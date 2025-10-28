REVIEW Logitech MX Master 4 – cel mai bun mouse pentru performanță la birou a adoptat inteligență artificială și feedback haptic. Cum își justifică prețul generos

În urmă cu aproximativ 10 ani, în aprilie 2015, Logitech lansa primul mouse MX Master. Gadgetul premium destinat segmentului business și productivității la birou continua efortul ergonomic al producătorului, dar optimiza suplimentar interacțiunea și fiabilitatea. Te făcea semnificativ mai eficient în materializarea proiectelor tale. Recent lansat pe piață, MX Master 4 este, probabil, cel mai semnificativ salt tehnologic din serie cu o serie stufoasă de îmbunătățiri și funcții noi integrate cât se poate de organic.

MX Master 4 nu introduce butoane noi de dragul butoanelor suplimentare, ci definește un mod complet nou de a-ți face treaba la birou fără să înveți prea multe lucruri în plus. E fascinant din multe puncte de vedere, dar cel mai mult mă bucură mecanismul automatizat de migrare a parametrilor de lucru de la anterioara generație. În cazul meu, a fost vorba de un MX Master 3. În doar câteva moment, prin intermediul Logi Options+, setările mele optimizate pe parcursul anilor, de la scurtături și funcții butoane până la sensibilitate, au fost portate pe MX Master 4.

Revenind însă la ”organicul” menționat mai sus, nivelul de confort sublim în utilizare se menține în noul membru al seriei de periferice Logitech MX, dar opțiuni precum Action Ring (inelul de acțiuni) sau feedback-ul haptic aduc multe în plus. Apropo, se și curăță mai ușor pe lângă faptul că este mai rezistent la pete. Dacă ai afinități pe zona efortului ecologic din spatele produselor pe care le folosești, cei de la Logitech au luat în calcul și acest aspect. De aceea, MX Master 4 este realizat din materiale reciclate și cu emisii scăzute de carbon, inclusiv plastic post-consum, aluminiu produs cu energie regenerabilă și cobalt reciclat în baterie. Ambalajul provine din surse certificate FSC™, iar designul durabil, rezistent la pete și ușor de reciclat, contribuie la reducerea impactului asupra mediului. Nu de alta, dar este genul de investiție care o să te țină pentru mulți ani.

REVIEW Logitech MX Master 4 – specificații tehnice

MX Master 4 trece la un senzor Darkfield de 8.000 DPI, configurabil din Logi Options+, cu setarea implicită la 1.000 DPI și urmărire pe aproape orice suprafață, inclusiv sticlă de minimum 4 mm. Pentru derulare, păstrează rotița MagSpeed din oțel frezat, capabilă de până la 1.000 de linii pe secundă, cu trecere automată între modul cu clicuri fine și hyper-fast, iar comutarea manuală rămâne disponibilă din butonul dedicat. Rotița laterală pentru degetul mare oferă scroll orizontal, cu opțiuni avansate de asignare pe aplicații precum Lightroom, Photoshop, Chrome, Zoom, DaVinci Rezolve pentru zoom, dimensiune de pensulă, navigare pe timeline sau schimbarea taburilor.

Elementul nou central este Haptic Sense Panel, o suprafață tactilă integrată care furnizează feedback haptic personalizabil pentru acțiuni, scurtături, notificări și tranziții, de la snap-to-grid până la schimbarea desktopurilor. Din același panou, declanșezi Actions Ring, o interfață ce plutește pe ecran în jurul cursorului cu „bule” configurabile care aduc la click scurtăturile tale și plug-in-uri pentru aplicații terțe, cu promisiunea de a reduce mișcările de mouse și timpul pierdut prin meniuri. Intensitatea vibrațiilor se ajustează pe nivele, iar gesturile pot primi feedback dedicat pentru confirmări tactile discrete. Butoanele Quiet Click reduc puternic nivelul sonor față de generația anterioară, fără a sacrifica precizia.

