REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation

Nimic nu este mai important decât să ai o soluție de backup de încredere, una rapidă, intuitivă și, pe cât posibil, rezistentă la șocuri și intemperii. Nu este neapărat vorba că intri cu un hard disk în mare, dar la fel ca în cazul confortului psihologic derivat din a scapă pe jos un stick USB fără emoții, ar fi bine să te bucuri de ceva similar și cu mediul tău extern de stocare pe care îți pui filmele și pozele din vacanță sau alte documente importante.

SSD-urile externe fac o treabă grozavă în a bifa orice pretenții ai avea de la soluția ta de backup pe USB, iar ADATA SE880 este unul dintre cei mai buni exponenți ai acestei categorii de produse. În plus, față de ”pretențiile” listate mai sus, noul SE880 este cross-platform. Funcționează de minune și cu telefonul tău mobil pentru backup în deplasare, dar și în tandem cu o consolă de gaming modernă, precum Xbox Series S, Xbox Series X sau PlayStation 5. E atât de fiabil ca investiție pe termen lung încât funcționează inclusiv împreună cu un telefon Android care rulează foarte bătrânul Android 8.0 lansat în august 2017, acum opt ani.

Dincolo de asta, dacă te-ai săturat de stickuri USB lente sau hard diskuri externe zgomotoase și fragile, ADATA SE880 este genul de SSD portabil pe care îl scoți din buzunar și uiți că îl cari. Are format de breloc, dar suficient „plămân” ca să țină în ritm o consolă, un laptop de producție și chiar un telefon modern. Partea bună e că nu rămâne doar o promisiune: în teste practice, diferențele dintre platforme și porturi fac toată „povestea” interesantă, iar aici iese la iveală de ce SE880 e o alegere mai deșteaptă decât media.

Pe scurt, secretul e interfața USB 3.2 Gen 2×2 (rebotezată USB 20Gbps), capabilă teoretic de 20 Gbps și de până la 2000 MB/s la citire și scriere atunci când gazda chiar suportă standardul. Asta înseamnă că, pe un PC cu USB 3.2 Gen 2×2, poți prinde viteze comparabile cu ceea ce vezi pe cutie; pe un Mac mai nou, limitarea USB la 10 Gbps face plafonul în jur de 1000 MB/s, deși portul Thunderbolt 4 (40Gbps) este mult mai rapid pentru alte dispozitive. În practică, chiar și cu această limită superioară la 10 Gbps pe anumite sisteme, SE880 rămâne foarte rapid pentru backup, media și gaming.

REVIEW ADATA SE880 – compatibilitate și specificații tehnice

SE880 vine în două culori, Titanium Gray și Blue, și în capacități de la 500 GB până la 4 TB. Măsoară 64,8 × 35 × 12,25 mm, cântărește 31 g și folosește o interfață USB-C cu standardul USB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps), retro-compatibilă cu USB 2.0. Producătorul listează viteze de până la 2000 MB/s, un corp foarte compact (aprox. 28 cc volum) și o garanție limitată de 5 ani. În cutie primești două cabluri, USB-C la USB-C și USB-C la USB-A, plus ghidul de pornire rapidă. Sistemele suportate oficial acoperă Windows 8–11, macOS 10.6 sau mai nou, Linux Kernel 2.6+ și Android 8.0+; pentru console, sunt menționate PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, Xbox One și Xbox Series X|S.

În scenarii cu macOS, e posibil să fie necesară formatarea unității înainte de utilizare, este o recomandare standard în ghidurile ADATA pentru stocări externe, dar la mine nu a fost cazul. A funcționat din prima. De asemenea, dacă încerci să alimentezi un SSD prin USB 2.0, s-ar putea să fie nevoie de un cablu în Y (2 conectori la sistem) pentru suficient curent, dar asta ține mai degrabă de compatibilitatea vechilor porturi.

Compatibilitatea cu consolele de generație curentă vine cu nuanțe. Pe PS5 poți folosi SE880 ca stocare extinsă: muți jocurile PS5 pe SSD pentru arhivare și le rulezi direct de pe el doar dacă sunt titluri PS4; jocurile native PS5 trebuie rulate din stocarea internă sau dintr-un modul NVMe intern. În zona Xbox Series X|S, poți stoca orice joc pe SSD-ul extern și poți rula de pe el titlurile Xbox One/360/Original Xbox, însă jocurile optimizate pentru Series X|S au nevoie de stocarea internă ori de cardul de expansiune proprietar.

