REVIEW HUAWEI Watch Ultimate 2 – ceasul inteligent care m-a convins să renunț la Apple. Îți arată ce este posibil în domeniu cu un pachet record de performanță și design

Înainte să trec la partea emoționantă a deciziei din titlu, merită să ai în vedere că seria Ultimate materializează de câțiva ani efortul superlativ al celor de la HUAWEI în materie de smartwatch-uri. Cu alte cuvinte, acesta este cel mai bun ceas deștept al chinezilor în 2025 și, în opinia mea, cel mai bun smartwatch al momentului, PUNCT. Sub nicio formă nu trebuie să fii de acord cu mine și, în funcție de dimensiunea încheieturii pe care o ai, s-ar putea chiar să arate ciudat pe mâna ta. Chiar și așa, sunt atât de multe argumente care atestă entuziasmul meu pentru “micuțul” din imaginile alăturate încât tinde să fie din ce în ce mai complicat să fii Gică Contra.

După ce mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții în domeniul gadgeturilor, punând mâna pe mai mult de câteva dispozitive pe care nu le-aș fi achiziționat niciodată și câteva pe care nu mi le-aș fi permis, se întâmplă un fenomen trist și fascinant în același timp. Devii un pic blazat când vine vorba de manifestările de entuziasm. Poate te mai uimește o funcție, un upgrade de hardware sau performanță brută, dar, în ansamblul lor, lucrurile tind să fie atât de previzibile, încât, inevitabil, știi la ce să te aștepți într-un timp surprinzător de scurt. Probabil fenomenul este întâlnit în majoritatea domeniilor de activitate, dar la smartwatch-uri, smartphone-uri, tablete, laptopuri, routere, plăci video și cam orice îți mai trece prin cap din acest spectru este un pic mai frustrant, cred eu.

În această realitate a predictibilității, când te confrunți cu un puseu de entuziasm, bucuria este însă cu atât mai dulce. Și aici intră în ecuație HUAWEI Watch Ultimate 2, un smartwatch care, în primul rând, este superb. În al doilea rând are o autonomie la care Apple doar visează cu ale sale Watch-uri. În al treilea rând, pare indestructibil, fapt confirmat și rezistența lui absolut șocantă la scufundări, o premieră în industrie. Ca o notă importantă de subsol, mai există ceasuri de scufundări, dar niciunul nu arată atât de bine, rezistă la adâncimea record de 150 de metri sau reușește să transmită mesaje subacvatice prin tehnologie sonar fără accesorii suplimentare. De exemplu, Garmin are în portofoliu un smartwatch de aproximativ 8.000 de lei care este destinat scufundărilor, promovat sub titulatura de computer de scufundări. Este vorba de Descent Mk3i. Doar că acel gadget incredibil de prețios are nevoie de încă un gadget intitulat Garmind Descent T2, alți 2500 de lei, pentru a face ce face noul HUAWEI Watch Ultimate 2 de unul singur, fără vreo cheltuială adițională.

Asta nu înseamnă sub nicio formă că merită să faci investiția în noul Ultimate doar dacă ai vreo afinitate pentru scufundări, eu nici nu știu să înot. Probabil tocmai faptul că numărul celor care se pot lăuda cu scufundări de până la 150 de metri adâncime este atât de limitat, justifică mai tare laudele pe care le merită HUAWEI pentru investiția fabuloasă în cercetare și dezvoltare din spatele noului Ultimate 2. Când publicul care va profita la maxim de acest smartwatch este atât de mic, iar pentru chinezi tot s-a justificat efortul de a duce semnificativ mai departe utilitatea și funcționalitate acestei categorii de produse, în opinia mea, exact pentru această filozofie a meritat să renunț la al meu Apple Watch pentru HUAWEI Watch Ultimate 2. L-am pus prima oară la mână și m-am entuziasmat ca în adolescență când am folosit pentru prima oară un iPod lansat de Steve Jobs ca să ascult muzică. Nici iPod-ul nu era în aparență “altceva”, mai avusesem MP3 Playere simple și prietenoase, dar exact inovație aia de finețe de dragul utilizatorilor cu care asociai atunci gadgeturile de la Apple a transformat în 2025 HUAWEI în liderul pieței globale de purtabile, un titlul la care Samsung și gigantul din Cupertino doar mai speră și, cred eu, aceasta va fi realitatea pieței mulți ani de acum înainte. Nu a fost ușor, dar rezultatul e impresionant. Trecând peste această introducere stufoasă, să începem cu începutul.