La capitolul conectivitate, MX Master 4 trece pe un cip radio nou, antene repoziționate și un dongle USB-C de generație nouă, promițând legături mai rapide și mai robuste față de 3/3S. Mouse-ul se împerechează cu până la trei dispozitive prin Easy-Switch, iar comutarea poate fi declanșată și din Actions Ring, inclusiv pentru schimbarea simultană a două sau trei periferice compatibile. Logi Flow rămâne integrat în Logi Options+ pentru copiere, lipire și transfer de fișiere între sisteme și sisteme de operare. Compatibilitatea out-of-the-box acoperă Windows și macOS la capacitate maximă, iar funcțiile de bază sunt disponibile pe Linux, ChromeOS, iPadOS și Android.

Autonomia declarată ajunge până la 70 de zile la o încărcare completă, cu încărcare rapidă pe USB-C. O încărcare de aproximativ un minut oferă câteva ore de utilizare, iar câteva minute pot acoperi o zi de lucru, în funcție de scenariile tale. Indicatorul LED de pe carcasă semnalizează nivelul bateriei, iar în Logi Options+ primești notificări și poți activa Battery Saving Mode pentru feedbackul haptic, care se dezactivează automat sub 10% pentru a conserva energia. Încărcarea poate continua în timp ce lucrezi, fără întreruperi operaționale.

Din punct de vedere al layout-ului și controlului, MX Master 4 păstrează schema consacrată: MagSpeed principală, buton de schimbare a modului de scroll, rotița de sub degetul mare, butoane back/forward, butonul de gesturi și comutatorul de alimentare (On/Off), plus portul USB-C. Forța clicurilor pe Haptic Sense Panel se reglează pe patru trepte pentru a evita apăsările accidentale, iar forța rezistența rotiței poate fi ajustată din software pentru finețe sau fermitate sporită. Profilurile pe aplicații predefinite pot fi instalate direct din Options+ și acoperă suita Microsoft, browserele majore, dar și Adobe Photoshop, Premiere Pro sau Final Cut, fiecare cu acțiuni asociate logic sau natural pe rotițe și butoane pentru un flux de lucru previzibil.

REVIEW Logitech MX Master 4 – experiență de utilizare

Procesul de instalare este simplu și, dacă vii de pe un MX Master 3 sau 3S, copierea setărilor în Logi Options+ face tranziția aproape invizibilă. Te trezești cu scurtăturile, gesturile și sensibilitatea cursorului exact cum le-ai lăsat, astfel că te concentrezi pe lucru, nu pe reconfigurare. Haptic Sense Panel adaugă o confirmare tactilă discretă când declanșezi acțiuni sau navighezi printre ele, iar senzația este suficient de subtilă încât să nu-ți fragmenteze atenția. Te ajută în mod autentic doar să fii mai atent Dacă preferi un răspuns mai pronunțat sau dimpotrivă, poți regla intensitatea vibrațiilor și chiar sensibilitatea la apăsare, pentru a preveni declanșările accidentale. Pe ansamblu, primele ore cu MX Master 4 seamănă cu o versiune familiară a vechiului tău flux, dar cu repere tactile noi care validează gesturile fără să privești ecranul.

Actions Ring schimbă modul în care accesezi instrumentele: ai un overlay sau meniul contextual cu „bule” pe care le mapezi la scurtături, reglaje sau macro-uri, iar accesul se face cu o apăsare. În aplicații grele, economisești timp pentru că nu mai cauți prin meniuri, iar deplasările de mouse se reduc vizibil. Logitech promite economii de timp considerabile în scenarii de lucru repetitiv, iar senzația în utilizare confirmă studiile interne ale producătorului. Partea utilă este că poți organiza bulele pe foldere, iar pentru aplicațiile mari există pluginuri dedicate, de la editare foto-video la colaborare. Confirmarea haptică la selectarea unei bule sau la ajustarea unui parametru îți dă feedback imediat că ai schimbat pensula, ai comutat desktopul sau ai declanșat o acțiune de sistem. Astfel, nu trebuie să bâjbâi, doar știi că ceea ce ai vrut chiar s-a întâmplat. Nu mai testezi suplimentar inutil. După o zi, te trezești că deschizi automat inelul pentru orice task repetitiv.

