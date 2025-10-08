REVIEW Logitech G Astro A20 X – căștile de gaming minune care funcționează cu PlayStation, Xbox sau Switch, dar și prin Bluetooth sau USB

În piața globală a accesoriilor de gaming, există o problemă majoră dacă ești gamer pe console. Orice pereche de căști Bluetooth, chiar și una care costă 500 de euro sau mai mult, nu funcționează cu cea mai nouă consolă de la Microsoft sau Sony. Nu contează dacă ai PlayStation 5 Pro sau Xbox Series X, giganții îți recomandă călduros să faci o investiție deloc neglijabilă în căștile dedicate ale companiei. Vezi Xbox Wireless Headset sau Sony Gaming Wireless PlayStation 5 Pulse Elite.

Nici la Nintendo nu este semnificativ mai roz situația sub pretextul latenței Bluetooth pentru microfon. Astfel, deși poți să-ți asculți jocurile preferate prin Bluetooth, partea de chat este limitată la headseturi certificate Switch. Încercând să facă lumină în acest haos al restricțiilor și monopolului, Logitech a anunțat de curând o pereche de căști care, dintr-un foc, sunt compatibile cu orice îți trece prin cap în materie de console, pe lângă PC, Mac sau Smartphone. Sub numele complet Logitech G Astro A20 X Gaming Headset, creația din imaginile alăturate reprezintă un gadget all-in-one veritabil, unul care îți face viața semnificativ mai ușoară și, în plus, se și aude superb.

În cazul meu, căutam de mult timp o pereche de căști wireless pentru PS5, iar Logitech G A20 X au venit ca o mănușă. În plus, pentru că vin în cutie cu un emițător/receptor pe USB C de mici dimensiuni, cu două intrări, poți face rapid tranziția între două console fără să-ți dai jos căștile de pe urechi sau să faci nu știu ce combinație de butoane. Întregul mecanism este cât se poate de prietenos, iar integrarea funcțiilor în spatele butoanelor de pe fiecare cască devine rapid surprinzător de intuitivă. Mai rămâne doar să le conectezi ocazional la PC sau smartphone pentru a personaliza LED-urile luminoase de pe fiecare cupă și pentru a actualiza firmware-ul intern a A20 X. Nu de alta, dar acel set complet de funcții are nevoie și de asistență software actualizată la intervale regulate de timp.

REVIEW Logitech G Astro A20 X – specificații tehnice

A20 X atacă una dintre cele mai enervante limitări din ecosistemele de console: conectivitatea. Căștile vin cu trei moduri de utilizare la nivel de transport audio: LIGHTSPEED pe 2,4 GHz prin receiverul PlaySync, Bluetooth LE 5.3 pentru mobil și USB-C cablat când vrei latență minimă sau încărcare și ascultare simultană. Comutarea dintre moduri este vizualizată prin LED-uri de stare: alb pentru LIGHTSPEED, albastru pentru Bluetooth și cyan pentru USB audio.

Unitățile acustice sunt driverele PRO-G de 40 mm, cu răspuns în frecvență 20–20.000 Hz și sensibilitate declarată de 107 dB. Pe partea de procesare, casca suportă DTS Headphone:X 2.0 pentru surround virtual și profile vocale prin Blue VO!CE, configurabile din G HUB pe desktop sau din aplicația G Mobile. Astfel, poți salva filtrele pe căști, grație DSP-ului integrat, și nu depinzi de software în fiecare sesiune.

Microfonul detașabil de 6 mm are captare omnidirecțională și lățime de bandă extinsă până la 48 kHz, cu indicator LED discret pentru mut, plasat la vârf. Așa vei ști în permanență dacă microfonul funcționează sau nu, pe lângă faptul că poți pur și simplu să-l deconectezi rapid când nu-l folosești. Pentru poziționare corectă, producătorul recomandă ca vârful să stea la aproximativ două degete de colțul gurii, ceea ce optimizează claritatea fără fluctuații deranjante. Controlul de mut se face din buton dedicat pe cască.

