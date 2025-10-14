REVIEW Apple AirPods Pro 3 – cele mai deștepte căști complet wireless au devenit mai confortabile, cu autonomie mai mare și îți pot măsura pulsul

Căștile AirPods reprezintă, probabil, cea mai importantă extensie a ecosistemului de gadgeturi Apple, dincolo de iPhone-uri și Mac-uri. Interesant este însă că, deși sunt actualizate în fiecare an, în varianta standard sau Pro, integrează niște salturi tehnologice atât de remarcabile încât este dificil să nu fii plăcut impresionat, ca să nu zic uimit. Noile AirPods Pro 3 reprezintă un upgrade atât de radical față de generația anterioară încât echipa de marketing a Apple nu s-a ferit să le promoveze ca fiind căștile in-ear cu ”cea mai bună anulare activă a zgomotului de fond din lume” (The world’s best in‑ear

Active Noise Cancellation). Deși la prima vedere pare o afirmație controversată, în funcție de experiența pe care o ai în domeniu, nu va dura mult până îți vei da seama că aceea nu este doar o simplă reclamă.

Noile căști Apple AirPods sunt mai confortabile ca niciodată, cu o autonomie surprinzător de generoasă. Le poți folosi liniștit pentru perioade îndelungate de timp, îți pot măsura ritmul cardiac și, cel mai important, generează liniște într-un mod remarcabil de inteligent. Zic inteligent pentru că este suficient să începi o frază în interacțiunea cu cineva, iar ANC-ul se oprește pentru a purta conversația, ca după câteva secunde să se reactiveze instant. Gesturile pentru a interacționa cu conținutul tău media funcționează impecabil de fiecare dată și se pot personaliza cu precizie elvețiană. În plus, puterea de procesare din interior este atât de mare încât pornesc instant, schimbă rapid conexiunea de pe un dispozitiv Apple pe altul și, nu în ultimul rând, arată frumos. Am mai spus-o și în trecut, dar rareori a fost la fel de valabil ca acum, este o plăcere să faci o recenzie la un produs ușor de lăudat, iar noile Apple AirPods Pro 3 strălucesc acolo unde contează.

Apple AirPods Pro 3 – specificații tehnice

AirPods Pro 3 vin cu o arhitectură acustică nouă, de tip multi-port, care controlează cu precizie fluxul de aer (pentru joase mai puternice) și lucrează împreună cu cipul proprietar H2, un driver și un amplificator, toate personalizate de Apple. Setul de microfoane ultra-low-noise și Adaptive EQ de generație nouă extind răspunsul în frecvență, cu bass mai profund, scenă sonoră mai largă și claritate superioară a vocilor în muzică, apeluri și conținut video. Pe partea software, sunt disponibile Personalized Spatial Audio cu dynamic head tracking, Personalized Volume și Voice Isolation pentru apeluri mai curate. Înregistrarea audio se face la calitate de studio, iar modurile de ascultare se comută prin gesturi tactile (atingere/strângere) și glisare pentru volum.

Capacitatea de anulare activă a zgomotului este, potrivit Apple, „cea mai bună din lume” în segmentul in-ear, cu până la 2x mai mult zgomot eliminat față de AirPods Pro 2 și 4x față de prima generație. Partea de transparență devine mai personalizată, astfel încât vocea ta și a interlocutorilor sună natural când vrei să rămâi conectat la mediul înconjurător, nu pare înregistrare. Adaptive Audio combină în timp real ANC și Transparency, iar Conversation Awareness coboară automat volumul când începi să vorbești și îl readuce la nivelul anterior după dialog. Funcția Live Translation (beta), rulată cu Apple Intelligence pe iPhone compatibil, permite conversații față în față între limbi selectate, cu transcriere pe ecran și redare în căști.

Designul intern a fost regândit pentru un corp mai compact și stabilitate mai bună în ureche. Apple spune că s-au folosit peste 10.000 de scanări de urechi și un set de date de peste 300 de milioane de puncte pentru a defini geometria. Noile eartip-uri cu spumă integrată vin în cinci mărimi (inclusiv XXS) și contribuie atât la etanșare acustică, cât și la izolare pasivă. Rezistența la praf, transpirație și apă este certificată IP57 pentru căști și pentru cutia de încărcare. Fiecare earbud cântărește aproximativ 5,55 g, iar carcasa ajunge la ~44 g; dimensiunile rămân compacte pentru transport zilnic. Le strecori în buzunar și uiți de ele.