Navigarea și derularea rămân puncte forte. MagSpeed trece fluid între modul cu clicuri fine și hyper-fast, iar faptul că poți ajusta forța „ratchet” (rezistența la rotire) din software te lasă să alegi între control milimetric pe foi de calcul și derulare fulger prin documente. Rotița principală din oțel frezat are o inerție bine calculată, iar rotița de sub degetul mare face ca scroll-ul orizontal sau navigarea pe timeline să fie naturale. Butoanele Quiet Click reduc semnificativ zgomotul, deși nici înainte nu mi se părea vreun stres major, dar reprezintă lucru benefic în call-uri sau spații deschise. Senzorul Darkfield urcă până la 8.000 DPI și urmărește pe aproape orice suprafață, inclusiv pe sticlă suficient de groasă, ceea ce îți dă libertate totală în amenajarea biroului. Pentru monitoare mari sau configurații multi-screen, trecerea rapidă între preseturi de sensibilitate în Options+ îți salvează pași mici dar mulți.

Partea de multi-dispozitiv este parcă mai coerentă decât în trecut. Poți comuta între trei sisteme (PC, Mac, ChromeOS, iOS, Android) prin Easy-Switch, însă declanșatorul din Actions Ring îți permite și switch sincronizat pentru două sau trei periferice compatibile, reducând fricțiunea când lucrezi pe desktop și laptop în paralel. Flow îți mută cursorul peste marginea ecranului și, cu Options+ pe ambele mașini, copierea și lipirea între sisteme devine firească, indiferent că treci de la Windows la macOS. Noul dongle USB-C și repoziționarea antenei contribuie la o conexiune mai stabilă, iar dacă rămâi pe Bluetooth, pairing-ul și reconectarea sunt rapide. Autonomia declarată de până la 70 de zile se simte liniștitoare: un minut de încărcare îți dă ore bune de lucru, iar modul Battery Saving taie hapticul sub 10% pentru a ține mai mult când ești departe de cablu. Faptul că îl poți încărca și folosi simultan elimină pauzele neproductive.

Ergonomia rămâne semnătura MX Master, cu o înclinare care scapă încheietura de tensiune și cu butoanele poziționate intuitiv. Gestures rămâne un as în mânecă: ții apăsat butonul dedicat și miști mouse-ul pentru patru acțiuni rapide, pe care le poți re-mapă după aplicație. Dacă apeși accidental Haptic Sense Panel, crești pragul de presiune din Options+ și problema dispare, iar aceeași logică de control fin se aplică și rotițelor, butoanelor back/forward sau vitezei de pointer. În timp, ceea ce îți rămâne în memorie nu sunt specificațiile, ci faptul că ai mai puține întreruperi micro, indiferent că editezi pe timeline, parcurgi rapoarte de sute de pagini sau comuți între sisteme. Iar finisajul mai rezistent la pete și curățarea ușoară păstrează aspectul „nou” mult mai mult decât te-ai aștepta, ceea ce întărește sentimentul de investiție solidă pe termen lung.

În final, noul MX Master 4 de la Logitech este un gadget prețios. La aproximativ 650 de lei, nu mare este numărul celor care consideră justificată investiția, iar acest aspect este cât se poate de în regulă. Înseamnă că noua creație premiu în materie de periferice nu este pentru ei. Dacă petreci însă o cantitate masivă de timp în fața calculatorului, nu mic este numărul sarcinilor repetitive care te risipesc de energie, iar confortul și eficiența sunt esențiale, acest mouse face în mod autentic minuni. Te ajută să economisești timp, iar aceasta este cea mai prețioasă resursă. În plus, după cum am explicat și mai sus, marele avantaj constă în modul intuitiv și prietenos în care apelezi funcțiile suplimentare. Cu alte cuvinte, le înveți rapid, le personalizezi simplu și le integrezi în fluxul zilnic de lucru fără bătăi de cap. În opinia mea, despre asta ar trebui să fie vorba când vorbim de un mouse eficient, despre modul în care strălucește la sarcinile banale, facilitând în același timp N alte procese, acțiuni și funcții fără să fie nevoie să citești manualul. Aici și nu numai, MX Master 4 este grozav.