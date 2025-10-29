REVIEW Boots, serialul Netflix care a împărțit internetul în două. De ce nu există cale de mijloc cu el?

Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 12:55
de Iulia Kelt

Filme și seriale
RECENZIE
Recenzie „Boots” / Foto: Netflix

Boots este, în acest moment, unul dintre cele mai controversate seriale pe care le poți vedea pe Netflix, iar acest lucru în ciuda faptului că se dovedește a fi extrem de simpatic, fiind, până la urmă, comedie.

Controversa stă în subiectul tratat, și anume homosexualitatea din armata americană, dar și rigorile la care erau supuși militarii acum 40 de ani. Sună cunoscut pentru vremurile noastre?

Iar dacă, în anii următori, acest lucru nu a mai contat chiar atât de mult în ceea ce îi privește pe soldați, viața privată devenind, așa cum îi spune și numele, privată, iată că trăim din nou vremuri tulburi, iar trecutul pare să țină dinadins să se întoarcă în viețile noastre.

Serialul Boots spune povestea unui recrut gay în Marina Militară SUA

Așa cum spuneam, serialul Boots se concentrează pe povestea lui Cameron Cope, un băiat care provine dintr-o familie nu tocmai așa cum ar trebui ea să fie, ceea ce îl împinge să-și caute menirea și alinarea în soldăție.

El este gay, dar acest lucru, fiind interzis la înrolarea în armată, este ținut în secret. Totuși, nu atât de în secret precum s-ar vrea, de vreme ce mulți colegi îl tachinează pe această idee, însă niciunul nu îl dă de gol.

De altfel, el nu este singurul membru al comunității LGBTQ+ din acest serial, lucru care ajută, chiar dacă indirect, să treacă mai bine peste realitatea identității sale sexuale.

Este un serial pentru tine?

În mod absolut evident, vorbim despre un serial care îți spune o poveste destul de light, chiar dacă subiectul, în sine, este unul greu, mai ales acum, în epoca Trump. Unde mai pui că, în momentul de față, sub noua conducere din SUA, Pentagonul numește serialul „gunoi woke”.

Așadar, cel mai probabil că ține de propriile tale viziuni să decizi dacă Boots este, sau nu, pentru tine, dar și modul în care alegi să te raportezi la el.

Este drept, poate că mi-ar fi plăcut să o văd jucând un pic mai mult pe Vera Farmiga (o știi din serial Annabelle, dar și din Bates Motel), însă actrița de origine ucraineană pare să aibă mai degrabă un rol de „suport”, fiind prezentă în un pic cam puține scene decât mi-aș fi dorit eu.

Am să risc, totuși, să îți recomand să te uiți la Boots, pe Neflix, iar cel mai bun motiv este acesta: indiferent de tabăra din care faci parte, uneori ajută să vezi și perspectivele contrare alor tale, tocmai pentru a te convinge că ai dreptate sau, dimpotrivă, să afli că te-ai înșelat.

Boots este disponibil pentru vizionare pe Netflix chiar acum.

