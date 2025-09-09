Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ. Ce prevede legea

Intrarea părinților în unitățile de învățământ nu mai este lăsată la voia întâmplării. Din toamna anului 2024, legea și noul regulament școlar stabilesc reguli stricte și situații bine definite în care accesul este permis, pentru a proteja procesul educațional și pentru a menține siguranța cadrelor didactice și a elevilor.

Cadrul legislativ care reglementează accesul părinților

Potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, părinții sau reprezentanții legali pot intra în incinta școlilor doar respectând procedura de acces stabilită de fiecare unitate de învățământ. Accesul este permis dacă au fost programați pentru o discuție cu un cadru didactic, directorul sau directorul adjunct, dacă participă la activități organizate în comun cu profesorii ori dacă depun documente la secretariat.

Legea mai prevede și posibilitatea intrării părinților în cazul unor acțiuni organizate de asociațiile de părinți și aprobate de conducerea unității școlare. Totodată, regulamentul fiecărei școli poate introduce și alte situații speciale în care accesul este justificat.

Profesorii, protejați de lege în timpul orelor

Un aspect important adus în discuție de cadrul legislativ actual este legat de siguranța cadrelor didactice. Profesorii au dreptul să își desfășoare activitatea fără a fi perturbați de părinți sau alte persoane din exterior. Singurele excepții sunt intervențiile autorităților din sistemul educațional sau ale altor instituții publice, dar doar în situații critice.

Acest punct subliniază nevoia de a păstra un climat de ordine și respect în sala de clasă, pentru ca procesul educativ să nu fie întrerupt sau afectat.

Noutăți aduse de regulamentul ROFUIP 2024

Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP 2024), care intră în vigoare la 1 septembrie 2024, detaliază și mai clar situațiile în care părinții pot intra în școli. Articolul 154 menționează, pe lângă prevederile din Legea Educației, și dreptul părinților de a participa la întâlniri programate cu educatorul, învățătorul, dirigintele sau alți profesori responsabili de educația elevilor.

De asemenea, accesul este permis în cazul participării la acțiuni organizate de asociațiile de părinți. În rest, orice altă situație trebuie să fie explicit prevăzută în regulamentul școlii.

Proceduri clare, stabilite la nivelul fiecărei școli

Odată cu intrarea în vigoare a ROFUIP 2024, consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ are obligația să stabilească o procedură de acces pentru părinți. Aceasta poate include stabilirea unei intrări speciale, verificarea identității de către portar, înregistrarea într-un registru de evidență și chiar însoțirea părintelui pe durata vizitei în incinta școlii.

Astfel, se creează un cadru unitar, dar adaptat fiecărei unități, care să ofere transparență și siguranță, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi.