REVIEW HUAWEI Watch Fit 4 Pro – probabil cel mai bun smartwatch pentru cei mai mulți dintre noi. La un preț imbatabil, îți face și electrocardiogramă

Dacă am învățat ceva în cele câteva decenii petrecute în domeniul tehnologiei, un singur trend tinde să fie inevitabil. Tehnologia care astăzi este avansată sau revoluționară la un preț exorbitant, ”mâine” va ajunge într-un gadget semnificativ mai accesibil, la fel de utilă sau de bine integrată, dar la un preț corect. Așa a apărut HUAWEI Watch Fit 4 Pro, un ceas inteligent care tind să cred că este grozav pentru 9 din 10 persoane care își doresc un smartwatch.

Dispozitivul din imaginile alăturate te ajută să fii pe fază când vine vorba de monitorizarea celor mai importante particularități legate de sănătate, dar este și andurant, frumos, un partener minunat în sesiuni sportive extinse. În plus, știe să realizeze și electrocardiograme similare cu cele generate de ceasuri de 2-3 ori mai scumpe. Designul pătrățos nu este neapărat pentru toată lumea, dar pe mine m-a încântat mult, iar câteva secunde de utilizare sau manipulare sunt suficiente pentru a conștientiza calitatea construcției și, dintr-un punct de vedere, viața lungă. Se simte și fain pe mână.

REVIEW HUAWEI Watch Fit 4 Pro – Design și construcție – subțire, ușor, rezistent

Watch Fit 4 Pro reușește un mix rar întâlnit între eleganță și robustețe. Carcasa de aluminiu aeronautic are doar 9,3 mm grosime, cântărește 30,4 g și este încadrată de un bezel din titan, metal cu raport rezistență-greutate excelent. Rama fină scoate în evidență ecranul AMOLED de 1,82 in cu densitate de 347 ppi și vârf de luminozitate de 3 000 niți, astfel încât textul rămâne lizibil la un picnic în miezul verii sau pe pârtie, sub ochelarii de soare.

Fața este acoperită de sticlă de safir, o raritate în segmentul de preț, iar butonul-coroană digitală preia sarcinile de zoom și scroll fără ca degetele să îți obtureze informația. În laterale, difuzorul și microfonul sunt protejate de nano-sloți cu membrană hidrofobă, ceea ce explică certificarea 5 ATM și rezistența până la 40 m cu modul scufundări activat. Dacă tot poate fi achiziționat momentan cu o brățară suplimentară gratuit pe lângă cea textilă din poze, merită să știi că ambele se prind rapid prin pini quick-release, fără șurubelniță.

Materialele premium nu sunt doar pentru estetică. Rezistența la zgârieturi este comparabilă cu cea a unui Garmin de peste 3 000 lei sau a unui Apple Watch Ultra 2 apropiat și ca design, iar stratul oleofobic face ca amprentele să dispară după o simplă ștergere pe bluză. Sub carcasa metalică, un sistem de disipare pasivă menține temperatura internă sub 42 °C chiar și în sesiuni lungi de GPS, prevenind throttling-ul senzorilor optici.

REVIEW HUAWEI Watch Fit 4 Pro – Sănătate și wellness – TruSense îți aduce EKG la un gest distanță

Inima ceasului este TruSense, o platformă multi-senzor: fotopletismografie PPG de generația a treia, electrod pentru EKG, termistor de precizie și un micro-barometru capabil să detecteze variații milimetrice de presiune la încheietură. Cu o simplă atingere de 30 s primești traseu EKG, HRV, indice de rigiditate arterială și, dacă vrei, poți exporta PDF-ul direct în e-mail pentru medicul de familie.

Cu acordul utilizatorului, monitorizarea SpO₂ (oxigen în sânge) este continuă, nu doar la cerere, iar algoritmul TruSeen 5.5 + compensează mișcările bruște prin analiză multi-spectrală a fluxului sanguin. În testele mele de alergare 5 km pe bandă, diferența față de un puls-oximetru de deget a fost sub 1 %, semn că plasarea senzorului și forma dreptunghiulară chiar fac contactul mai stabil.