La capitolul senzori, debutează un fotopletismograf (PPG) miniatural pentru ritm cardiac, care folosește lumină infraroșie pulsată la 256 Hz; datele sunt combinate cu accelerometre, giroscop și poziție (prin iPhone) pentru urmărirea a peste 50 de tipuri de antrenamente în aplicația Fitness. În ecosistemul Fitness+, poți vedea pe ecran ritmul cardiac, calorii, progresul Move și Burn Bar (pentru HIIT, Cycling, Treadmill, Rowing, Kickboxing). Pentru sănătatea auzului, AirPods Pro 3 integrează Hearing Test (validat științific), Hearing Aid cu Conversation Boost automat și Hearing Protection activ, cu disponibilitate dependentă de regiune și versiunea de software.

Autonomia declarată urcă la până la 8 ore de redare cu ANC activat (cu ~33% peste generația anterioară) sau până la 10 ore în Transparency când este folosită funcția Hearing Aid; în scenarii cu măsurare de puls în antrenamente, o încărcare oferă până la 6,5 ore. Cutia MagSafe (USB-C) asigură până la 24 de ore totale cu ANC, are difuzor integrat pentru alerte și un cip Ultra Wideband de generație nouă pentru localizare precisă prin aplicația Find My îmbunătățit (distanță crescută cu 1,5x). Încărcarea funcționează cu MagSafe, încărcător Apple Watch, încărcătoare Qi sau cablu USB-C, iar 5 minute în carcasă oferă aproximativ o oră de ascultare.

Conectivitatea se face prin Bluetooth 5.3, iar compatibilitatea completă cere dispozitive Apple cu versiunile majore curente de iOS/iPadOS/watchOS/macOS/tvOS/visionOS. În cutie găsești căștile, carcasa MagSafe cu difuzor și locaș de prindere, documentația și setul de eartip-uri în cinci mărimi; cablul USB-C se vinde separat. Acesta din urmă nu mai este inclus în pachet în 2025. Din perspectivă de sustenabilitate, AirPods Pro 3 folosesc circa 40% conținut reciclat (inclusiv 100% cobalt reciclat în baterie și 65% plastic reciclat pentru carcasă), sunt fabricate cu energie regenerabilă parțială și vin în ambalaj 100% pe bază de fibre. Prețul de listă în România este de 1299 de lei.

Apple AirPods Pro 3 și elefantul din cameră – accesul la Apple Intelligence și traduceri live în Uniunea Europeană și, implicit, în România

AirPods Pro 3 aduc două funcții de referință care depind direct de Apple Intelligence pe iPhone: traducerea live și noile interacțiuni asistate de AI. La lansare, Apple le oferă în regim beta și doar în anumite limbi și regiuni. Traducerea live funcționează inițial cu engleză, franceză, germană, spaniolă și portugheză (Brazilia), urmând ca italiană, japoneză, coreeană și chineză simplificată să fie adăugate ulterior. Româna nu este încă susținută, deci nu vei putea purta dialoguri traduse automat română-engleză direct în căști, ci doar între limbile acceptate.

În Europa, Apple Intelligence se activează doar pe dispozitive compatibile și cu software actualizat la zi, iar în Uniunea Europeană majoritatea funcțiilor sunt disponibile odată cu iOS/iPadOS 18.4 și macOS Sequoia 15.1 sau mai noi, după ce le pornești din Setări > Apple Intelligence & Siri și lași modelele on-device să se descarce complet peste Wi-Fi și cu alimentare. Ai nevoie de un iPhone 15 Pro/16 sau mai nou, iPad cu A17 Pro ori M-series, ori Mac cu M1 sau mai nou, cu aceeași limbă setată pentru dispozitiv și Siri din lista curentă de limbi acceptate în Europa (engleză, franceză, germană, italiană, portugheză – Brazilia, spaniolă – Spania, chineză simplificată, japoneză, coreeană), urmând extinderi către alte opt limbi și regiuni. Atenție însă, pentru rezidenții UE aflați în UE cu cont Apple setat pe o țară din UE, Live Translation cu AirPods nu este disponibilă în acest moment, chiar dacă celelalte capabilități de Apple Intelligence funcționează. Aceste informații actualizate se regăsesc pe o pagină dedicată pe site-ul Apple care merită verificată la intervale regulate de timp pentru actualizări.