REVIEW ADATA SE880 – performanță și scenarii de utilizare

Diferența dintre „pe hârtie” și „în viața reală” o dă portul gazdă. Pe un MacBook Pro 14 cu Apple M3 Pro, care oferă Thunderbolt 4 la 40 Gbps, dar menține latura USB la standardul 3.2 Gen 2 (10 Gbps), plafonul practic este în jur de 900–1000 MB/s. În AmorphousDiskMark am văzut aproximativ 860 MB/s la citire și 895 MB/s la scriere secvențială, iar în Blackmagic Disk Speed Test am prins circa 1000 MB/s scriere și 840–850 MB/s citire. Sunt rezultate aliniate cu limita de interfață și excelente pentru utilizarea de zi cu zi: copieri mari, exporturi din aplicații foto-video, biblioteci Lightroom sau Final Cut care „trăiesc” temporar pe un SSD extern.

Pe un PC cu Windows dotat cu USB 3.2 Gen 2×2, SE880 își arată adevărata natură. În CrystalDiskMark, unitatea a urcat peste 2000 MB/s la citire secvențială și în jur de 1800 MB/s la scriere, exact în zona declarată de producător. Asta îți permite inclusiv să editezi fișiere video direct de pe SSD, să rulezi proiecte mari cu proxy-uri sau să transferi biblioteci masive între sisteme fără să simți că aștepți. Dacă ai workflow de creator și faci naveta între laptopuri ori PC-uri, Gen 2×2 e diferența dintre „merge bine” și „simți că e intern”.

Pe partea de mobil, compatibilitatea e surprinzător de bună. Conectat la un iPhone 15 Pro Max prin USB-C, un clip 4K 60FPS de 3,5 GB a fost transferat în câteva secunde, semn că pipeline-ul iOS-stocare externă s-a maturizat pentru backup rapid în deplasare. Pe un Android mai vechi, chiar și de pe la Android 8.0, unitatea e recunoscută corect, ceea ce face SE880 o soluție universală pentru offload de conținut foto-video fără laptop. Pentru console, mutarea unui joc de pe PS5 pe SSD prin USB-C s-a făcut imediat, iar pe Xbox Series X|S ai acest SSD ca bibliotecă extinsă pentru titlurile non-optimizate next-gen, cu rulare directă a jocurilor Xbox One și mai vechi, conform limitărilor oficiale.

În utilizarea de zi cu zi, mai contează și lucrurile mărunte. Greutatea de 31 g și dimensiunile foarte mici te scapă de căutări prin rucsac, iar carcasa compactă face ca riscul de a-l scăpa pe jos să nu fie o dramă, în absența componentelor mecanice. Temperatura de lucru este listată între 5 și 50°C (SSD-urile externe recomandate la 5–35°C pentru longevitate), așa că dacă editezi la soare sau într-un studio cald, merită să lași cablul să „respire” și să nu îl acoperi. Dacă vrei să folosești SE880 între PC-uri și Mac, formatează-l exFAT pentru compatibilitate maximă; dacă rămâi exclusiv în macOS, APFS sau HFS+ pot oferi avantaje la Time Machine sau snapshoturi.

Concluzia despre performanță e simplă. Pe macOS, ești limitat de USB 10 Gbps la aproximativ 1 GB/s, dar e un 1 GB/s stabil, excelent pentru backup și fluxuri media. Pe Windows cu USB 20 Gbps, SSD-ul atinge valorile promise și devine, practic, un „mini-NVMe” extern pentru proiecte serioase. În ambele cazuri, latențele mici și absența vibrațiilor fac copierea de sute de gigabytes o operațiune relativ „invizibilă”.

În final, criteriile care contează la un SSD extern sunt trei: viteza reală, compatibilitatea și încrederea. SE880 bifează viteza atunci când ai portul potrivit și rămâne rapid chiar și când nu. E compatibil cu un ecosistem uriaș de dispozitive, de la PC și Mac, la iPhone, Android și console, iar garanția de 5 ani îți validează investiția pe termen lung. Dacă vrei o unitate unică pentru backup, arhivă de proiecte, bibliotecă de jocuri vechi și transferuri rapide între platforme, SE880 e una dintre cele mai echilibrate opțiuni portabile pe care le poți face astăzi.