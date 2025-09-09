Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români

Ieșirile la restaurant, cândva o opțiune frecventă pentru relaxare și socializare, au devenit pentru mulți români un lux greu de susținut. Creșterea prețurilor din ultimele luni, combinată cu o prognoză a Băncii Naționale care indică o inflație de aproape 10% în septembrie, a schimbat radical comportamentul de consum. Tot mai mulți aleg să gătească acasă, iar restaurantele resimt deja o scădere abruptă a comenzilor și rezervărilor.

Fenomenul nu se limitează la un anumit oraș sau regiune, ci se observă la nivel național. În Rânca, de exemplu, proprietarii de restaurante spun că sezonul turistic „s-a terminat înainte de a începe”, pentru cei peste 500 de investitori din zonă. Situația este alimentată de un lanț de scumpiri care afectează nu doar materia primă, ci și energia și costurile de întreținere, transmise inevitabil în nota de plată a clienților.

Cum resimt românii scumpirile și de ce evită restaurantele

Mulți clienți recunosc deschis că nu își mai permit să iasă la masă în oraș. Unii spun că ultima vizită la restaurant a fost în urmă cu aproape un an, alții participă doar la evenimente obligatorii, cum ar fi nunțile. Întrebați despre prânzurile obișnuite la restaurant, răspunsul e aproape unanim: „mai bine cumpăr și gătesc acasă”.

Această tendință de reducere a cheltuielilor cu ieșirile în oraș vine pe fondul unui decalaj evident între veniturile medii și prețurile practicate în HoReCa. Oamenii resimt fiecare scumpire și fac alegeri mai stricte atunci când vine vorba despre consumul discreționar, preferând siguranța unui coș de cumpărături acasă în locul experiențelor culinare în oraș.

Presiunea pe restaurante și efectele asupra industriei

Proprietarii de restaurante spun că situația nu este doar rezultatul cererii mai mici, ci și al costurilor în creștere. Producătorii avertizează că scumpirile la curent și la întreținerea solariilor s-au reflectat rapid în prețurile legumelor, care au crescut chiar și cu 15% într-un interval foarte scurt. Aceste creșteri se adaugă la costurile fixe din ce în ce mai mari cu energia, chiria și forța de muncă.

În lipsa unei reveniri rapide a clienților, tot mai multe restaurante riscă să intre pe pierdere sau chiar să își închidă porțile. Pentru o industrie deja fragilă după perioada pandemiei, scumpirile succesive pot fi lovitura decisivă. Totodată, scăderea comenzilor de mâncare livrată arată că nici serviciile alternative nu mai oferă același volum de venituri, semn că românii își restrâng cheltuielile indiferent de context.

Ce urmează pentru sectorul HoReCa

Dacă inflația prognozată de aproape 10% se confirmă, iar salariile nu vor ține pasul, restaurantele vor continua să piardă clienți. În lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei stabilizări economice, întreg sectorul HoReCa se va confrunta cu un val de dificultăți. În cel mai bun caz, patronii vor fi nevoiți să reducă marjele de profit pentru a păstra prețuri accesibile, în cel mai rău caz, vor închide localurile.

Pentru clienți, viitorul apropiat înseamnă ieșiri tot mai rare, ocazionale și atent planificate, în timp ce gătitul acasă devine norma. Dincolo de cifrele oficiale, această schimbare afectează și modul în care românii socializează și își petrec timpul liber.