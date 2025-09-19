Ultima ora
19 sept. 2025 | 12:36
de Ozana Mazilu

AUTO
Reparațiile bateriilor pentru mașini electrice, cheia pentru a opri creșterea polițelor de asigurare
De ce bateriile cresc prețul asigurărilor

Asigurările pentru mașinile electrice devin tot mai costisitoare în Marea Britanie, iar specialiștii avertizează că tendința nu se va opri decât dacă vor apărea soluții viabile de reparare a bateriilor. În prezent, componentele principale ale acestor vehicule, adică bateriile, pot ajunge să reprezinte peste jumătate din valoarea unei mașini noi, ceea ce transformă accidentele minore în situații financiare complicate pentru proprietari și pentru companiile de asigurări.

Potrivit organizației Thatcham Research, deținută de asiguratori, costul ridicat al bateriilor determină numeroase radieri totale ale vehiculelor, chiar și după incidente relativ minore. Înlocuirea completă a unei baterii poate reprezenta până la 55% din valoarea unui vehicul nou, iar pe măsură ce mașina se depreciază, procentul devine și mai mare. Din acest motiv, multe automobile electrice avariate sunt declarate daune totale, chiar dacă restul componentelor pot fi reparate.

Dan Harrowell, inginer principal la Thatcham Research, explică faptul că problema nu ține doar de reciclare, ci mai ales de lipsa unor soluții reale de reparație și recondiționare a bateriilor. Fără o industrie specializată, costurile vor continua să crească, iar șoferii vor fi nevoiți să plătească prime de asigurare din ce în ce mai mari. În prezent, doar 2% dintre reparațiile pentru vehicule electrice includ și lucrări la baterie, un procent infim raportat la numărul tot mai mare de mașini electrice aflate pe drumurile britanice.

Asiguratorii sunt îngrijorați și de conceptul de „betterment”, adică situația în care un client ajunge cu o mașină mai valoroasă decât înainte de accident, dacă bateria veche este înlocuită cu una complet nouă. Recondiționarea ar elimina această problemă, menținând vehiculul la același nivel de uzură.

Primele inițiative pentru o economie circulară a bateriilor

În fața acestei provocări, unele companii au început să acționeze. În martie, Cox Automotive și DHL au deschis un centru de reparație și remanufacturare a bateriilor pentru flote, cu o capacitate de mii de unități pe an. Situat în orașul Rugby, acest spațiu de 35.000 de metri pătrați reprezintă un pas important spre o economie circulară, în care componentele scumpe sunt refolosite, nu aruncate.

Paul Stone, directorul DHL Supply Chain UK, a subliniat că această colaborare este esențială pentru a crea o piață sustenabilă, capabilă să răspundă cererii în creștere de baterii reparate. O astfel de infrastructură ar putea reduce semnificativ costurile pentru asiguratori și, implicit, pentru șoferi.

Un alt exemplu este compania Autocraft Solutions, specializată inițial în recondiționarea motoarelor, care repară acum până la 3000 de baterii electrice pe an. Avantajul pentru clienți este dublu: costurile pot fi cu până la 50% mai mici față de o baterie nouă, iar reparația aduce componenta la un nivel apropiat de starea anterioară defectării, nu la una „ca nouă”. Sara Ridley, directoarea de inginerie și calitate a firmei, precizează că scopul este readucerea bateriilor la performanțele corespunzătoare vârstei și tipului lor, oferind astfel asiguratorilor siguranța că mașina nu capătă valoare suplimentară.

Ce înseamnă pentru șoferii de vehicule electrice

Pentru șoferii britanici, concluzia este clară: până când reparațiile de baterii nu devin o practică obișnuită, polițele de asigurare pentru mașinile electrice vor continua să fie mai scumpe decât cele pentru vehiculele cu motor termic. Lipsa unei rețele extinse de service-uri specializate pune presiune pe întreg sistemul, iar clienții ajung să suporte costuri suplimentare, indiferent dacă au avut sau nu accidente.

Pe măsură ce numărul mașinilor electrice depășește deja 1,5 milioane în Marea Britanie, necesitatea unei industrii de recondiționare a bateriilor devine urgentă. Fără această evoluție, multe vehicule vor continua să fie radiate prematur, iar asigurările vor rămâne o cheltuială dificil de susținut. Pentru cei care conduc sau intenționează să cumpere un vehicul electric, urmărirea acestor inițiative de reparație poate fi esențială pentru a înțelege cum vor evolua costurile de întreținere și asigurare în anii următori.

