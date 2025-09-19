REVIEW Filmul A Big, Bold, Beautiful Journey, o aventură spectaculoasă ajunge în cinematografele din România. De ce trebuie să vezi povestea care inspiră, cu Colin Farrell și Margot Robbie

Începând cu 19 septembrie 2025, publicul din România va putea urmări în toate cinematografele filmul „A Big, Bold, Beautiful Journey”, distribuit de InterComFilm. Regizat de cineastul american Kogonada, cunoscut pentru sensibilitatea vizuală din filmele „Columbus” și „After Yang”, acest nou proiect promite o experiență poetică, plină de fantezie și introspecție, cu o distribuție de excepție.

Povestea care explorează trecutul și șansa unei a doua vieți

Filmul spune povestea lui Sarah, interpretată de Margot Robbie, și a lui David, jucat de Colin Farrell. Cei doi se întâlnesc întâmplător la nunta unui prieten comun, amândoi purtând bagajele propriilor regrete și întrebări despre alegerile de viață. Printr-o întorsătură fantastică a sorții, descoperă o modalitate de a deschide uși către momente-cheie din trecutul lor.

Această călătorie îndrăzneață și frumoasă îi poartă prin amintiri decisive, unde pot retrăi și, poate, rescrie clipele care le-au definit destinul. Întrebarea centrală rămâne: dacă ai putea schimba un moment din trecut, ai face-o? Scenariul, semnat de Seth Reiss, combină elemente de dramă, fantezie și umor subtil, oferind o reflecție profundă asupra memoriei și a alegerilor care ne formează.

O distribuție de excepție pentru o poveste memorabilă

Pe lângă Margot Robbie și Colin Farrell, filmul îi include în roluri secundare pe Phoebe Waller-Bridge, cunoscută pentru „Fleabag”, dar și pe veteranul Kevin Kline, laureat al premiului Oscar. Chimia dintre actori este esențială pentru dinamica poveștii: Robbie aduce delicatețe și forță personajului Sarah, în timp ce Farrell interpretează cu carismă și profunzime un bărbat marcat de deciziile trecute.

Regizorul Kogonada se remarcă printr-o estetică vizuală atentă, folosind cadre ample și o paletă de culori menită să transmită stările interioare ale personajelor. Filmările au avut loc în locații variate, menite să reflecte atât realitatea contemporană, cât și dimensiunea onirică a călătoriilor în timp.

De ce să vezi acest film pe marele ecran

„A Big, Bold, Beautiful Journey” este genul de film care își dezvăluie adevărata frumusețe într-o sală de cinema. Imaginea rafinată, muzica subtilă și jocul actoricesc intens sunt gândite pentru a fi trăite în întregime, iar lansarea simultană în toate cinematografele din România, pe 19 septembrie 2025, oferă șansa unei experiențe colective unice.

Distribuit de InterComFilm, filmul promite să atragă atât cinefilii pasionați de producții de autor, cât și publicul larg care apreciază poveștile emoționale și pline de mister. Pentru cei care au iubit filme precum „Everything Everywhere All at Once” sau „Her”, această nouă creație aduce o combinație de introspecție și imaginație rar întâlnită.

„A Big, Bold, Beautiful Journey” se anunță a fi una dintre cele mai importante premiere ale toamnei. Cu Margot Robbie și Colin Farrell în rolurile principale, susținuți de Phoebe Waller-Bridge și Kevin Kline, și cu regia vizionară a lui Kogonada, filmul te invită să reflectezi la puterea amintirilor și la curajul de a-ți rescrie propriul destin. Din 19 septembrie 2025, această aventură cinematografică poate fi trăită pe marile ecrane din întreaga țară.