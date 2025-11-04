REVIEW Alternativa la iPhone Air de la Motorola – cât de bine dă în teste Edge 70 și cum depășește ambițiile Apple la aproape jumătate de preț

Fără să ne dăm seama, în ultimul an, ne-am trezit cu toții într-o competiție globală pentru cel mai subțire smartphone de pe piață. În mod inevitabil, ambiția pentru superlative absolute vine și cu niște compromisuri, dar după ce Apple a făcut o treabă surprinzător de bună cu iPhone Air, concurența nu a întârziat să apară, iar dacă nu ești fan înrăit iOS, nu durează mult până îți dai seama că s-ar putea să vorbim de afaceri mai bune. Motorola Edge 70 este cel mai bun exemplu al unei alternative de iPhone Air cu Android, dar una care te lasă cu gura căscată din foarte multe puncte de vedere, având doar câțiva milimetri în plus și grame în minus față de terminalul din Cupertino.

Ca referință, micuțul din imaginile atașate se încadrează în 5,99 milimetri și 159 de grame, în timp ce iPhone Air are 5,64 milimetri și 165 de grame. Este important de reținut că atât Apple, cât și Motorola, nu au făcut telefoane cu o grosime uniformă pe întreaga suprafață. La fel ca în cazul majorității smartphone-urilor din 2025, există o ”insulă” în partea superioară unde sunt integrate camerele la Edge 70 și camera la iPhone Air, o zonă semnificativ mai groasă. Un lucru este însă sigur, din prisma prețului, telefonul Motorola sub nicio formă nu joacă în aceeași ligă cu Apple. Un iPhone Air de 512GB costă 7400 de lei, iar noul Edge cu 512GB va gravita în jurul a 4000 de lei, cu mențiunea că la lansarea de mâine, 5 noiembrie, pentru primii 500 de cumpărători, va beneficia de o ofertă imbatabilă.

Ca să continuăm însă comparația inevitabilă cu iPhone Air, merită trecute în revistă bateria de ultimă generație Silicon-Carbon de 4800 mAh de la Edge 70 față de 3149 mAh Li-Ion de la Air. Bateria de la telefonul Apple se încarcă cu fir cu aproximativ 27W (50% în 30 de minute) și Wireless 20W, în timp ce Motorola se încarcă cu 68W cu fir respectiv 15W wireless. Nici Motorola nu îți mai dă încărcător în cutie, dar îți oferă o husă transparentă de silicon care va fi mai mult decât suficientă pentru majoritatea utilizatorilor. Edge 70 are două difuzoare stereo, Air, nu. În timp ce Apple te forțează să îmbrățișezi utilizarea unei singure camere principale de 48 megapixeli, Motorola are două camere de 50 megapixeli principale (dintre care una ultra wide) și una frontală de 50 megapixeli față de 18MP la Air. Dacă am bifat contextul acestui telefon, putem să trecem la detalii.

REVIEW Motorola Edge 70 – specificații tehnice și performanță brută

Dincolo de scheletul din aluminiu aeronautic de 5,99 mm și 159 g, Edge 70 mizează pe un pachet hardware echilibrat: ecran AMOLED de 6,7 inci cu rată de refresh 120 Hz și rezoluție 1,5K, difuzoare stereo cu Dolby Atmos, protecție la apă și praf și o baterie silicon-carbon de 4.800 mAh. Stocarea urcă la 512 GB, iar memoria la 12 GB LPDDR5X, suficientă pentru multitasking intens. Rulează Android 16 curat, cu optimizări moto ai la nivel de sistem, fără a-ți încărca interfața cu bloatware.

Platforma Snapdragon 7 Gen 4 dă tonul în testele sintetice de procesor. În Geekbench 6, am obținut 1.293 puncte single-core și 3.949 puncte multi-core, rezultate care ancorează telefonul în zona superioară a segmentului de mijloc. În practică, animațiile la 120 Hz rămân fluide, iar comutarea între aplicații grele se întâmplă fără pauze sesizabile. Pentru tine, traducerea cifrelor este simplă: performanță consistentă pentru productivitate, editare ușoară și social, cu rezerve suficiente pentru gaming.

Partea grafică confirmă aceeași direcție. În Geekbench 6 GPU, scorul Vulkan a urcat la 7.622 puncte, iar OpenCL la 4.860 puncte, semn că Adreno-ul din seria 7 ține pasul cu jocurile moderne pe detalii ridicate. În GFXBench, 1080p Aztec Ruins (Normal Tier, offscreen) a rulat la 81 fps, 1440p Vulkan (offscreen) la 35 fps, iar 4K Vulkan (offscreen) la 14–15 fps. Te poți baza pe 60 fps în titluri bine optimizate la rezoluție nativă, cu headroom rezonabil pentru efecte.