Somnul este analizat pe patru niveluri (Light, REM, Deep și Awake) și corelat cu parametrii respiratori. Dacă apar evenimente de apnee, aplicația îți trimite raport dimineața, alături de sfaturi personalizate de hidratare și orar de somn. Pentru utilizatoarele care țin evidența ciclului menstrual, Fit 4 Pro folosește variațiile subtile de temperatură și puls pentru a oferi predicții mai precise decât intrările manuale.

Pentru gestionarea stresului, ceasul calculează valoarea „Mind-Body Balance” pe baza HRV, pulsului și ratei respiratorii, apoi sugerează exerciții de respirație de 3-5 minute. Am observat că în zilele de muncă intensă sau stres suplimentar, în funcție de cum vrei să o percepi, scorul îmi scădea sub 60 și primeam o vibrație discretă să iau o pauză. După două sesiuni de respirație ghidată, scorul urca constant cu 8-10 puncte.

REVIEW HUAWEI Watch Fit 4 Pro – Sport și navigație – GPS Sunflower, moduri pro și 10 zile de autonomie

Tot hardware-ul sănătos n-ar conta la fel fără un GPS de încredere, iar aici intră în scenă antena Sunflower 2.0 dual-band L1/L5. În cetatea Sighișoarei, pe alei strâmte, printre clădiri cu pereții groși, ceasul a prins semnal în câteva secunde și a măsurat un traseu de câțiva kilometri cu o precizie impecabilă.

Fit 4 Pro adaugă trei moduri premium:

Golf: hărți preîncărcate pentru peste 15 000 de terenuri europene, cu distanțe până la green și hazarduri, plus urmărirea swing-ului.

Trail Running: hărți offline color cu curbe de nivel, funcție backtrack și alertă haptică la abateri de traseu peste 15 m.

Diving Freestyle: rezistență la 40 m, 20 de alerte configurabile pentru timp și adâncime, plus jurnal de scufundări sincronizat în cloud.

Pe lângă acestea, ceasul recunoaște automat opt discipline (mers, alergare, canotaj, ciclism indoor, eliptică, coardă, înot bazin și înot ape deschise) și poate genera planuri de antrenament adaptate RAI (Running Ability Index).

Bateria de 400 mAh livrează aproximativ 10 zile în utilizare mixtă (ecran adaptiv, o oră GPS/zi, SpO₂ continuu, 100 de notificări) și șapte zile cu AOD activ. Încărcarea pe baza wireless proprie îți duce acumulatorul la 100% în 60 min, dar după doar 15 min ai deja o zi departe de priză, valori suficiente înainte de o cursă lungă dacă ai uitat cablul acasă.

REVIEW HUAWEI Watch Fit 4 Pro – Concluzie – când prețul mic nu mai înseamnă compromis

HUAWEI Watch Fit 4 Pro dovedește că 2025 este anul în care un smartwatch mainstream, „mijloc de gamă”, poate oferi funcții medicale, navigație avansată și autonomie de cursă lungă fără să depășească pragul psihologic de 1 500 lei. Prețul oficial de 1 399 lei devine și mai tentant grație cuponului de 250 lei valabil până la 29 iunie pe HUAWEI Store. Cadou la achiziție, tot pentru o perioadă limitată, primești suplimentar o brățară din fluoroelastomer și 12 luni de garanție extinsă.

Pentru suma plătită obții:

EKG la cerere, HRV și rigiditate arterială – valori rare sub 2 000 lei

GPS dual-band precis, hărți offline și moduri sportive cu adevărat utile (golf, drumeții, scufundări)

Ecran de 3 000 niți și sticlă de safir, materiale întâlnite la ceasuri de peste trei ori mai scumpe

Autonomie de o săptămână cu AOD (Always on Display), suficientă pentru ture montane lungi fără încărcător

Dacă îți dorești un companion discret la birou, dar suficient de dur pentru triatlon de weekend, Fit 4 Pro este probabil cel mai echilibrat pachet din 2025. Nu plătești pentru lux inutil, însă primești exact funcțiile care contează pentru sănătatea, performanța și confortul tău. Într-o piață în care compromisurile au fost regula, Huawei reușește să dovedească opusul: că poți avea aproape totul, la un preț corect.