REVIEW ADATA SC610 – un stick USB pentru 2025. Ascunde 1TB de spațiu într-un SSD de mare viteză și doar 13 grame

Indiferent cât de confortabil am ajuns să ne simțim cu stocarea pe cloud și transferul fișierelor de mari dimensiuni prin intermediul platformelor precum WeTransfer, nimic nu se compară cu confortul și nivelul de securitate pe care îl ai când folosești un stick USB. Dacă acesta are capacitate de până la 2TB și o viteză generoasă specifică SSD-urilor , precum ADATA SC610, pachetul este cu atât mai atrăgător.

În funcție de mediul de activitate și de fluxul de lucru pe care s-ar putea să-l ai la birou, un stick de memorie USB este indispensabil. Chiar și dacă îl folosești să instalezi Windows pe un laptop sau să transferi clipuri video și poze pentru un proiect de pe un sistem pe altul, dincolo de viteza de transfer, este foarte important să ai încredere în el. Calitatea construcției trebuie să-ți ofere confortul psihologic că nu te lasă la greu.

Cei de la ADATA au făcut o treabă grozavă cu multe dintre modelele lor din portofoliu, dar odată cu integrarea unui SSD de mare viteză la interior, aceste gadgeturi au devenit semnificativ mai fiabile și, evident, foarte sprintene. În plus, ai și confortul psihologic al compatibilității cu toate porturile USB Type-A, indiferent de generație. Dacă îl conectezi la un port USB 3.2 Gen2, vei beneficia de cele mai rapide viteza promise de producător. Dacă îl conectezi la un USB 2.0, în continuare îți vei putea accesa toate datele fără niciun fel de emoții, doar că mai lent, fără niciun fel de driver. De asta insistă și ADATA în specificații că, în mod autentic, faci o investiție într-un gadget care funcționează în egală măsură cu Windows Vista de acum 20 de ani, cât și cu orice ar mai lansa Microsoft sau Apple în următorii ani.

REVIEW ADATA SC610 – specificații tehnice

SC610 este un stick-SSD pe USB Type-A care rulează nativ pe interfața USB 3.2 Gen2, redenumită oficial USB 10Gbps, cu compatibilitate înapoi cu USB 3.2 Gen1 și USB 2.0. Producătorul listează viteze secvențiale de până la 550 MB/s la citire și 500 MB/s la scriere, valorile de top fiind obținute pe un PC cu suport USB 3.2 Gen2 și driver UASP, într-un mediu de laborator, deci performanța reală depinde de platforma pe care îl folosești.

Dincolo de cifre, forma contează: ai un design fără capac cu conector glisant și un decupaj practic pentru inel de chei sau carabină, ceea ce îl face greu de pierdut și ușor de prins de rucsac. Carcasa are 67,3 × 23,5 × 10,2 mm și doar 13 grame, astfel încât îl „uiți” lejer în buzunarul mic al genții. În pachetul de robustețe intră și temperatura de operare 0–60°C și alimentarea standard 5 V/900 mA pe USB.

Capacitățile acoperă trei scenarii uzuale: 500 GB pentru proiecte curente, 1 TB pentru biblioteci media în mișcare și 2 TB pentru arhive video 4K sau librării de jocuri. Optezi pentru cel care se aliniază bugetului și scenariilor de utilizare pe care le ai în minte. Ca idee, eu am testat versiunea de 1TB. Oficial, ADATA evidențiază și utilizarea la consolele moderne, cu mențiunea că poate fi necesară o formatare inițială; în plus, produsul vine cu o garanție limitată de 5 ani și suport larg pentru sisteme de operare, de la Windows Vista până la Windows 11, macOS și Linux, fără drivere suplimentare.

REVIEW ADATA SC610 – performanță brută și concluzie

În testele sintetice, SC610 s-a aliniat foarte bine așteptărilor de pe fișa tehnică. În Blackmagic Disk Speed Test, am surprins aproximativ 481 MB/s la scriere și 502 MB/s la citire, suficiente pentru fluxuri H.265 4K și chiar 8K DCI în anumite preseturi, conform referințelor din aplicație. În AmorphousDiskMark, citirea secvențială a urcat până la 563 MB/s, iar scrierea a gravitat în jurul a 475–476 MB/s; la blocuri mici, rezultatele 4K au fost tipice pentru un stick-SSD pe USB, cu accent pe viteza de citire (≈108 MB/s) și scriere mai modestă (≈33 MB/s). Aceste valori confirmă că vorbim despre un „stick de 2025” care se mișcă ca un SSD conectat pe USB 10Gbps, nu ca o memorie flash veche.

Raportat la teorie, interfața USB 10Gbps oferă 10 Gb/s la nivel fizic, însă în practică pierderile de protocol și implementare fac ca pragul realist pentru dispozitive mainstream să fie în jurul a 500–600 MB/s. Asta explică de ce cifrele tale reale se apropie de 550/500 MB/s promise de ADATA, obținute în mediu controlat cu UASP, și de ce diferențele între platforme sunt vizibile în special la scrierea 4K. Pe scurt, dacă tragi fișiere mari, saturi lejer dispozitivul; dacă rulezi multe fișiere mici, vei vedea fluctuații, ca la orice SSD pus pe USB.

Pentru timpii de lucru, te poți ghida simplu: un fișier video 4K de 10 GB se copiază în circa 20–22 de secunde în condiții ideale, iar 50 GB se duc în aproximativ 1 minut și 40 de secunde. Un proiect foto de 100 GB trece de obicei în 3–4 minute, dacă și portul gazdă este USB 3.2 Gen2 și nu există limitări termice sau de alimentare. În utilizarea de zi cu zi, avantajul real este că poți edita rapid pe laptop, apoi muți materialele pe SC610 fără să stai după cloud sau după o rețea fluctuantă.

Concluzia este clară: ADATA SC610 livrează experiența unui SSD într-un format de stick extrem de ușor, fără capace, fără cabluri și cu prindere pentru chei, plus compatibilitate largă cu sisteme și console. Dacă vrei un mediu portabil pentru transferuri video 4K, proiecte foto mari, instalări de sisteme sau o bibliotecă de jocuri, își justifică locul în trusă. Iar cu garanția de 5 ani și vitezele de nivel SSD, e o investiție pragmatică atunci când securitatea datelor și timpul de copiere sunt mai importante decât rigmarolele unui serviciu cloud.