Sustenabilitatea în sarcini lungi e la fel de importantă ca vârful de performanță. În 3DMark Wild Life Stress Test, Edge 70 a înregistrat 7.570 puncte la cel mai bun „loop” și 4.896 la cel mai slab, adică o stabilitate de aproximativ 65%. Pe Wild Life Extreme, scorurile de 1.757 vs. 1.321 indică o stabilitate de ~75%, iar pe Steel Nomad Light 766 vs. 499 înseamnă ~65%. Cu alte cuvinte, poți rula sesiuni prelungite fără throttling agresiv, dar telefonul tot își protejează termic frecvențele când sarcinile sunt neobișnuit de grele.

Pe AI, cifrele sunt surprinzător de solide pentru un mid-ranger. Geekbench AI 1.5 a livrat 1.617 puncte la Single Precision, 1.609 la Half Precision și 2.644 la Quantized. În AI Benchmark am obținut un „Device AI Score” de 4.845 puncte, cu AI Speed 255 și acuratețe de 89,5%. Chiar și când framework-ul testează pe CPU (TensorFlow Lite), execuția modelelor rămâne promptă, ceea ce se vede în traduceri, sumarizări și efecte foto generate on-device în suita moto ai.

Autonomia confirmă că bateria silicon-carbon nu e doar material de prezentare. În PCMark Work 3.0, scorul general a fost 15.661, iar testul de baterie, rulat cu luminozitatea la 50%, a oprit cronometrul la 14 ore și 3 minute de utilizare mixtă (web, editare foto/video, calcul tabelar și navigare). Când rămâi fără energie, încărcarea pe fir urcă la 68 W, iar cea wireless la 15 W, astfel că îți recuperezi rapid o zi de utilizare.

În jocuri, experiența practică bate confortabil testele. Cu Call of Duty instalat, texturile de înaltă rezoluție descărcate și toți parametrii grafici pe „max”, sesiunile de 30 de minute au rulat fără sacadări sau micro-stutter. Telefonul a rămas rece spre călduț, cu temperaturi în palmă de aproximativ 33–35 de grade, ceea ce vorbește despre o cameră de vapori și o calibrare termică atentă, potrivite pentru sesiunile tale zilnice de gaming mobil.

REVIEW Motorola Edge 70 face valuri cu inteligența artificială sub forma Moto AI

Moto AI este liantul care dă coerență experienței pe Edge 70 pentru cei care sunt pasionați de inteligență artificială sau facă primii pași spre a se obișnui cu AI. Înțelege contextul de pe ecran și îți propune următorul pas, în timp real. În practică, când planifici o călătorie și ai deschis un site cu oferte, apare „Next Move” cu sugestii utile, inclusiv opțiunea „Explore with Perplexity” pentru a aprofunda subiectul fără să mai schimbi aplicația. Interfața poate fi pornită din bula plutitoare sau din bara de căutare, iar în anumite țări există și o tastă dedicată pentru acces instant. Important, setul de funcții Moto AI pe Edge 70 este disponibil oficial cu suport pentru limba română, dar necesită autentificare cu Motorola Account și conexiune la internet.

Pentru notițe și întâlniri, „Pay attention” se dovedește extrem de util. Pornești înregistrarea din Moto AI, iar telefonul transcrie conversația și îți livrează un rezumat clar al ideilor, pe care îl poți revizita ulterior în aplicația de notițe. În testele mele, e modul în care transformi o discuție rapidă într-un document ușor de parcurs, fără să mai alergi după intertitluri și marcaje. Ghidul oficial descrie chiar pașii simpli: deschizi bula Moto AI, apeși Record, la final primești înregistrarea și sumarul aferent.

Pe partea de curățare a fluxului zilnic, „Catch me up” îți sintetizează notificările într-un digest personalizat, astfel încât să rămâi la zi fără să deschizi fiecare conversație. E gândit pentru mesagerie și apeluri, cu suport extins pentru aplicații populare, iar în practică îl pornești natural când ai ratat o perioadă telefonul. În tandem, funcția „Remember this” (în ecosistemul Moto AI) îți etichetează și organizează automat capturile de ecran, notițele și fotografiile, astfel încât să poți cere rapid, printr-o solicitare simplă, exact ce te interesează, când te interesează. Acesta este genul de integrare care schimbă felul în care navighezi prin conținutul tău, de la proiecte de lucru, la idei pentru weekend.

