Pe fondul temperaturilor extreme prognozate pentru sudul țării, autoritățile introduc noi măsuri de protejare a infrastructurii rutiere. Duminică, timp de opt ore, anumite categorii de vehicule nu vor mai putea circula pe drumurile naționale, autostrăzi și drumuri expres din mai multe județe afectate de codul roșu de caniculă.

Măsură temporară pentru protejarea drumurilor în județele din sud

Duminică, în intervalul orar 12:00 – 20:00, vor fi impuse restricții de tonaj pentru vehiculele de mare capacitate, cu o greutate autorizată ce depășește 7,5 tone. Această măsură se aplică în județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov și Teleorman, acolo unde temperaturile sunt prognozate a depăși pragul critic stabilit de meteorologi.

Autoritățile precizează că restricțiile vizează segmente de autostrăzi, drumuri naționale și drumuri expres, zone unde traficul greu poate afecta grav suprafața carosabilului în condiții de caniculă extremă. Decizia vine în contextul avertizării de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă pentru aceste județe și Capitală, informează news.ro.

Vehicule exceptate și avertizări meteo în continuare

Nu toate categoriile de transport sunt vizate de aceste interdicții. Sunt exceptate de la restricții vehiculele care transportă persoane, produse alimentare perisabile, animale vii, carburanți, echipamente medicale sau apă îmbuteliată. De asemenea, au liber la circulație și autospecialele de intervenție, transporturile poștale, cele pentru salubritate ori cele destinate tractării vehiculelor avariate. Transporturile militare, precum și cele legate de Sistemul Garanție-Returnare, sunt și ele exceptate.

Măsura are un caracter preventiv, având ca scop protejarea drumurilor și reducerea riscurilor cauzate de temperaturile extreme. Sâmbătă, întreaga țară s-a aflat sub avertizări de caniculă, însă duminică aria afectată se restrânge, rămânând sub cod roșu doar cinci județe (Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov și Teleorman) și Capitala.

Pe lângă valul de căldură, meteorologii avertizează și asupra unor fenomene de instabilitate atmosferică, cu posibile furtuni și ploi torențiale în alte regiuni. Astfel, șoferii sunt sfătuiți să urmărească permanent informările oficiale și să adapteze planurile de călătorie în funcție de condițiile meteo și restricțiile de trafic.