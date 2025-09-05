REVIEW Motorola G86 Power îți arată că telefonul ieftin și bun există. De ce ar putea fi alegerea perfectă pentru întreaga familie, de la adolescenți la bunici

În timp ce a reușit să revoluționeze din nou segmentul telefoanelor pliabile cu seria RAZR, la fel ca în urmă cu câteva decenii, Motorola face valuri și pe zona terminalelor accesibile, fiabile și cu un preț mai mult decât corect. Modelul G86 Power este cel mai bun exemplu al filozofiei că bugetul redus nu ar trebui să se reflecte în sancțiuni pe partea de performanță, autonomie sau abilități de captură. Cu un design atrăgător, husă rezistentă în cutie (o raritate majoră în 2025) și o putere de procesare perfectă chiar și pentru o sesiune intensă de Call of Duty, recent lansatul G86 Power este o bucurie de utilizat și, mai ales, de recomandat.

Tot mai mulți părinți și bunici au renunțat la telefoanele cu butoane în favoarea unui smartphone cu autonomie generoasă ca să nu-i poarte de grijă. În același timp, copii de la vârste din ce în ce mai fragede visează la primul lor telefon deștept pentru TikTok sau YouTube. Pe de altă parte, părinții își doresc un terminal care să se comporte decent în majoritatea circumstanțelor fără să implice o investiție fabuloasă în spate sau rate la operator. Motorola G86 Power le bifează pe toate cu un preț de achiziție nesubvenționat de aproximativ 1.500 de lei.

REVIEW Motorola G86 Power – specificații și performanță brută

Sub carcasă, G86 Power joacă în liga „seriosă” a telefoanelor accesibile: MediaTek Dimensity 7300, 12 GB RAM și 256 GB stocare, Android 15 curat, plus un pOLED de 6,67” Super HD (2712 × 1220) la 120 Hz și vârf de 4500 niți. Completează tabloul difuzoarele stereo cu Dolby Atmos, senzorul principal de 50 MP (Sony LYTIA 600 cu OIS) și o baterie mare, de 6720 mAh, cu TurboPower 30 W. Nu e o listă de bifat, ci argumente care explică de ce telefonul se simte „în mână” ca un model mai scump.

La testele de productivitate, cifrele confirmă impresia din utilizare: Geekbench 6 a scos 1053 puncte single-core și 2953 multi-core, iar în Geekbench 6 GPU (OpenCL) am văzut 2596 puncte. PCMark Work 3.0, un mix apropiat de „viața reală” (browsing, editare text/foto, calcule), a livrat 16358 puncte. Tradus, interfața se mișcă fluent, aplicațiile pornesc rapid, iar comutarea între ele nu rupe ritmul, exact ce vrei pentru un telefon de familie pe care îl folosești de dimineață până seara.

Capitolul grafic e surprinzător de stabil pentru clasa de preț. În 3DMark Wild Life Stress Test, G86 Power a înregistrat un scor maxim pe buclă de 3126 puncte (stabilitate 99,1%), iar în Wild Life Extreme a atins 858 puncte (stabilitate 99,3%). Steel Nomad Light a venit cu 349 puncte (stabilitate 99,1%). Curbele sunt plate, fără căderi bruște, semn că throttling-ul e bine ținut în frâu. Nici nu scade performanța, nici nu se încălzește, de aici și stabilitatea scorurilor în testele de stres. Practic: în Call of Duty, cu texturi HD descărcate și detalii la maxim, sesiunile multiplayer au fost cursive, fără sacadări sau micro-întreruperi.

Pe zona de AI, unde tot mai multe aplicații fac procesare on-device, rezultatele arată bine pentru clasa medie: Geekbench AI raportează 858 (Single Precision), 859 (Half Precision) și 1850 la testul quantized, iar AI Benchmark afișează un „Device AI Score” de 571. Motorul rulează pe TensorFlow Lite cu backend CPU, deci nu vorbim de un NPU dedicat, însă în practică funcțiile moto AI (optimizare foto, Night Vision automat, detecție zâmbet) rulează lin și livreză cadre curate fără timp de așteptare deranjant.

Autonomia este atuul-cheie. În PCMark Battery (luminozitate ecran 50%), G86 Power a rezistat 18 ore și 16 minute de utilizare intensă, cu ecranul pornit constant și taskuri variate. În termeni practici, două zile de utilizare normală sunt „norma”, iar să termini bateria într-o zi e improbabil., dacă nu imposibil. Când totuși ai nevoie de priză, TurboPower 30 W îți pune rapid ore bune în rezervor. Da, un panou la 120 Hz și un vârf de 4500 niți pot consuma mai mult dacă le ții blocate sus, dar refresh-ul adaptiv și eficiența chipsetului țin consumul în frâu. Per ansamblu, pentru „forță brută” + anduranță, raportul preț/performanță e greu de bătut.

REVIEW Motorola G86 Power – abilități de captură

Pe spate, telefonul mizează pe un senzor principal de 50 MP Sony LYTIA 600 cu OIS și autofocus Quad PDAF, gândit să prindă lumină multă și detalii curate. Pixelii sunt grupați prin tehnologia Quad Pixel (echivalent 1,6 μm), iar diafragma f/1.88 ajută în scenele cu iluminare complicată, din mai multe surse. Modul Night Vision funcționează atât pe camera principală, cât și pe selfie, combinând expuneri pentru cadre mai luminoase și culori echilibrate, în timp ce procesarea cu moto AI optimizează automat contrastul și saturația pe toate obiectivele. Pentru flexibilitate, ai și un ultra-wide de 8 MP la 118° cu Macro Vision, util când vrei fie să surprinzi un cadru mult mai larg, fie să te apropii de texturi fine fără distorsiuni supărătoare.