Moto AI are și o latură creativă pronunțată. „Image Studio” transformă prompturi sau schițe într-o imagine utilizabilă, de la stickere și avatare până la cadre realiste. Fluxul „de la schiță la imagine” funcționează surprinzător de bine: tragi câteva linii pentru un avion, iar aplicația generează o fotografie coerentă pe care o poți salva sau partaja. Iar pentru momentele în care vrei să potrivești muzica cu contextul, „Playlist Studio” compune automat o listă pe baza conținutului de pe ecran ori a unei instrucțiuni scurte, cu redare prin Amazon Music, astfel încât să nu mai pierzi timp căutând piese.

În final, componenta de căutare contextuală merită evidențiată separat. Integrarea Perplexity în Moto AI deschide un strat de explorare „la fața locului”: când citești despre un eveniment sau un traseu, poți extinde imediat cercetarea din aceeași interfață, fără salturi între aplicații. Dincolo de aceste capabilități, Motorola explică și condițiile de utilizare: pentru funcțiile Moto AI ai nevoie de cont Motorola, de conexiune la internet, iar Edge 70 vine cu pași clari de activare direct din interfață, inclusiv din bula plutitoare. Ideea de bază este însă simplă, intră în aplicația Moto Ai de pe ecranul principal al telefonului, te autentifici și parcurgi câțiva pași simpli înainte să profiți la maxim de tot ce are de oferit partea de AI a dispozitivului.

REVIEW Motorola Edge 70 – abilități de captură

Motorola a împins mult hardware-ul de captură într-un corp extrem de subțire: trei senzori de 50 MP, dintre care principalul are pixeli de 2.0 µm (Ultra Pixel prin binare 4-în-1), autofocus, diafragmă f/1.8 și stabilizare optică, plus un senzor dedicat 3-în-1 pentru lumină ambientală. Acesta din urmă ajută la acuratețea cromatică în orice condiții. Camera ultrawide de 50 MP acoperă 120° la 12 mm echivalent, are diafragmă f/2.0, autofocus și funcție macro nativă, iar camera frontală de 50 MP folosește Quad Pixel 1.28 µm la f/2.0 pentru sensibilitate crescută în lumină slabă. Pe video, captezi până la 4K/30p, cu FHD la 60p și slow-motion până la 240p în FHD, susținut de stabilizare adaptivă, audio zoom și horizon lock pentru menținerea orizontului. Motorola promite și o acoperire HDR de trei ori mai mare pe clipuri față de generația anterioară, respectiv un plus de circa 20% la capturile low-light pe camera principală.

Partea de software completează pachetul într-o manieră la fel de importantă. Motorul Photo Enhancement Engine rulează pe toate cele trei camere pentru culori naturale și detalii curate, iar calibrarea Pantone Validated Colour și Pantone SkinTone Validated asigură reproducerea corectă a nuanțelor de piele direct din aparat. În modurile foto găsești Night Vision automat, portrete cu distanțe focale virtuale de 24/35/50 mm, Super Zoom 20x, Dual Capture și scanare cu Adobe Scan, iar pentru post-procesare sunt utile instrumentele Google Photos, de la Magic Eraser/Magic Editor și HDR Effect până la Photo Unblur. Toate acestea se integrează cu funcțiile moto ai pentru declanșare/optimizare mai rapidă a scenelor, dar fără a schimba filosofia: pleci de la un hardware de 50 MP pe toate unghiurile și un pipeline de procesare stabil, gândit să scoată cadre curate cu minimum de intervenție.

În practică, noul Motorola este grozav în foarte multe scenarii, de la zoom la portret, de la panoramă în mod de noapte. Pe partea de zoom, m-a încântat în primul rând expunerea păstrată de la 0,5x la 1x, 2x și mai departe, evidentă în nuanța cerului și a ierbii din captura de mai sus. Culorile sunt vii, contrastul e puternic și nu se pune problema de aberații cromatice sau deformări ciudate pe la colțuri sau margini.

Deși nu cred foarte mult în utilitatea panoramelor realizate cu telefonul, pentru că în trecut Motorola a făcut o treabă foarte bună pe acest front, am testat performanța și de această dată și nu am fost sub nicio formă dezamăgit. Imaginea de mai sus, dacă vei da click pe ea pentru mărire, vei fi uimit de nivelul de detalii și, mai ales, de absența completă a oricăror probleme de alipire a cadrelor. Ca referință, vorbim de o imagine cu o rezoluție de 9920 x 1984 de pixeli, una pe care poți fără probleme s-o transformi în fototapet pe perete. Fără a avea condiții perfecte de iluminare, rezultatul, cel puțin în opinia mea, este impresionant din prisma contrastului puternic și a culorilor cât se poate de vii, fără a deforma realitatea.

