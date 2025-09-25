Renunțarea la ora de vară ar putea preveni sute de mii de cazuri de AVC anual, conform unui studiu

Un nou studiu arată că schimbările de oră asociate cu ora de vară nu sunt doar o sursă de disconfort, ci pot avea consecințe grave asupra sănătății.

Conform cercetătorilor, eliminarea acestei practici ar putea preveni anual peste 300.000 de cazuri de accident vascular cerebral (AVC) în Statele Unite, scrie Live Science.

Impactul schimbării orei asupra organismului

Ora de vară presupune ajustarea ceasului cu o oră înainte, de obicei în luna martie, pentru a beneficia de mai multă lumină naturală pe parcursul serii.

Deși inițial a fost introdusă pentru economisirea energiei, cercetările recente arată că efectele asupra organismului sunt departe de a fi benefice.

Specialiștii explică faptul că trecerea la ora de vară dereglează ritmul circadian, mecanismul intern care reglează ciclul somn-veghe.

Această perturbare poate reduce calitatea somnului și poate declanșa reacții biologice ce cresc tensiunea arterială și favorizează formarea cheagurilor de sânge. Toți acești factori se traduc într-un risc sporit de accident vascular cerebral.

Analiza subliniază că riscul nu se manifestă doar în primele zile după schimbarea orei, ci persistă săptămâni întregi. Persoanele cele mai vulnerabile sunt vârstnicii și cei cu afecțiuni cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare sau diabetul.

Posibile beneficii ale eliminării orei de vară

Potrivit estimărilor, eliminarea completă a schimbării sezoniere a orei ar putea reduce incidența AVC-urilor cu peste 300.000 de cazuri pe an în SUA.

Cercetătorii consideră că menținerea orei standard pe tot parcursul anului ar fi o măsură de sănătate publică cu efecte imediate și vizibile.

Studiul aduce un argument suplimentar în dezbaterea tot mai intensă privind utilitatea orei de vară. Deși scopul inițial era legat de economisirea energiei, multe analize recente sugerează că beneficiile economice sunt minime, în timp ce efectele negative asupra sănătății sunt semnificative.

Pe lângă riscul crescut de accident vascular cerebral, schimbările de oră au fost asociate și cu probleme de concentrare, scăderea productivității și chiar cu o creștere a numărului de accidente rutiere în zilele imediat următoare trecerii la ora de vară.

În acest context, tot mai mulți experți și factori de decizie politică propun renunțarea definitivă la această practică.

Concluziile studiului ar putea avea un impact important asupra politicilor publice, transformând discuția despre ora de vară dintr-o chestiune de organizare a timpului într-o problemă de sănătate publică.

Renunțarea la schimbarea orei nu ar aduce doar un plus de confort, ci ar putea salva vieți prin reducerea semnificativă a riscului de accidente vasculare cerebrale.

Pentru o populație expusă deja la numeroși factori de risc, această măsură ar putea deveni un pas simplu, dar esențial, pentru protejarea sănătății.