Autonomia este susținută de o baterie Li-Po de 1500 mAh. Aceasta se reflectă în aproximativ 30 de ore cu iluminarea activă și până la 70 de ore cu LED-urile oprite, la un nivel de ascultare standard. Încărcarea 0–100% durează în jur de 4 ore și 45 de minute prin USB-C, iar casca se oprește automat după 30 de minute fără audio, interval ce poate fi ajustat din G HUB. Raza de utilizare wireless ajunge până la 15 metri într-un spațiu obișnuit de apartament.

Capitolul ergonomie bifează o greutate de 278 g, bandă de susținere tip „suspension” și pernițe din spumă cu memorie. Pe cupa dreaptă ai butonul PlaySync pentru schimbarea sursei între două sisteme configurate, plus rocker-ul MixAmp pentru balans joc/chat pe Xbox și PC; pe cealaltă cupă rămân rotița de volum, comutatorul de alimentare și butonul Bluetooth. A20 X vine în două culori previzibile, alb și negru, cu 8 zone LIGHTSYNC RGB și un receiver PlaySync compact în pachet, alături de două cabluri USB-C.

REVIEW Logitech G Astro A20 X – experiență de utilizare și concluzie

Partea care schimbă jocul este PlaySync: conectezi receiverul la două sisteme diferite, console și/sau PC, ca ulterior să comuți instant din butonul de pe cupă, fără reconectări obositoare sau meniuri. Practic, poți trece de la un meci pe Xbox la o sesiune pe PS5 sau Switch în câteva secunde, iar când ai nevoie de un call, intri pe Bluetooth și continui conversația de pe telefon. Pentru scenarii de studio, conectarea USB cablată îți oferă o cale sigură, cu prioritate de latență.

Controlul direct pe cască scurtează timpul dintre acțiune și reglaje. Rotița de volum este independentă de volum-ul sistemului, deci vei regla separat din consolă/PC și din căști pentru un nivel confortabil. Rocker-ul MixAmp te lasă să adaptezi din mers raportul dintre chat și joc pe Xbox și PC, astfel încât briefingul echipei să nu înece pașii adversarului sau invers. LED-urile de stare sunt clare și nu deranjează în lumină scăzută.

Microfonul detașabil face diferența în call-uri. Tonul rămâne curat și echilibrat, iar LED-ul mic de pe boom confirmă vizual că ești pe mut, fără să întrebi repetitiv colegii. Dacă faci streamuri sau înregistrezi voice-over, filtrele Blue VO!CE din G HUB îți netezesc sibilantele și comprimă ușor dinamica, iar setările rămân salvate în cască pentru sesiuni ulterioare. Ca referință, noțiunea de sibilantă se referă la o consoană șuierătoare sau siflantă articulată prin apropierea vârfului limbii de alveola superioară. În orice caz, în jocuri, poziționarea spațială cu DTS Headphone:X 2.0 te ajută să urmărești mai ușor sursele, mai ales în titluri competitive.

Confortul pe termen lung e în zona bună pentru <300 g, banda suspendată distribuie uniform greutatea, iar pernițele din spumă cu memorie nu încălzesc sesizabil urechile în sesiunile lungi. În casă, legătura LIGHTSPEED a rămas stabilă la distanțe de 8–10 metri printr-un perete, iar trecerea pe Bluetooth pentru mobil a fost foarte simplă, casca reținând mai multe dispozitive și revenind rapid la LIGHTSPEED când reiei jocul. LED-urile pot fi reduse sau oprite din G Mobile pentru a prelungi autonomia.

Concluzia este că A20 X bifează cerințele reale ale unui gamer pe console mixte. Așa ai o singură pereche de căști pentru Xbox, PlayStation și Switch, plus PC, cu trecere rapidă între sisteme, microfon de calitate și autonomie solidă. Dacă te enervează fragmentarea ecosistemelor și vrei o soluție care să rămână valabilă indiferent ce consolă deschizi, A20 X rezolvă elegant problema și mai adaugă personalizare RGB și profiluri audio gata de folosit. Pentru bugetul de aproximativ 1000 de lei pe piața din România, este genul de achiziție care simplifică radical set-up-ul și îți dă libertate să te joci unde vrei, cum vrei.