În consecință, în UE, „elefantul din cameră” este clar: Live Translation cu AirPods nu este disponibilă pentru rezidenții Uniunii atunci când dispozitivul se află în UE și contul Apple are regiunea setată tot în UE. Hardware-ul din AirPods Pro 3 și capabilitățile Apple Intelligence există, însă această funcție specifică este blocată în configurația de mai sus, chiar dacă restul pachetului de Apple Intelligence rulează pe iPhone, iPad sau Mac compatibile.

În practică, poți activa Apple Intelligence pe dispozitivele eligibile în limbile suportate și te poți folosi de funcții precum Writing Tools, rezumate în Mail și Messages, Siri îmbunătățit sau căutări contextuale, dar nu vei avea traducere live direct în căști. Separat de AirPods, anumite scenarii de Live Translation din Messages, Phone ori FaceTime pot apărea gradual în Europa, în funcție de limbă și platformă, însă disponibilitatea variază și nu include, la acest moment, integrarea în AirPods pentru rezidenții UE aflați în UE.

Important de reținut este că schimbarea regiunii contului sau trucurile de localizare nu garantează accesul și pot complica actualizările, achizițiile ori serviciile. Restricția este formulată explicit pentru combinația rezident UE + dispozitiv în UE + cont pe o țară din UE, iar politica de disponibilitate poate fi ajustată de Apple pe parcurs, în funcție de cadrul de reglementare de la Bruxelles. Pentru România, concluzia pragmatică este că, la lansare, vei evalua AirPods Pro 3 fără componenta de traducere live în căști, indiferent de limba pe care o setezi pe iPhone.

Pe termen scurt, accentul rămâne pe ceea ce funcționează aici și acum: ANC, Adaptive Audio, Conversation Awareness, măsurarea pulsului în antrenamente, integrarea cu Fitness și sănătatea auzului. Când Apple va extinde oficial capabilitățile de traducere în Europa, secțiunea de disponibilitate de pe site va fi revizuită. Până atunci, această limitare nu afectează verdictul pe audio, autonomie, confort sau conectivitate, ci doar promisiunea, încă nerealizată în UE, a dialogurilor traduse hands-free direct în AirPods.

REVIEW Apple AirPods Pro 3 – experiență de utilizare și concluzie

Căștile Apple AirPods sunt, în opinia mea, unele dintre cele mai deștepte de pe piață, în pofida indisponibilității detaliate mai sus. Funcționează fascinant de bine ca ajutor auditiv, am persoane în anturaj care profită de aproximativ un an de această funcționalitate pe AirPods Pro 2. Te ajută să-ți protejezi auzul și să ajustezi o serie stufoasă de parametri de accesibilitate. Includ până și posibilitatea de a le folosi ca telecomandă pentru camera telefonului și, dacă ai mâinile ocupate, poți răspunde sau închide la apeluri dând din cap.

În orice caz, dacă ai un iPhone, iPad sau Mac, căștile AirPods Pro 3 sunt o binecuvântare. Le împerechezi o singură dată în câteva secunde, configurezi câțiva parametri de funcționare cu next – next – finish, iar în secunda următoare vor fi disponibile pentru redare pe toate dispozitivele tale Apple. În mod real, de fapt, le asociezi cu contul tău de iCloud, nu doar cu un singur gadget. De acea, le-am folosit de exemplu inclusiv în tandem cu un Apple TV fără să fac nimic special. Doar le-am băgat în urechi și am apăsat un buton pe telecomandă pentru a confirm notificarea de pe ecranul televizorului când am fost întrebat dacă vreau să le folosesc pentru redare.