HUAWEI Watch Ultimate – specificații tehnice

Carcasa din „metal lichid” pe bază de zirconiu rămâne semnătura de design care diferențiază Ultimate 2 de orice alt smartwatch: duritate ridicată, rezistență excelentă la șocuri și coroziune, completată de bezel ceramic nanocristalin, sticlă de safir și o coroană din titan de calitate aerospațială. Ecranul LTPO 2.0 de 1,5 inci, cu raport ecran/corp crescut, oferă luminozitate mare și tranziții fluide, în timp ce noile curele inspirate de scufundări și expediții duc estetica în zona premium, fără să sacrifice funcționalitatea sau să fie exagerat de masiv.

Partea de rezistență la apă ridică standardele industriei: 20 ATM și moduri de scufundare până la 150 m, cu certificări ISO 22810, ISO 6425 și EN 13319. În practică, asta înseamnă că păstrezi funcțiile audio la adâncimi la care multe dispozitive renunță la microfoane și difuzoare, datorită unei arhitecturi interne care sigilează dinamic și protejează componentele împotriva presiunii, sării sau agenților corozivi. Pentru utilizator, este o plasă de siguranță tehnică reală și ușor de înțeles sau exploatat, nu doar un rating în fișa tehnică.

Inovația-vedetă în jurul căreia gravitează efortul de marketing al acestui model este comunicarea subacvatică prin sonar, integrată nativ în ceas. Poți trimite mesaje predefinite până la 30 m către partenerii de scufundare, iar funcția SOS are o rază extinsă, de până la 60 m, cu posibilitatea de „relay”, prin ceasurile partenerilor folosite ca AP-uri (puncte de acces), pentru a mări aria de acoperire. Spre deosebire de soluțiile care cer accesorii montate pe butelia de aer, aici ceasul face totul stand-alone, inclusiv alertarea silențioasă pentru observarea faunei marine sau pentru semnalarea unei probleme tehnice.

Capitolul „comunicare” rămâne la fel de solid și la suprafață. eSIM-ul îți permite apeluri fără telefon, iar anularea inteligentă a zgomotului, îmbunătățită față de prima generație, face convorbirile mai clare în vânt puternic, trafic sau pe bicicletă. În tandem cu Wi-Fi 6 pentru sincronizări rapide și o antenă NFC reproiectată pentru plăți și acces, sistemul de comunicații din Ultimate 2 trece pragul „util” și intră în zona „plăcut de folosit zilnic”, inclusiv în turele prin natură.

Sănătatea urcă nivelul de acuratețe cu multi-sensing X-TAP: un modul dedicat la nivelul coroanei care îți permite măsurători la vârful degetului pentru SpO2 în câteva secunde, declanșează Health Glance (11 indicatori într-un „snapshot”) și aduce analiză de aritmie cu certificare CE bazată pe unda de puls. TruSense, noul sistem de fuziune senzorială, combină ECG, PPG și presiune pentru date mai stabile, mai rapide și mai omogene, iar Emotional Wellbeing 2.0 adaugă context psihofiziologic util pentru monitorizarea stării tale de bine.

Pentru sport și navigație, algoritmii de poziționare „Sunflower” vin cu dual-band, cinci sisteme GNSS și rute semnificativ mai precise în medii urbane dense sau canioane. În expediții, obții hărți offline color, marcaje și trasee de întoarcere, alături de monitorizare de altitudine și oxigen la mare altitudine, detectare de cădere și apel de urgență one-tap prin eSIM. În combinație cu fețele de ceas tematice și scurtături rapide prin gesturi pentru interacțiuni scurte, pachetul face trecerea naturală între lifestyle, antrenament și teren dificil.

Profilul sport crește substanțial pe două direcții: scufundări și golf. Ca „dive computer”, ceasul afișează clar adâncime, NDL, PPO2, CNS, TTS, MOD și include avertizări critice (de tip OT+3/OD+5) pentru ascensiuni sigure, plus jurnal detaliat post-scufundare. La golf, vector-maps pentru peste 16.000 de terenuri, măsurarea distanței din orice punct și „plays-like distance” pe pante îți oferă avantaj tactic direct pe încheietură, completat de scor digital și reluări în Huawei Health pentru analiză. Iar în zilele lungi, poți comuta în trei secunde între modurile de baterie, păstrând inclusiv apelurile eSIM în Battery Saver Mode.

În ansamblu, Ultimate 2 bifează upgrade-uri consistente față de generația anterioară: materiale high-end și curele noi, o platformă de sănătate mai precisă, un sistem de comunicații complet (sub apă și la suprafață) și instrumente outdoor autentic utile, cu focus pe siguranță. E genul de specificație care nu doar „sună bine”, ci îți schimbă rutina de zi cu zi, de la apeluri clare în vânt puternic și navigație mai exactă, până la un health-check rapid când ai nevoie, fără să mai cauți telefonul. E impresionant și, zic eu, e altceva.

