulează lin, timpul de răspuns al ecranului este imediat, iar setările sunt relativ intuitive. Redarea video : Poți să rulezi fără probleme clipuri 4K HDR la 60 FPS. Nu am întâlnit niciun lag, nici în momentele în care săream de la un minut la altul în timeline. Nu există decodare problematică, iar culorile ecranului AMOLED de 6,78 inci și luminozitatea ridicată te conving să te uiți la un film sau un serial fără a simți că te chinui să descifrezi scenele întunecate.

: Poți să rulezi fără probleme clipuri 4K HDR la 60 FPS. Nu am întâlnit niciun lag, nici în momentele în care săream de la un minut la altul în timeline. Nu există decodare problematică, iar culorile ecranului AMOLED de 6,78 inci și luminozitatea ridicată te conving să te uiți la un film sau un serial fără a simți că te chinui să descifrezi scenele întunecate. Experiența audio : Una dintre marile surprize. Difuzoarele stereo oferă o spațialitate aproape nenaturală pentru un telefon. Și mai impresionant, chiar dacă îl dai la volum maxim, nu apar distorsiuni enervante și nici vibrații excesive. Ai parte de un bas suficient de prezent cât să-ți dea senzația de profunzime, iar înaltele sunt clare, fără a te obosi auditiv.

: Una dintre marile surprize. Difuzoarele stereo oferă o spațialitate aproape nenaturală pentru un telefon. Și mai impresionant, chiar dacă îl dai la volum maxim, nu apar distorsiuni enervante și nici vibrații excesive. Ai parte de un bas suficient de prezent cât să-ți dea senzația de profunzime, iar înaltele sunt clare, fără a te obosi auditiv. Conectivitatea : Se mișcă rapid în rețele Wi-Fi 6, 5G dual-SIM și nu pierde semnalul prin locuri dificile. Cât am jucat Call of Duty Online, totul a funcționat impecabil, fără fluctuații mari de ping.

: Se mișcă rapid în rețele Wi-Fi 6, 5G dual-SIM și nu pierde semnalul prin locuri dificile. Cât am jucat Call of Duty Online, totul a funcționat impecabil, fără fluctuații mari de ping. Imersiunea în gaming : Am testat jocuri pretențioase, cum ar fi Call of Duty la setările grafice maxime. Am rămas surprins că nici după o oră de gameplay nu am simțit scăderi de performanță sau o căldură deranjantă la contact. Este clar că placa de răcire de 6000mm² și implementarea inteligentă a fluxului de aer fac o diferență.

: Am testat jocuri pretențioase, cum ar fi Call of Duty la setările grafice maxime. Am rămas surprins că nici după o oră de gameplay nu am simțit scăderi de performanță sau o căldură deranjantă la contact. Este clar că placa de răcire de 6000mm² și implementarea inteligentă a fluxului de aer fac o diferență. Design : Varianta Suede Grey testată de mine are spatele acoperit de un material ce imită pielea, care nu e deloc alunecos și nici nu reține amprente. Practic, te poți plimba liniștit prin oraș cu telefonul în mână, fără teama că ți-ar putea aluneca, mai ales în zilele caniculare când palma transpiră. Pentru cine preferă altceva, există și Pearl White, capabil să își schimbe culoarea în albastru la temperaturi scăzute – un efect spectaculos, de care probabil te vei bucura dacă locuiești într-o zonă cu ierni friguroase sau dacă ești genul care face experimente cu gheață.

: Varianta Suede Grey testată de mine are spatele acoperit de un material ce imită pielea, care nu e deloc alunecos și nici nu reține amprente. Practic, te poți plimba liniștit prin oraș cu telefonul în mână, fără teama că ți-ar putea aluneca, mai ales în zilele caniculare când palma transpiră. Pentru cine preferă altceva, există și Pearl White, capabil să își schimbe culoarea în albastru la temperaturi scăzute – un efect spectaculos, de care probabil te vei bucura dacă locuiești într-o zonă cu ierni friguroase sau dacă ești genul care face experimente cu gheață. Accesorii incluse: În cutie găsești o husă transparentă, care îți poate proteja suplimentar telefonul, și un încărcător de 80W. Mai rar întâlnești în ultimul timp telefoane care să-ți ofere încărcător ultra-rapid la pachet, așa că este un plus binevenit.

Privind per total, Realme 14 Pro+ reușește să fie un smartphone pentru toate categoriile de utilizatori. Dacă vrei performanță într-o gamă de preț mai accesibilă, ai un chipset de top și 12GB RAM. Dacă vrei un sistem de camere capabil de zoom impresionant, de capturi macro și de selfie-uri luminoase, îl ai. Dacă ai nevoie de un dispozitiv care să reziste aproape două zile fără să-l încarci, e perfect. Iar cireașa de pe tort este că, deși prețul lui se învârte în jur de 2500 de lei, ai totuși certificare IP69, un ecran curbat cu refresh de 120Hz, difuzoare stereo și un design care iese din tipare.

Realme 14 Pro+ este dovada clară că un telefon ieftin și bun poate exista, dacă producătorul prioritizează corect ceea ce contează pentru majoritatea dintre noi: performanță, autonomie, un sistem foto fiabil și un design practic. Dacă ești în căutarea unui smartphone rapid, pregătit de gaming, capabil de fotografii foarte bune și suficient de rezistent la apă și praf, toate astea la un preț rezonabil, atunci Realme 14 Pro+ merită cu prisosință luat în calcul. Se simte solid, nu scapă din mână și e genul de device care îți amintește că, uneori, poți să obții totul fără să scoți din buzunar o sumă exorbitantă.