În privința experienței audio, după câteva minute de utilizare, anularea activă a zgomotului de fond te uimește cel mai mult. Gătesc deseori lângă hota dată la maxim. Fără muzică în căști, doar datorită ANC-ului, zgomotul hotei scade la 20-30%. Dacă începi să redai un podcast sau o muzică, poți să uiți complet de hotă. Am o tastatură mecanică pe cât de satisfăcătoare la tastare, pe atât de zgomotoasă. Din nou, cu muzică în căști, în mod autentic, nu o mai aud decât 5%, maxim 10%. În teorie, Active Noise Cancelling funcționează cel mai bine pe sunete constante, gen motoare, mașini de găurit, hote sau altele din același spectru. Tehnologia și procesorul de ANC din AirPods Pro 3 face însă minuni la zgomote atipice, pe lângă voci umane, clinchete, păcănituri și nu numai. Din experiența mea, cred că sunt cele mai bune căști in-ear pe zona de noise cancelling.

Pe partea de filme, m-am uitat la Tenet cu căștile pe urechi, iar experiența audio, partea de spațialitate, Dolby Atmos, este în proporție semnificativă covârșitor de impresionantă. Nu mă așteptam să am acea senzație de cinema cu niște căști in-ear. Autentic simți sunetele în jurul capului. Personajele parcă îți vorbesc în frunte, iar muzica deloc neglijabilă o simți la tâmple. Este impozant, puternic, memorabil.

În cea mai mare parte a timpului, le vei folosi însă pentru muzică, iar aici, cred eu, că strălucesc cel mai tare. Pe lângă faptul că nu îți cad din urechi la alergare pe bandă și cred cu tărie că se potrivesc oricăror tipuri de urechi, te ajută să te rupi de lume. I Could Go Bad de la Jessie Murph te lovește în piept cu o emoție palpabilă și o spațialitatea aproape supranaturală. Închizi ochii și te simți în fața scenei, vezi tobele, chitara bass, dar cea mai impresionantă este vocea la 10 centimetri în fața ochilor. În Cruel de la Kacy Hill, joasele sunt redate cu atât de multă precizie încât le simți ca un ciocan puternic cu un vibrato constant lângă cap, în cel mai plăcut mod cu putință. În nicio secundă nu pare că asculți la căști, ci că ai niște turnuri stereo în fața ta la distanța perfectă, într-o cameră ideală. Foot in the Door de la Fink începe atât de discret, încât particularitățile de chitară rece sunt reproduse atât de clar, parcă de ascuțit, încât, din cauza clarității, ai tentația să dai volumul mai tare și mai tare.

Sunt în egală măsură acele căști care te fac să-ți asculți muzica din nou și, în același timp, care te încurajează să exersezi un nivel sporit de discernământ în privința volumului. ”Sănătatea urechilor tale este în mâinile tale”, iar cei de la Apple știu asta. Pe de altă parte, nu poate nimeni să te forțeze să asculți muzică încet, mai ales după câteva decenii în care noi ne-am oprit cu volumul doar din cauza distorsiunilor pe care le-am simțit la 9 din 10 căști sau boxe. Aici nu auzi distorsiuni, doar îți trăiești muzica în condiții ideale, iar dacă nu ești în mod autentic mișcat de ce senzațiile transpuse în vibrații, schimbă-ți dopurile de la AirPods Pro 3 și nu uita să rulezi testul de calibrare din setări, ca să ai o confirmare de potrivire de 100%.

În concluzie, s-ar putea să fie cele mai bun căști in-ear pe care le-am testat, dar un lucru este mai important. Sunt cele mai bune căști pentru utilizatorii de produse Apple. Nu se aud doar bine, ci se integrează frumos și organic într-un ecosistem de experiențe unde intuitivitatea, finețea și designul sunt prioritare. Din momentul în care le-ai scos din cutie, vei avea sentimentul unui produs premium, iar după ce le-ai fixat în urechi, vei înțelege nu doar prețul peste medie, ci, mai ales, cum îți fac viața mai frumoasă prin coloana sonoră a tuturor experiențelor tale de peste zi.