HUAWEI Watch Ultimate – experiență de utilizare și concluzie

Configurarea inițială, la fel ca în trecut, se face simplu și rapid prin intermediul aplicației HUAWEI Health ilustrată prin capturile de ecran de mai sus. Durează câteva momente și îl poți folosi imediat. La fel ca în cazul Watch GT 6 Pro pe care l-am testat în urmă cu câteva săptămâni, scenariile de utilizare au implicat un mix de sesiuni sportive în interior și exterior. De fiecare dată s-a comportat impecabil în tandem cu al meu iPhone, iar performanțele au fost sincronizate cu aplicația Fitness preinstalată de Apple pe smartphone-urile companiei.

Cu alte cuvinte, sub nicio formă nu faci vreun compromis de funcționalitate sau compatibilitate dacă, la fel ca mine, renunți la Apple Watch pentru HUAWEI Watch Ultimate. Discutăm exclusiv de beneficii suplimentare, începând cu autonomia care în cazul meu a gravitat în jurul a cinci zile de utilizare intensă, când un Apple Watch trebuie încărcat zilnic sau aproape zilnic. Tot datorită HUAWEI, am început să mă entuziasmez la sistemul de monitorizare a calității somnului ce te ajută, inclusiv prin interpretarea sforăitului de peste noapte, să știi ce se întâmplă cu tine atunci când ești cel mai puțin atent. Nu-l poți considera o alternativă a vizitei la doctor, dar vei ști cu siguranță când trebuie să te îngrijorezi sau când ai motive de bucurie vizavi de acest subiect esențial al odihnei. Dacă vei sta cu ochii pe statisticile generate de Watch Ultimate și vei face un efort să înțelegi cum se cuvinte interpretările din aplicația HUAWEI Health, cred cu tărie că vei face un pas important spre a fi mai sănătos.

Pe lângă bateria fantastică și progresul tehnologic fabulos de la interior, m-aș bucura să pot transpune în cuvinte experiența premium de a-l avea pe mână. Cu un preț de achiziție ce începe de la 3999 de lei și ajunge la 4999 de lei în funcție de brățară, acesta este un gadget de top cu o experiență luxuriantă. Dintre cei care ți-l vor vedea la mână, estimez că 70% vor fi convinși că este un ceas clasic, cu mecanism mecanic și o construcție elvețiană din altă ligă. Unele dintre fețele ghidușe de ceas pentru care poți opta vor trăda rădăcinile sale digitale, dar greutatea satisfăcătoare, calitatea impecabilă a construcției și numărul fabulos de funcții pentru monitorizare efortului și sănătății într-o manieră cât se poate de prietenoasă, toate cumulate îl transformă într-un produs superlativ.

Din cauza dimensiunilor relativ generoase și a greutății date de carcasa metalică, nu se pretează pentru toți utilizatorii, dar există cu siguranță modele și pentru tine care să te atragă în ecosistemul HUAWEI. Important este că, dacă îl vrei pe cel mai bun, cel mai deștept și, în opinia mea, cel mai frumos ceas inteligent al momentului, va exista întotdeauna HUAWEI Watch Ultimate 2, cel puțin până la generația viitoare a aceluiași smartwatch care te mângâie pe suflet cum doar designerii HUAWEI au putut s-o facă în opinia mea în 2025. Te rog frumos, fă un efort să pui mâna pe el și vei înțelege de ce zic asta.

Oferta de lansare pentru HUAWEI Watch Ultimate 2 este una dintre cele mai atractive din această toamnă, valabilă până la 31 octombrie 2025 pe HUAWEI Store România. Ceasul premium este disponibil în două variante: modelul cu carcasă din zirconiu amorf și brățară din fluoroelastomer negru, la prețul de 3.999 lei, respectiv varianta cu brățară dual-color din fluoroelastomer și curea suplimentară din titan, la 4.999 lei. Ambele ediții vin la pachet cu o pereche de HUAWEI FreeBuds Pro 4 gratuită, pentru o experiență completă audio-smart. În plus, cumpărătorii primesc 10x HUAWEI Points pentru achiziția produsului – un bonus semnificativ care poate fi folosit ulterior pentru cumpărături online (100 HUAWEI Points = 1 leu). Cei care fac parte din comunitatea Playtech beneficiază și de o reducere suplimentară de 500 de lei, folosind codul AULTPLAY500 la finalizarea comenzii.