Pe partea de video, G86 Power filmează până la 4K extrem de clar, iar stabilizarea optică ajută vizibil la mers sau panoramări. Camera frontală de 32 MP (f/2.2) captează selfie-uri detaliate și poate înregistra și ea în 4K, cu Quad Pixel pentru zgomot redus în interior sau seara. Pentru control creativ, aplicația oferă moduri precum Pro (cu salvare RAW), Ultra-Res, Portret cu bokeh reglabil, Panoramă 360° și Tilt-Shift, plus Audio Zoom pentru a pune în evidență sunetul subiectului. Detecția de zâmbet, integrarea Google Lens și „Seria de fotografii” fac captarea momentului rapidă, iar anti-flicker-ul dedicat ține în frâu pâlpâirea panourilor LED din interior.

Dincolo de partea teoretică a ecuației, telefonul m-a surprins într-un mod foarte plăcut. Există variații de expunere între camere, după cum se poate vedea în cerul din cele trei imagini de mai sus cu 0,5x, 1x și 2x zoom, dar culorile sunt vii, imaginile sunt clare și pline de detalii. Arată frumos. Dacă mergi mai departe, cu zoom 10x de exemplu, culorile devin picturale, par acuarelă, iar detaliile se pierd, dar astfel de particularități sunt previzibile în această zonă de preț.

Pe de altă parte, fotografiile standard, pe care le faci în nouă din zece cazuri când scoți telefonul din buzunar, arată foarte bine și nu pot insista suficient pe acest aspect, mai ales când există telefoane de 3-4 ori mai scumpe care au în continuare scăpări în anumite circumstanțe. După cum se poate vedea și în cazul de mai sus, culorile sunt foarte vii, detaliile de finețe de pe frunze sau petale sunt ușor identificabile și chiar și în plan îndepărtat, tot nu vezi compromisuri de claritate sau calitate a cadrului.

Te apropii suficient de mult de un detaliu, indiferent că vorbim de o frunză, o floare sau ceva mai particular, iar telefonul trece automat în modul macro și ajungi la o imagine precum cea de mai sus, cu încețoșare organică a fundalului, cu o separație perfectă a subiectului de fond și o absență completă a oricărui fel de aberații cromatice pe la colțuri. E vorba doar detalii și de o lumină naturală bună care să faciliteze imortalizarea.

Pe timp de noapte, în funcție de distanța de la care privești cadrul, scena este frumos luminată, organic, natural. Nici nu ai zice că ar spate un singur fir de lumină, un bec stingher la capătul superior al scărilor către pivniță. Dacă faci zoom, se pierd detalii. De exemplu, nu poți să citești eticheta sticlelor, dar este interesant că în ansamblu, expunerea este corectă, textura pietrelor pare naturală, construcția în ansamblu este bună. Dincolo de asta însă, când ai în vedere prețul de aproximativ 1.500 de lei, poți spune doar că este improbabil să aibă prea multă concurență cu aceste rezultate în aceeași marjă.

REVIEW Motorola G86 Power – experiență de utilizare și concluzie

În viața de zi cu zi, G86 Power se simte fix cum ți-ai dori de la un telefon pentru toată familia: rapid, previzibil și comod. Androidul curat răspunde instant, animațiile la 120 Hz fac totul să pară „uns”, iar ecranul foarte luminos rămâne lizibil și afară. Sunetul pe difuzoarele stereo cu Dolby Atmos surprinde plăcut: are volum, spațialitate și zero distorsiuni chiar și la maxim. Iar textura de pe spate oferă aderență excelentă – nu alunecă, nu prinde amprente – iar husa din cutie este acel plus de bun-simț pe care nu-l mai vezi des în 2025.

Privit prin lentila „familiei”, este alegerea smart la ~1.500 lei. Pentru părinți și bunici înseamnă autonomie reală de două zile, meniu simplu, actualizări de software pe termen lung și apeluri/video clare. Pentru adolescenți, livrează ce contează: performanță sprintenă în multitasking, gaming fluid (COD la detalii maxime fără sacadări), camere decente pentru social media și un ecran care face totul să arate bine. Pe scurt, gama Moto G rămâne relevantă tocmai pentru că acoperă natural nevoile tuturor generațiilor – accesibil, fiabil, actual.

Nu e perfect: nu ai încărcător în pachet și nu există încărcare wireless, dar TurboPower 30 W te pune repede pe picioare, iar bateria de 6720 mAh ignoră ușor orice abuz. Adaugi aici Androidul curat de la Google, promisiunea de update-uri constante, o interfață fără bloat și o construcție plăcută la atingere, și obții un telefon pe care îl recomanzi fără emoții.

Verdict: Motorola G86 Power este telefonul „ieftin și bun” făcut cum trebuie. E un dispozitiv util pentru familii care vor un smartphone accesibil, fiabil și pregătit pentru prezent, de la primul TikTok al celor mici până la apelul video cu bunicii. Ușor de folosit, greu de doborât și simplu de lăudat.