Apropo de culori vii, deși WordPress-ul mi se pare că mai pălește un pic din amploarea HDR-ului nativ de la Edge 70, rezultatul ”standard” de fotografiere pe acest telefon, modul în care vor arăta 90% din fotografiile pe care le faci, este cât se poate de plăcut, mai ales în condiții decente de iluminare. Ca referință HDR vine de la High Dynamic Range (plajă dinamică înaltă) și se reflectă în culori foarte vii, uneori chiar mai frumoase decât cele pe care le vezi cu ochiul liber în lumea reală. Dincolo de partea teoretică, de apreciat este altceva, claritatea detaliilor, timpul inexistent de focus și, în același timp, volumul foarte mare de opțiuni pe care le ai la dispoziție în setări, dacă vrei să experimentezi.

Chiar și de la distanțe foarte mici de subiect, după cum se poate vedea în captura de mai sus, Edge 70 se bucură de o expunere corectă și o încețoșare bună fundalului. Strălucirea și reflexiile din picătura de apă par aproape făcute cu inteligență artificială, iar acesta este un compliment pentru perfecțiunea aproape nenaturală a rezultatului de la câțiva centimetri distanță. Planurile sunt evidențiate frumos unul față de altul și întregul ansamblu te ajută să te concentrezi pe ce contează. Până și portret poți să faci de la distanțe infime.

Pe timp de noapte sau în condiții foarte dificile de iluminare, Motorola Edge 70, mai ales având în vedere prețul și segmentul de piață căruia i se adresează, eu am fost foarte plăcut impresionat. Nu este perfect, dar calculează în timp real media perfectă între zonele supra-expuse și sub-expuse pentru a-ți genera un cadru de care poți fi mândru și care, cu siguranță, surprinde foarte bine esența scenei. În cazul de mai sus, exista o fereastră în cea de a doua cameră a pivniței, în prima din care am făcut poza, nu. Cu toate acestea, se identifică frumos detaliile de pe sticle, deși erau în semi-întuneric. Detaliile în zona din spate, în planul doi, sunt și ele clare, fără zone ”arse”. Acesta este un test bun ca să-ți dai seama că nu te lasă la greu.

REVIEW Motorola Edge 70 – concluzie și ofertă de lansare

Dacă te uiți la raportul dintre preț, greutate, grosime și performanță, Edge 70 își atinge miza mai bine decât te-ai aștepta de la o alternativă Android la iPhone Air. Păstrează filosofia de telefon ultrasubțire și ușor, dar o împachetează cu o autonomie foarte bună pentru profilul său, confirmată de 14 ore și 3 minute în PCMark, încărcare pe fir la 68 W și un ecran 1,5K la 120 Hz care nu compromite lizibilitatea. Platforma Snapdragon din seria 7, alături de 12 GB RAM și 512 GB stocare, livrează cifre confortabile în testele CPU/GPU și o stabilitate termică sănătoasă în 3DMark, iar în jocuri rămâne rece spre călduț cu setări maxime în Call of Duty. Adaugi aici bateria silicon-carbon, difuzoarele stereo și integrarea Moto AI la nivel de sistem, iar rezultatul este un pachet coerent, modern, cu o curbă de învățare mică. Nu de alta, dar are probabil cea mai curată interfață Google de pe piață și acces complet la serviciile Google plus actualizări regulate.

Compromisurile există, dar sunt ușor de tolerat, filmarea se oprește la 4K/30p, iar lipsa unui teleobiectiv dedicat te obligă să te bazezi pe crop inteligent și pe algoritmi în scenariile de zoom. Pentru restul, triada de 50 MP acoperă bine majoritatea situațiilor, software-ul de procesare este matur, iar Moto AI chiar aduce valoare practică prin Next Move, Catch me up, Pay attention, Image Studio și integrarea Perplexity, care te ajută direct în fluxul zilnic, după ce te-ai obișnuit să nu le neglijezi. Cu un preț semnificativ mai mic decât iPhone Air și foarte aproape ca volum și rafinament, Edge 70 e alegerea firească dacă vrei un smartphone ultrasubțire, echilibrat și surprinzător de capabil, fără să plătești primă de ecuson.

Pentru a profita de oferta de lansare, în primul rând trebuie să accesezi această pagină de pe site-ul eMAG. Primii 500 de cumpărători, cu voucherul pe care îl obții după înscriere, beneficiază de un pachet de accesorii de 1000 de lei format din căști bluetooth stereo Moto Buds Loop, Smartwatch Motorola Moto Watch Fit, Tracker Moto Tag și încărcător de rețea TurboPower 68W. În plus, la fel, dacă ești pe fază și te numeri printre primii care îl cumpără, te bucuri de un voucher de reducere de 1500 de lei din prețul de achiziție standard de aproximativ 4000 de lei. Nu în ultimul rând, există și un sistem de buyback prin care, contra unui telefon vechi la schimb, te bucuri de un bonus de 500 de lei. Toate detaliile le găsești pe site-ul eMAG cu înscriere în prealabil.